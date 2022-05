"Crimes of the Future": brutal ja, aber eher nicht besonders skandalös, jedenfalls für einen Cronenberg-Film Foto: Nikos Nikolopoulos/Serendipity Point Films 2021/Festival de Cannes 2022

Das Can­nes-Film­fes­ti­val geht in die zwei­te Hälf­te, und der Wett­be­werb hat schon jede Men­ge extre­mer, pro­vo­ka­ti­ver und ver­rück­ter Sze­nen erlebt: poli­ti­sche Kot­ze, ero­ti­sche Wun­den, reli­giö­se Mor­de – mal mit Iro­nie, mal mit Fan­ta­sie und mal mit roher Gewalt.

Vor allem ist David Cro­nen­berg wie­der da! Der Kana­di­er prä­sen­tiert nach acht Jah­ren (das letz­te Mal war er mit »Maps to the Stars« 2014 in Can­nes) nun mit sei­nem neu­en Werk »Cri­mes of the Future« mit Star­be­set­zung – unter ande­rem Vig­go Mor­ten­sen, Léa Sey­doux und Kris­ten Ste­wart – eines der High­lights des dies­jäh­ri­gen Wett­be­werbs. In die­sem Sci­ence-Fic­tion- und Body-Hor­ror-Film, der am Mon­tag­abend sei­ne Pre­mie­re fei­er­te, wird eine Zukunft gezeigt, in der mensch­li­che Kör­per neue Trans­for­ma­tio­nen und Muta­tio­nen durch­lebt haben. Infol­ge­des­sen kön­nen die Men­schen etwa kei­ne kör­per­li­chen Schmer­zen mehr emp­fin­den. Schlimm? Man­che fin­den ja. So gibt es eine neue Sehn­sucht nach Schmerz: Sich Wun­den in der Haut zuzu­fü­gen, ist der neue Hype. Und anein­an­der Ope­ra­tio­nen durch­zu­füh­ren der neue Sex. Nur die Ämter und die Akten­ord­ner sind in die­ser Zukunft immer noch »alt­mo­disch« und ver­staubt. Allein, dass sogar in der Fan­ta­sie­welt von jeman­dem wie Cro­nen­berg, der kei­ne Gren­zen kennt, die Büro­kra­tie immer noch so aus­sieht, wie wir die­se ken­nen, ist schon erschre­ckend genug; die ande­ren dys­to­pi­schen Ele­men­te kom­men einem im Ver­gleich dazu eher lus­tig vor.

Saul Ten­ser (Vig­go Mor­ten­sen) ist ein Per­for­mance-Künst­ler, des­sen Kör­per stän­dig neue Orga­ne pro­du­ziert: Inne­re Schön­hei­ten, wie es heißt. Er lässt die­se Orga­ne in Live-Shows von sei­ner Part­ne­rin Capri­ce (Léa Sey­doux) her­aus­ope­rie­ren – ja, fast alle kön­nen in die­ser Zukunfts­welt chir­ur­gi­sche Ein­grif­fe aus­füh­ren. Die OPs sind ero­tisch, obwohl com­pu­te­r­as­sis­tiert, und sein Schmerz ist Con­cep­tu­al Art. Und da jede Welt neben lau­ter Künstler*innen schein­bar noch Beamt*innen braucht, gibt es eine Büro­frau (Kris­ten Ste­wart), die im Amt für die Regis­trie­rung der neu­en Orga­ne arbei­tet und von Ten­ser und sei­nen neu­en Kör­per­tei­len beses­sen ist. So weit, so gut.

Wie sei­ne Protagonist*innen, die in ihren Per­for­man­ces auf der Suche nach Bedeu­tung von Schmerz, von Gren­zen sind, ver­sucht der Film auch, neben Dar­stel­lun­gen selt­sa­mer Bil­der noch eine radi­ka­le Bot­schaft zu haben: Man­cher Magen kann in jener Dys­to­pie sogar Plas­tik ver­dau­en: moder­nes Essen für die moder­nen Kör­per. Letzt­end­lich möch­te »Cri­mes of the Future« ein Skan­dal­film sein – ist er trotz aller Mühe aber nicht! All die Sze­nen mit den offe­nen Wun­den und neu­en schrä­gen Lei­den­schaf­ten klin­gen für einen Cro­nen­berg-Film ziem­lich soft und harmlos.

Beson­ders hef­tig ist hin­ge­gen der Thril­ler »Holy Spi­der« des ira­ni­schen Regis­seurs Ali Abba­si. Die Geschich­te basiert auf einer rea­len Bege­ben­heit und erzählt von einem Seri­en­mör­der, der Anfang der 2000er Jah­re 16 Stra­ßen­pro­sti­tu­ier­te in der ira­ni­schen, reli­giö­sen Stadt Mash­had ermor­det hat; er sah sich dabei von Gott beru­fen, die Stra­ßen der hei­li­gen Stadt von den Pro­sti­tu­ier­ten zu »säu­bern«. Abba­si zeigt im Film die pure Gewalt, wie die Frau­en ermor­det wur­den, die Sze­nen sind schwer anzu­schau­en, eini­ge erin­nern an Fatih Akins »Der Gol­de­ne Hand­schuh« (2019) über den Frau­en­mör­der Fritz Hon­ka aus dem Ham­burg der 1970er Jah­re. »Holy Spi­der« ist in sei­ner unge­schön­ten, rea­lis­ti­schen Dar­stel­lung eines der stärks­ten und beein­dru­ckends­ten Wer­ke des Wett­be­werbs bis jetzt.

Weni­ger bru­tal, dafür mit mehr Iro­nie stellt der schwe­di­sche Regis­seur Ruben Öst­lund in der Schwar­zen Komö­die »Tri­ang­le of Sad­ness« ande­re ekel­er­re­gen­de und pro­vo­ka­ti­ve Bil­der dar. Die Geschich­te beginnt mit einem jun­gen Model­paar (Carl und Yaya) und des­sen all­täg­li­chem Leben. Da Yaya Influ­en­ce­rin ist, bekommt sie eine Luxus­rei­se geschenkt, und die bei­den lan­den auf einem Kreuz­fahrt­schiff, umge­ben von Mul­ti-Mil­lio­nä­ren. Mal beharrt eine ultra-rei­che Rus­sin an Bord dar­auf, dass das gan­ze Per­so­nal und die Arbeiter*innen sofort mit der Arbeit auf­hö­ren und schwim­men gehen müs­sen. Und zu ihr darf nie­mand Nein sagen. Am Abend wird das Din­ner ser­viert, wegen der Nicht­ar­beit des Küchen­per­so­nals ist es jedoch schlecht gewor­den, doch das Essen wird trotz­dem schick dra­piert und ser­viert. Dann begin­nen die Gäs­te mit den ers­ten Kotz­an­fäl­len. Erbre­chen folgt auf Erbre­chen. Es kommt noch ein Sturm, das Schiff schwankt stark, man­che Gäs­te schaf­fen es bis zu ihren luxu­riö­sen Toi­let­ten, die jedoch über­quel­len. Wäh­rend das Schiff sinkt und die Rei­chen in ihrem eige­nen Kot und Erbro­che­nem hin und her rut­schen, betrin­ken sich der Kapi­tän, ein US-Mar­xist, und einer der Gäs­te, ein rus­si­scher Kapi­ta­list, und dis­ku­tie­ren am Mikro­fon über die Arbeit und das Kapi­tal. Eine Titanic-Parodie.

Das 149-minü­ti­ge Werk besteht aus drei Epi­so­den, die jede als ein­zel­ner Film geni­al funk­tio­nie­ren wür­den, etwa das Modell­eben oder die Kreuz­fahrt (in der drit­ten Epi­so­de lan­den eini­ge Über­le­ben­de auf einer Insel), aber das Gesam­te wirkt etwas zu lang und zusammenhanglos.

Ob die ande­re Hälf­te des Fes­ti­vals auch so gewal­tig und pro­vo­ka­tiv ist, oder ob die Fil­me sanf­ter und ruhi­ger wer­den, wird sich zeigen.