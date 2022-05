Fläschen mit dem Biontech-Impfstoff Comirnaty Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on (Sti­ko) hat erst­mals eine all­ge­mei­ne Covid-19-Impf­emp­feh­lung für Kin­der zwi­schen fünf und elf Jah­ren gege­ben. Anders als bei ande­ren Alters­grup­pen hält das ehren­amt­lich arbei­ten­de Exper­ten­gre­mi­um aktu­ell aber bei Nicht-Vor­er­krank­ten einen ein­zi­gen Piks für ausreichend.

Im Novem­ber ver­gan­ge­nen Jah­res war in der EU ein ers­ter Impf­stoff für die Fünf- bis Elf­jäh­ri­gen zuge­las­sen wor­den, es han­del­te sich um Cominar­ty von Biontech/Pfizer. Kurz vor Weih­nach­ten war die­ser in Deutsch­land ver­füg­bar. Damals sprach sich die Sti­ko in einer ers­ten Emp­feh­lung dafür aus, dass ledig­lich vor­er­krank­te Kin­der mit poten­zi­ell höhe­rem Risi­ko eines schwe­ren Infek­ti­ons­ver­laufs geimpft wer­den soll­ten. Wie bei Erwach­se­nen wur­den zunächst zwei Dosen emp­foh­len, spä­ter für Kin­der mit schwe­ren Immun­erkran­kun­gen eine Auf­fri­schung. Aber auch Eltern von Kin­dern ohne die­ses Risi­ko soll­ten dies auf Wunsch tun kön­nen. Damals gab es noch kaum Daten zu die­ser Alters­grup­pe, auch bezüg­lich mög­li­cher Neben­wir­kun­gen der Impfstoffe.

Das hat sich mitt­ler­wei­le geän­dert. Die Sti­ko spricht von »vie­len inter­na­tio­na­len Stu­di­en«, die man für die neue Emp­feh­lung aus­ge­wer­tet habe. Über­ra­schen­des brach­ten die­se aber nicht zuta­ge. Das Risi­ko schwe­rer Ver­läu­fe ist bei Kin­dern ohne Vor­er­kran­kun­gen extrem gering, Ähn­li­ches gilt für Long-Covid. Mit der Omi­kron­va­ri­an­te sank das Risi­ko wei­ter. Bei mög­li­chen län­ger­fris­ti­gen Neben­wir­kun­gen bei Kin­dern gibt es Entwarnung.

Um eine gene­rel­le Impf­emp­feh­lung für klei­ne Kin­der ohne Vor­er­kran­kun­gen abzu­ge­ben, voll­zieht die Sti­ko jetzt eini­ge Ver­ren­kun­gen: Damit sol­len schwe­re Erkran­kun­gen und Hos­pi­tai­sie­run­gen ver­hin­dert wer­den. Da die­se aber prak­tisch nicht vor­kom­men, wer­den auch nicht-medi­zi­ni­sche Grün­de ange­führt: die Reduk­ti­on indi­rek­ter Fol­gen von Infek­tio­nen, z.B. von Iso­la­ti­on und Qua­ran­tä­ne. Aller­dings ist die Gefahr, eine Woche zuhau­se blei­ben zu müs­sen, eben­falls ein äußerst schwa­ches Argu­ment für eine Imp­fung. Der zen­tra­le Punkt in der Argu­men­ta­ti­on ist etwas ande­res: der Auf­bau einer ver­stärk­ten »Basis­im­mu­ni­tät, die vor Infek­tio­nen bzw. Erkran­kun­gen auch mit neu­en Virus­va­ri­an­ten oder mit Sub­ty­pen bereits bekann­ter Vari­an­ten schüt­zen soll«. Letzt­lich dient die Maß­nah­me also der »Vor­sor­ge für kom­men­de uns noch nicht bekann­te Infek­ti­ons­wel­len und als Grund­la­ge für wei­te­re Anti­gen­kon­tak­te«, wie es das Sti­ko-Mit­glied Mar­tin Ter­hardt – er ist Kin­der- und Jugend­arzt – ausdrückt.

Doch war­um soll eine ein­zi­ge Dosis aus­rei­chen, um die ange­spro­che­ne Basis­im­mu­ni­tät zu erhal­ten? Exper­ten gehen davon aus, dass bei den Fünf- bis Elf­jäh­ri­gen min­des­tens 70 Pro­zent, ver­mut­lich sogar 90 bis 100 Pro­zent bereits eine Infek­ti­on durch­ge­macht haben. Bekannt­lich hat­te die­se Alters­grup­pe ins­be­son­de­re in der Omi­kron-Wel­le ange­sichts offe­ner Schu­len die mit Abstand höchs­ten Inzi­denz­wer­te. Jedes zwei­te Kind hat­te laut Robert-Koch-Insti­tut eine PCR-bestä­tig­te Infek­ti­on. Und da bei den Klei­nen der Ver­lauf oft sym­ptom­los ist, gehen Exper­ten von einer beson­ders gro­ßen Zahl unent­deck­ter Infek­tio­nen aus.

Das Zau­ber­wort im Kampf gegen die Pan­de­mie heißt damit zum ers­ten Mal in einem offi­zi­el­len Papier: »hybri­de Immu­ni­tät«. Wer eine Infek­ti­on durch­ge­macht hat und dann geimpft wird, bekom­me eine »sehr hohe Anti­kör­per­ant­wort«, erläu­tert Tim Nie­hu­es, Chef­arzt des Zen­trums für Kin­der- und Jugend­me­di­zin am Heli­os Kli­ni­kum Kre­feld. Dies sei zwar nur in vitro fest­ge­stellt, also eine theo­re­ti­sche Annah­me, aber doch gut belegt. So sei ein guter Schutz zumin­dest gegen schwe­re Ver­läu­fe gegeben.

Der Kin­der­me­di­zi­ner Rein­hard Ber­ner, der als exter­ner Sach­ver­stän­di­ger der Sti­ko fun­giert, führt sogar einen klei­nen Sei­ten­hieb zur Begrün­dung der pro­hy­lak­ti­schen Maß­nah­me an: Es habe zu Recht den Vor­wurf gegen die Poli­tik gege­ben, dass sie in die jewei­li­ge nächs­te Herbst-Win­ter-Sai­son »rela­tiv unvor­be­rei­tet hin­ein­ge­gan­gen« sei. Das sol­le man die­ses Jahr anders machen.

Übri­gens unter­schei­det sich die Sti­ko-Emp­feh­lung erneut von der Pra­xis in den USA: Dort hat­te die Gesund­heits­be­hör­de CDC schon vor Mona­ten eine gene­rel­le Dop­pelt-Impf­emp­feh­lung für die­se Alters­grup­pe gege­ben. An die­sem Don­ners­tag wird die CDC wohl auch den Boost emp­feh­len. Die Sti­ko will sich dar­an nicht ori­en­tie­ren. Begrün­det wird das unter der Hand mit dem schlech­te­ren Gesund­heits­sys­tem in den USA und offi­zi­ell damit, dass es dort wesent­lich mehr schwe­re Ver­läu­fe in die­ser Alters­grup­pe gege­ben habe als hier­zu­lan­de. Aller­dings räu­men die Sti­ko-Exper­ten ein, dass sie je nach Ver­lauf des Infek­ti­ons­ge­sche­hens spä­ter auch eine zwei­te Dosis emp­feh­len könnten.