Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) nimmt an der Aufstiegsfeier der Frankfurter Löwen im Kaisersaal des Römer teil. +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Boris Roessler

Fast zehn Jah­re ist Peter Feld­mann schon im Amt – und das, obwohl es gegen den Ober­bür­ger­meis­ter von Frank­furt am Main seit Jah­ren Kor­rup­ti­ons­vor­wür­fe gibt. Nun scheint ihn ein Alt­her­ren­witz zu Fall zu brin­gen. Er war offen­bar der sprich­wört­li­che letz­te Trop­fen, der das Fass zum Über­lau­fen brach­te und dafür sorg­te, dass sich nun auch sei­ne Par­tei von ihm distan­zier­te: In einer am Mon­tag­abend ver­öf­fent­lich­ten Erklä­rung for­dert der Vor­stand der SPD Frank­furt ein­stim­mig den sofor­ti­gen Rück­tritt des 63-Jäh­ri­gen. Zuvor hat­ten sich bereits Grü­ne, CDU, FDP und Volt im Frank­fur­ter Römer dafür aus­ge­spro­chen. Die städ­ti­sche SPD-Spit­ze erklär­te, die Äuße­rung des OB über Flug­be­glei­te­rin­nen sei »kein Kava­liers­de­likt«. Sexis­mus habe in der SPD kei­nen Platz. Zudem rei­he sich der Faux­pas »in eine Rei­he wei­te­rer Fehl­leis­tun­gen ein«.

Auf dem Flug der Ein­tracht Frank­furt zum Fina­le der Euro­pa League in Sevil­la, aus dem sie als Sie­ge­rin her­vor­ging, hat­te Feld­mann gere­det und neben­bei die Bemer­kung fal­len gelas­sen, die Ste­war­des­sen hät­ten ihn »hor­mo­nell erst mal außer Gefecht gesetzt«. Der Fuß­ball­klub setz­te Feld­mann sym­bo­lisch den Stuhl vor die Tür, kri­ti­sier­te neben der Äuße­rung auch das unan­ge­mes­se­ne Ver­hal­ten des Poli­ti­kers auf der Sie­ges­fei­er der Ein­tracht. Dort hat­te er sich in den Vor­der­grund gespielt und es nicht geschafft, die Namen der Spie­ler rich­tig auszusprechen.

Zuletzt hat­te die Staats­an­walt­schaft Feld­mann im März wegen des Ver­dachts der Vor­teils­nah­me ange­klagt. Feld­manns Ehe­frau soll als Lei­te­rin einer Kita der Arbei­ter­wohl­fahrt (Awo) »ohne sach­li­chen Grund« ein über­ta­rif­li­ches Gehalt bezo­gen haben. Zudem habe die Awo Frank­furt den OB im Wahl­kampf 2018 unter­stützt. Im Gegen­zug habe die­ser die Inter­es­sen der Awo »wohl­wol­lend berück­sich­ti­gen« wol­len. Feld­mann hat­te danach ledig­lich erklärt, er wer­de nach dem Ende sei­ner zwei­ten Amts­zeit 2024 nicht erneut kan­di­die­ren. Nun dürf­te der Rück­tritt nur noch eine Fra­ge von Stun­den sein: Feld­mann hat für die­sen Mitt­woch ein State­ment angekündigt.