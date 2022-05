In Uvalde Texas warten Angehörige auf Nachricht von ihren Kindern. Foto: Imago/Jintak Han

In der Klein­stadt Uval­de im Süden des US-Bun­des­staa­tes Texas hat sich am Diens­tag­mit­tag (Orts­zeit) ein Schuss­waf­fen­mas­sa­ker an der Robb Grund­schu­le ereig­net. Der Täter, Sal­va­dor R., ein 18-jäh­ri­ger Schü­ler der nahe­ge­le­ge­nen High School, fuhr mit schuss­si­che­rer Wes­te beklei­det zu der Grund­schu­le und schoss dort um sich – zwei Tage vor den Som­mer­fe­ri­en. Der­zeit beläuft sich die Zahl der Todes­op­fer auf 21 Men­schen, 19 von ihnen Schul­kin­der und zwei Leh­re­rin­nen. Der Täter wur­de von der Poli­zei erschossen.

Zu den ideo­lo­gi­schen Hin­ter­grün­den des Täters ist bis­her nichts bekannt. Aller­dings soll er in den sozia­len Medi­en sei­ne Tat ange­deu­tet haben, indem er gewarnt haben soll, »dass die Kin­der auf­pas­sen soll­ten«. R. habe an sei­nem 18. Geburts­tag zwei Schuss­waf­fen gekauft, die er bei dem Atten­tat bei sich hat­te, eine Pis­to­le und ein halb­au­to­ma­ti­sches Gewehr. Mit die­sem posier­te er zuvor auf Instagram.

Ein ehe­ma­li­ger Klas­sen­ka­me­rad des Täters sag­te, die­ser habe ihm Tage vor dem Atten­tat per Nach­richt Fotos einer Schuss­waf­fe und einer Tasche vol­ler Muni­ti­on geschickt: »Ich sag­te: ’Jun­ge, war­um hast du das?’ und er mein­te: ’Mach dir kei­ne Sor­gen’«. Kurz bevor R. zu der Grund­schu­le fuhr, habe er auf sei­ne Groß­mutter geschos­sen, teil­te der ultra­rech­te Gou­ver­neur von Texas, Greg Abbott, bei einer Pres­se­kon­fe­renz mit. Sie befin­de sich in kri­ti­schem Zustand. Wei­te­re Opfer wur­den mit Ver­let­zun­gen in umlie­gen­de Kran­ken­häu­ser eingeliefert.

Anlauf­stel­le für betrof­fe­ne Fami­li­en ist ein nahe­ge­le­ge­nes Gemein­de­zen­trum. Dort erfah­ren Eltern und Ange­hö­ri­ge, ob ihre Kin­der über­lebt haben und eini­ge gaben an, sie hät­ten DNA-Pro­ben abge­ben müs­sen, um den Behör­den bei der Iden­ti­fi­zie­rung der Kin­der zu hel­fen. Eine Repor­te­rin schreibt auf Twit­ter: »Wir haben gera­de Schreie im Gemein­de­zen­trum gehört. Noch eine Fami­lie, die die schlimmst­mög­li­che Nach­richt erhält.«

Allein inner­halb einer Woche ereig­ne­ten sich in den USA meh­re­re Schuss­waf­fen­at­ten­ta­te – in einem Super­markt in Buf­fa­lo im Bun­de­staat New York mit zehn Toten, in einer Kir­che in Irvi­ne, Kali­for­ni­en mit fünf Ver­let­zen und einem Toten und nun in Uval­de, Texas.

Das Schul­mas­sa­ker von Uval­de ist das töd­lichs­te seit zehn Jah­ren, als 2012 ein 20-Jäh­ri­ger an der San­dy Hook Grund­schu­le im Bun­de­staat Con­nec­ti­cut zwan­zig Schul­kin­der, sechs Lehr­kräf­te, sei­ne Mut­ter und anschlie­ßend sich selbst erschoss. Laut CNN han­delt es sich min­des­tens um das 30. Schul­mas­sa­ker im Jahr 2022. Bis­her zählt die­ses Jahr in den USA ins­ge­samt mehr Mas­sen­schie­ße­rei­en als Tage – laut dem US-Schuss­waf­fen­ge­walt­ar­chiv sind es min­des­tens 213. Von einer Mas­sen­schie­ße­rei ist dann die Rede, wenn min­des­tens vier Men­schen ver­letzt oder getö­tet wer­den, den Schüt­zen nicht mitgerechnet.

Atten­ta­te mit Schuss­waf­fen aus unter­schied­li­chen Moti­ven sind trau­ri­ger All­tag in den USA. Und auch wenn US-Prä­si­dent Joe Biden, wie es sich für den Prä­si­den­ten gehört, eine Rede hielt, in der er sag­te, so etwas dür­fe sich nicht wie­der­ho­len, wer­den sol­che Taten wie­der und wie­der statt­fin­den, wenn nicht end­lich die laxen Schuss­waf­fen­ge­set­ze der USA ver­schärft wer­den. Der Grund, wes­halb poli­tisch nichts geschieht, liegt an der mäch­ti­gen Schuss­waf­fen­lob­by NRA, der Natio­nal Rif­le Asso­cia­ti­on (Natio­na­ler Gewehr-Ver­ein). Die­se spen­det hohe Beträ­ge an Politiker*innen, die dann auch stets gegen jeg­li­che Restrik­tio­nen der Schuss­waf­fen­ge­set­ze stimmen.

Über­wie­gend sind es Repu­bli­ka­ner, aber es gibt auch eini­ge weni­ge Demo­kra­ten, die Spen­den­gel­der von der NRA erhal­ten. Da zwei kon­ser­va­ti­ve Demo­kra­ten, Joe Man­chin und Kyrs­ten Sine­ma, sich wei­gern, den Fili­bus­ter – eine anti­quier­te Senats­re­gel – abzu­schaf­fen, wer­den für ein neu­es Schuss­waf­fen­ge­setz auch Stim­men der Repu­bli­ka­ner benö­tigt, die aller­dings kei­ne ange­mes­se­ne Waf­fen­ge­setz­ge­bung wol­len. Also wird sich am Sta­tus quo auf abseh­ba­re Zeit nichts ändern.

Der Gou­ver­neur von Texas, Greg Abbott, hat erst 2021 ein Gesetz unter­zeich­net, das für Texa­ner die Ver­pflich­tung been­de­te, Hand­feu­er­waf­fen nur mit einer Lizenz offen zu tra­gen. Dadurch kann prak­tisch jede*r über 21-Jäh­ri­ge in Texas eine Pis­to­le mit sich her­um­tra­gen. Abbott bezeich­ne­te das Gesetz als »das stärks­te Schuss­waf­fen­ge­setz in der Geschich­te von Texas«. Im Jahr 2015 schrieb er auf Twit­ter: »Es ist mir pein­lich: Texas ist die Nr. 2 im Land beim Neu­kauf von Waf­fen, hin­ter Kali­for­ni­en. Lasst uns uns ran­hal­ten, Texaner.«

Aus­ge­rech­net Abbott bezeich­ne­te nun das Schul­mas­sa­ker von Uval­de als »unbe­greif­lich«. Dabei bele­gen Stu­di­en, dass vie­le Schuss­waf­fen im Land auch zu vie­len Todes­fäl­len durch sie füh­ren. In den USA befin­den sich mehr Schuss­waf­fen als Men­schen und, obwohl regel­mä­ßig eine mehr oder weni­ger gro­ße Mehr­heit stren­ge­re Geset­ze befür­wor­tet, han­deln die Politiker*innen nicht ent­spre­chend dem Wäh­ler­wil­len, son­dern ent­spre­chen den Inter­es­sen der NRA, die ihre Wahl­kämp­fe mit groß­zü­gi­gen Spen­den unterstützt.

Die pro­mi­nen­te US-Jour­na­lis­tin Julia Iof­fe twit­ter­te zu dem Schul­mas­sa­ker in Uval­de: »Das wird nichts ändern, genau wie San­dy Hook nichts geän­dert hat. In den USA sind Frau­en weni­ger wich­tig als Babys, Babys sind weni­ger wich­tig als Waf­fen, und Geld ist wich­ti­ger als alles zusam­men.« Damit spielt sie auf das dra­ko­ni­sche Anti-Abtrei­bungs­ge­setz an, das Schwan­ger­schafts­ab­brü­che in Texas fast unmög­lich macht, die Bürger*innen mit einer Beloh­nung von 10 000 Dol­lar zur gegen­sei­ti­gen Bespit­ze­lung anhält und kei­ne Aus­nah­men bei Ver­ge­wal­ti­gung oder Inzest vor­sieht. Das alles, weil ein Embryo als schüt­zens­wer­ter ange­se­hen wird als eine erwach­se­ne Frau.

Wie ande­re rech­te Hard­li­ner bezeich­net sich Repu­bli­ka­ner Abbott als »pro-life«, für das Leben. Aber wenn Kin­der durch Schuss­waf­fen aus dem Leben geris­sen wer­den, wird nichts unter­nom­men, außer »Gedan­ken und Gebe­te« aus­ge­spro­chen. Denn eine Ver­schär­fung der Waf­fen­ge­set­ze kommt für Repu­bli­ka­ner nicht in Frage.