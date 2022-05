Blumen wurden niedergelegt vor dem Ort des Anschlags in Buffalo, USA Foto: Scott Olson/AFP

In der Stadt Buf­fa­lo im US-Bun­des­staat New York fand am Diens­tag gegen­über der ört­li­chen Filia­le der Super­markt­ket­te Tops eine Trau­er­fei­er statt. Die Men­schen ver­sam­mel­ten sich zu Ehren der Opfer des Anschlags am ver­gan­ge­nen Sams­tag. Ein 18-jäh­ri­ger Wei­ßer hat­te zehn Men­schen erschos­sen und drei ver­letzt. Der Täter wur­de noch am Tat­ort fest­ge­nom­men und befin­det sich wegen zehn­fa­chen Mor­des in Untersuchungshaft.

Bei den Todes­op­fern han­delt es sich alle­samt um Schwar­ze: Rober­ta A. Dru­ry (32), Mar­gus D. Mor­ri­son (52), And­re Mack­neil (53), Aaron Sal­ter (55), Geral­di­ne Tal­ley (62), Celesti­ne Cha­ney (65), Heyward Pat­ter­son (67), Kathe­ri­ne Mas­sey (72), Pearl Young (77), Ruth Whit­field (86). Zwei der Ver­letz­ten, Zai­re Good­man (20) und Jen­ni­fer War­ring­ton (50), wur­den inzwi­schen aus dem Kran­ken­haus ent­las­sen, Chris­to­pher Bra­den (55) befin­det sich noch in sta­tio­nä­rer Behand­lung. Der Name des Täters soll nicht genannt wer­den, um ihm die Genug­tu­ung des öffent­li­chen Ruhms zu verwehren.

Die Tat geschah nicht spon­tan oder im Affekt: Über drei Stun­den fuhr der Täter aus dem Süden des Bun­des­staa­tes New York nach Buf­fa­lo und dort gezielt in den Teil der Stadt, in dem über­wie­gend Schwar­ze leben. Er begann das töd­li­che Mas­sa­ker auf dem Park­platz des Super­mark­tes und setz­te es im Innern fort. Die ers­ten zwei Minu­ten sei­nes Anschla­ges stream­te der Täter live im Inter­net, bevor die Online-Platt­form Twitch den Live­stream beendete.

Auf die Tat­waf­fe, ein halb­au­to­ma­ti­sches Gewehr, hat­te der Täter in wei­ßer Far­be das N-Wort geschrie­ben, eine ras­sis­ti­sche Belei­di­gung. Die Poli­zei nahm ihn am Tat­ort fest, vor dem Haft­rich­ter plä­dier­te er auf »nicht schul­dig«. Der Täter, des­sen Eltern Inge­nieu­re sind, muss­te sich vor einem Jahr einer psych­ia­tri­schen Befra­gung unter­zie­hen, nach­dem er damit gedroht hat­te, in sei­ner Schu­le ein Mas­sa­ker anzu­rich­ten. Dies blieb für ihn aller­dings ohne Konsequenzen.

Taten wie die in Buf­fa­lo sind kei­ne Ein­zel­fäl­le – weder in den USA noch welt­weit. Täter in Hal­le in Sach­sen-Anhalt, in Christ­church in Neu­see­land oder im nor­we­gi­schen Oslo und Utøya hat­ten es auf reli­giö­se bezie­hungs­wei­se eth­ni­sche Min­der­hei­ten oder Lin­ke abge­se­hen. In den USA gel­ten die Anschlä­ge von Buf­fa­lo, Charles­ton, Pitts­burgh, El Paso und wei­te­re als Inlands­ter­ro­ris­mus. Laut dem US-Inlands­ge­heim­dienst FBI stellt rech­ter Ter­ror im eige­nen Land der­zeit die größ­te natio­na­le Gefahr dar. US-Prä­si­dent Joe Biden sag­te bei sei­nem Besuch am Tat­ort, die Tat sei »schlicht und ein­fach Ter­ro­ris­mus«. Es hand­le sich um ein »mör­de­ri­sches, ras­sis­ti­sches Verbrechen«.

Bereits vor der Tat hat­te der Täter im Inter­net ein Beken­ner­schrei­ben ver­öf­fent­licht. In dem 180-sei­ti­gen Schrift­stück, das er selbst als »Mani­fest« bezeich­net, beschrieb der 18-jäh­ri­ge Rechts­ter­ro­rist, was ihn zu der Tat moti­viert und wie er sich im Inter­net radi­ka­li­siert hat. Wie ande­re rechts­na­tio­na­le Atten­tä­ter vor ihm, die er als Vor­bil­der nennt, glaubt er an den Ver­schwö­rungs­my­thos des »Gro­ßen Aus­tau­sches«, auch unter »Umvol­kung« bekannt. Anhänger*innen die­ses Irr­glau­bens sind davon über­zeugt, eine jüdi­sche »Welt­eli­te« wol­le in west­li­chen Län­dern die mehr­heit­lich wei­ße Bevöl­ke­rung durch nicht­wei­ße Einwanderer*innen »aus­tau­schen«. Dar­in zei­gen sich sowohl Anti­se­mi­tis­mus als auch Rassismus.

Der Atten­tä­ter von Buf­fa­lo woll­te nach eige­nen Anga­ben schwar­ze Men­schen töten, um sie zu dezi­mie­ren, Nachahmer*innen zu moti­vie­ren und einen »Ras­sen­krieg« zu pro­vo­zie­ren. Was nach ver­quas­ten Ideo­lo­gien weni­ger Rechts­ra­di­ka­ler im Inter­net klingt, ist indes längst in einem US-Leit­me­di­um ange­kom­men: Beim quo­ten­stärks­ten Nach­rich­ten­sen­der der USA, den rech­ten Fox News, ver­brei­tet deren belieb­tes­ter Mode­ra­tor, Tucker Carl­son, all­abend­lich zur bes­ten Sen­de­zeit abge­schwäch­te Ver­sio­nen die­ser und ande­rer rechts­ex­tre­mer Welt­an­schau­un­gen. Allein in mehr als 400 sei­ner Sen­dun­gen erwähn­te der TV-Dem­ago­ge den »Gro­ßen Austausch«.

Doch Tucker Carl­son tut noch mehr. Indem er mit­un­ter sagt, »jemand soll­te etwas unter­neh­men«, füh­len sich eini­ge tat­säch­lich ange­spro­chen, etwa Män­ner wie der Täter von Buf­fa­lo. Das wird als »sto­chas­ti­scher Ter­ro­ris­mus« bezeich­net, sto­chas­ti­scher Ter­ro­rist ist dem­nach der, der ande­re indi­rekt über Mas­sen­kom­mu­ni­ka­ti­ons­mit­tel zu ter­ro­ris­ti­schen Taten moti­viert. Carl­son bezeich­ne­te den Täter in sei­ner Show nach dem Anschlag als »geis­tes­krank« und des­sen »Mani­fest« als »unpo­li­tisch«.

Auch Politiker*innen der repu­bli­ka­ni­schen Par­tei glau­ben an den »Gro­ßen Aus­tausch« und hal­ten damit nicht hin­ter dem Berg. Eli­se Ste­fa­nik, die Num­mer drei der Repu­bli­ka­ner im US-Kon­gress, unter­stell­te in einem Wahl­wer­be­spot, »radi­ka­le Demo­kra­ten« woll­ten »elf Mil­lio­nen ille­gal Ein­ge­wan­der­ten Amnes­tie gewäh­ren« um dadurch »unse­re Wäh­ler­schaft zu stür­zen und dau­er­haft eine links-libe­ra­le Mehr­heit in Washing­ton zu schaffen«.

Einer aktu­el­len Umfra­ge zufol­ge sind knapp ein Drit­tel der Men­schen in den USA davon über­zeugt, »dass eine Grup­pe von Men­schen ver­sucht, gebür­ti­ge Ame­ri­ka­ner durch Ein­wan­de­rer zu erset­zen, um Wahl­ge­win­ne zu erzie­len«. Außer­dem glau­ben 47 Pro­zent der repu­bli­ka­ni­schen Wähler*innen, dass eine Zeit kom­men wird, in der »patrio­ti­sche Ame­ri­ka­ner das Gesetz selbst in die Hand neh­men müssen«.

In dem Ver­such, dem rech­ten Ter­ror poli­tisch etwas ent­ge­gen­zu­set­zen, haben die regie­ren­den Demo­kra­ten im Reprä­sen­tan­ten­haus für ein Gesetz zum bes­se­ren Vor­ge­hen gegen inlän­di­schen Ter­ro­ris­mus gestimmt. Doch die Chan­ce, dass es den Senat pas­siert, ist ver­schwin­dend gering.