Es gibt nur einen Hauptgegner: die CDU. Armin-Paul Hampel erklärt das seinem Mitarbeiter. Foto: Andreas Wilcke

Der Film hät­te auch ger­ne 20 Minu­ten kür­zer sein kön­nen, es gibt zu vie­le Details. Aber trotz­dem: er ist sehr lehr­reich. Wie tickt die AfD im Gro­ßen und Klei­nen? Dar­über wird ja sonst wenig gespro­chen. Für sei­nen Doku­men­tar­film »Volks­ver­tre­ter« hat der Regis­seur Andre­as Wilcke drei Jah­re lang vier Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te der AfD beglei­tet. Er zeigt nur das, was sie sagen und tun, ohne jeden Off-Kom­men­tar und auch ohne jedes Ein­zel­ge­spräch. Ab 2017, als die Par­tei erst­mals in den Bun­des­tag kam. Es ist eine wich­ti­ge poli­ti­sche Stu­die über die Ideen, Metho­den und Defi­ni­tio­nen von Rechts­au­ßen geworden.

Trotz oder gera­de wegen ihres erz­re­ak­tio­nä­ren Pro­gramms ist die AfD eine sehr moder­ne Par­tei, die die Kame­ras liebt und in Slo­gans denkt. Der Unsinn muss offen aus­ge­spro­chen wer­den, sonst sind damit kei­ne Effek­te zu erzie­len. »Ich hab mal gelernt, wenn man pola­ri­siert, schafft man es zu mobi­li­sie­ren«, sagt da ein Mit­ar­bei­ter en pas­sant. Dafür gilt die gol­de­ne Regel: »Man darf die Wor­te nicht vom Geg­ner über­neh­men, man muss eige­ne prä­gen.« Eine neue Spra­che für eine alte Welt. Und wenn ein Anhän­ger auf einer Par­tei-Ver­samm­lung in Bran­den­burg aus­ruft: »Wir sind doch Nazis, weil wir doch das natio­nal-sozia­le für unse­re Men­schen wol­len«, dann fliegt er aus dem Saal. Eine Frau mur­melt: »Von einer Mei­nung kommt man zur anderen.«

Anders als das nichts­sa­gen­de Kino-Por­trät »Wagen­knecht« von San­dra Kau­del­ka (2020) oder die lang­at­mi­ge NDR-Mini­se­rie »Kevin Küh­nert und die SPD« (2021) ist »Volks­ver­tre­ter« eine genaue Beob­ach­tung von pro­fes­sio­nel­ler Poli­tik, die sich selbst­ver­liebt auf der Gewin­ner­stra­ße sieht. Links­par­tei und SPD inter­es­sie­ren die AfD eh nicht. »Die Lin­ke ist eine Pipi-Par­tei« erklärt der Abge­ord­ne­te Armin-Paul Ham­pel sei­nem Mit­ar­bei­ter, »unser eigent­li­cher Feind ist die CDU, so lan­ge die nicht bereit ist, mit uns zu koope­rie­ren«. Die Grü­nen sei­en »der ideo­lo­gi­sche Geg­ner und die CDU der tak­ti­sche Geg­ner«. Gegen Ende des Films sieht man Ham­pel auf der grie­chi­schen Insel Samos ein Flücht­lings­lager besu­chen – mit Kame­ra­team: »Schön schwen­ken auf die Müll­kip­pe, hoch auf die Jungs, auf die Afri­ka­ner, die da am Bas­teln sind«. Er sucht Flücht­lin­ge, die sagen, dass sie nach Deutsch­land wol­len. Machen auch wel­che. Das wird dann auf allen Kanä­len ver­brei­tet. Der AfD­ler im Aus­lands­ein­satz, an vor­ders­ter Front. Denn ihre Fil­me müs­sen lau­fen bis zum Sieg.

Unun­ter­bro­chen che­cken die AfD­ler ihre Smart­pho­nes und schau­en sich an, was sie da fabri­ziert haben. Wilcke zeigt, wie sie Reden üben, gecoacht wer­den und an den Begrif­fen fei­len. Ziel ist es, mit einer Rede 80 000 Men­schen im Inter­net zu errei­chen, egal, wie die zur Par­tei auch ste­hen mögen. Ein Bera­ter meint, er hät­te »eine Sehn­sucht nach etwas Inhalt­li­chem«, wäh­rend sein Kol­le­ge aus einer Tas­se trinkt, auf der wie auf einem Ver­kehrs­schild »PC« durch­ge­stri­chen ist. Der Abge­ord­ne­te Nor­bert Klein­wäch­ter schult auch AfD-Kom­mu­nal­po­li­ti­ker. »Poli­tik ist Thea­ter«, ver­si­chert er ihnen. Und rät, vor dem Reden tief durch­at­men, denn dann habe man einen ganz ande­ren Klang. Danach erklärt er, wie man die Leu­te von den ande­ren Par­tei­en sinn­ent­stellt, tor­pe­diert, tot­quatscht oder mit Schmutz bewirft, denn »im Kreis­tag ist wirk­lich offe­nes Feu­er, da kannst du machen,was du willst«.

Spä­ter sitzt Klein­wäch­ter mit Sym­pa­thi­san­ten in der Knei­pe und schaut Fuß­ball-WM, Deutsch­land gegen Schwe­den. Jero­me Boateng bekommt Gelb­rot und muss vom Platz. »Abschie­ben« ruft ein Zuschau­er, »raus mit dem Nig­ger!« eine Zuschaue­rin. Als die AfD in den Bun­des­tag frisch ein­zog, erklär­te Alex­an­der Gau­land (der in die­sem Film kaum vor­kommt): »Wir wer­den uns unser Land und unser Volk zurück­ho­len. Der Kampf ist noch nicht vor­bei.« Das war voll­kom­men ernst gemeint. Wilcke zeigt, wie ernst. In der Schluss­sze­ne singt Klein­wäch­ter die Natio­nal­hym­ne, als wäre sie ein ganz zer­brech­li­ches Lied. Er sagt sei­nen Zuhö­rern: »Drau­ßen gibt es noch Würst­chen und Geträn­ke und Bier und alles, was Sie sich wünschen.«

»Volks­ver­tre­ter«, Deutsch­land 2022. Regie: Andre­as Wilcke, 94 min. Pre­mie­re am heu­ti­gen Frei­tag in Ber­lin um 19.30 Uhr im Kino Baby­lon Mitte