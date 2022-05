In den Städten sehr angesagt: Wandplakat von Gustavo Petro in Cali, des linken Präsidentschaftskandidaten in Kolumbien. Foto: AFP/Raul Arboleda

Für Iván Duque, amtie­ren­der Prä­si­dent Kolum­bi­ens, ist klar, wer die Wah­len gewin­nen wür­de, wenn er kan­di­die­ren dürf­te: Iván Duque. Dar­an ließ der Mann gegen den Zig­tau­sen­de im Früh­jahr ver­gan­ge­nen Jah­res beim natio­na­len Streik auf die Stra­ße gin­gen, gegen­über der bri­ti­schen Rund­funk­an­stalt BBC kei­nen Zwei­fel. Dabei mar­kie­ren genau die­se Pro­tes­te den Wen­de­punkt in den Augen vie­ler Beob­ach­ter wie Gus­ta­vo Gal­lón. »Der Streik hat einen Bewusst­seins­schub mit sich gebracht – gera­de unter den Jün­ge­ren. Der ist durch die mas­si­ve Repres­si­on, die vie­le Opfer zur Fol­ge hat, wei­ter ver­stärkt wor­den«, so der Direk­tor der kolum­bia­ni­schen Juristenkommission.

Zu den­je­ni­gen, die am 29. Juni zum ers­ten Mal wäh­len gehen, gehört Jhon Fred­dy. Der 39-Jäh­ri­ge ist Akti­vist der Künst­ler­grup­pe »Coope­ra­ti­va La Est­rel­la« aus Siloé. In dem Stadt­teil Calis star­ben wäh­rend der blu­tig von Poli­zei­ein­hei­ten nie­der­ge­schla­ge­nen Pro­tes­te elf Men­schen. Durch Siloé füh­ren gleich meh­re­re Ver­kehrs­adern, die über Wochen blo­ckiert wur­den. Dage­gen ging die Poli­zei vor, setz­te Schuss­waf­fen gegen fried­lich Pro­tes­tie­ren­de ein, wie auch ein Bericht von Amnes­ty Inter­na­tio­nal belegt. »Ich gehe wäh­len, weil ich hof­fe, dass sich in die­sem Land end­lich etwas ändern wird«, so der Mann, der nicht nur Graf­fi­ti an Wän­de pin­selt, son­dern auch eine Volks­kü­che unter­hält. Da erhal­ten Men­schen aus der Nach­bar­schaft, die nichts haben, etwas War­mes zu Essen.

Kolum­bi­en ist enger zusam­men­ge­rückt. Soli­da­ri­tät wird zumin­dest in den grö­ße­ren Städ­ten wie­der grö­ßer geschrieben.

Iván Duque, des­sen Zustim­mungs­wer­te lan­des­weit bei nur 23 Pro­zent lie­gen, wird in den Groß­städ­ten von den meis­ten Bewoh­nern als ein Desas­ter für das Land betrach­tet. Die Hoff­nung heißt dort Gus­ta­vo Petro, der auch die Umfra­gen weni­ge Tage vor den Wah­len mit 40 Pro­zent anführ­te. Petro wäre der ers­te links­ge­rich­te­te Staats­chef des süd­ame­ri­ka­ni­schen Lan­des, dass seit Deka­den von den kon­ser­va­ti­ven Eli­ten regiert wird. Des­sen Kan­di­dat ist der rechts­ge­rich­te­te ehe­ma­li­ge Bür­ger­meis­ter von Medel­lín Feder­i­co »Fico« Gutiér­rez. Gutiér­rez prä­sen­tiert sich als Ver­fech­ter einer har­ten Linie gegen die Kri­mi­na­li­tät und vor allem den Dro­gen­han­del – und ver­weist dabei auf sei­ne Poli­tik in der vor­ma­li­gen Dro­gen­me­tro­po­le Medel­lín. Für Gutiér­rez ist es der ers­te Anlauf für das Prä­si­den­ten­amt, er liegt in den Umfra­gen bei 27 Pro­zent, gefolgt von dem unab­hän­gi­gen Unter­neh­mer Rodol­fo Hernán­dez. Der ran­giert mit 20 Pro­zent der Stim­men an Posi­ti­on drei und darf sich Hoff­nun­gen auf den Ein­zug in eine poten­zi­el­le Stich­wahl machen. Die steht am 19. Juni an – falls kei­ner in der ers­ten Run­de mehr als 50 Pro­zent der Stim­men erhält.

Gus­ta­vo Petro hat den Wahl­sieg in der ers­ten Run­de als sein erklär­tes Ziel aus­ge­ge­ben – mit­samt sei­nem Pac­to His­tó­ri­co, dem his­to­ri­schen Pakt. Der tritt für sozia­le, öko­no­mi­sche und öko­lo­gi­sche Refor­men eain und für die Wie­der­be­le­bung des Frie­dens­pro­zes­ses, der vom amtie­ren­den Prä­si­den­ten Iván Duque sys­te­ma­tisch blo­ckiert wur­de. Wich­ti­ge Maß­nah­men wie die im Abkom­men mit der Farc-Gue­ril­la fixier­te Land­re­form, wo bis zu zehn Mil­lio­nen Hekt­ar Land neu ver­teilt wer­den sol­len, sind bis­her nicht umge­setzt wor­den. Für Beob­ach­ter wie Iván Velás­quez, ehe­ma­li­ger Rich­ter und ehe­ma­li­ger Lei­ter der UN-Kom­mis­si­on gegen Straf­lo­sig­keit in Kolum­bi­en (CICICG), ist das einer der Grün­de für das Wie­der­auf­flam­men des Bür­ger­kriegs in meh­re­ren Regio­nen des Lan­des wie dem Cau­ca. »Die Land­kon­zen­tra­ti­on ist der Motor der Gewalt in Kolum­bi­en und er läuft wei­ter wie geschmiert.«

Gus­ta­vo Petro hat ange­kün­digt, das Frie­dens­ab­kom­men mit der Farc und des­sen Umset­zung zu einer Kern­auf­ga­be sei­ner Regie­rung zu machen und auch für Ver­hand­lun­gen mit bewaff­ne­ten Akteu­ren wie der ELN-Gue­ril­la, aber auch den Para­mi­li­tärs zur Ver­fü­gung zu ste­hen. Das hat dem ehe­ma­li­gen Gue­ril­le­ro der städ­ti­schen M-19-Gue­ril­la, die 1990 die Waf­fen nie­der­leg­te, viel Gegen­wind aus dem kon­ser­va­ti­ven Lager ein­ge­bracht. Das warnt vor einer auto­ri­tä­ren Links­re­gie­rung wie im benach­bar­ten Vene­zue­la oder Kuba. Aller­dings hat Petro schon zu Beginn sei­ner drit­ten Kan­di­da­tur für das höchs­te Staats­amt bekräf­tigt, dass es mit ihm kei­ne Ver­staat­li­chun­gen geben werde.

Ent­schei­dend wird jedoch sein, ob es der 62-jäh­ri­ge Petro, der als Diplo­mat in Bel­gi­en und als Bür­ger­meis­ter von Bogo­tá durch­aus poli­ti­sche Erfah­rung vor­zu­wei­sen hat, schafft, Stim­men in der Mit­te der Gesell­schaft zu gewin­nen. Die geein­te Lin­ke und die von einer jun­gen Genera­ti­on getra­ge­ne Pro­test­be­we­gung hat er hin­ter sich. Glei­ches gilt für gro­ße Tei­le der indi­ge­nen und afro­ko­lum­bia­ni­schen Min­der­hei­ten. Für die ist Fran­cia Már­quez, die afro­ko­lum­bia­ni­sche Kan­di­da­tin für die Vize­prä­si­dent­schaft des Pac­to His­tó­ri­co,, ein Anker des Ver­trau­ens. Das Duo, wel­ches aus berech­tig­ter Angst vor Atten­ta­ten in den ver­gan­ge­nen Wochen nur unter extre­men Sicher­heits­vor­keh­run­gen auf­trat, könn­te für eine his­to­ri­sche Zäsur sor­gen. Dabei wird vie­les auch davon abhän­gen, ob die Wah­len unter trans­pa­ren­ten Bedin­gun­gen statt­fin­den. Stim­men­kauf und Unre­gel­mä­ßig­kei­ten bei der Aus­zäh­lung der Stim­men hat es in Kolum­bi­en immer wie­der gege­ben. Zuletzt 2018 als Gus­ta­vo Petro auf der Ziel­ge­ra­den von Iván Duque abge­fan­gen wurde.