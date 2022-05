Näher als Christian Benbennek brachte noch kein Trainer den BFC Dynamo an den Profifußball. Foto: imago/Matthias Koch

Die Ver­weil­dau­er eines Trai­ners ist in vie­len Fäl­len ein Indi­ka­tor der sport­li­chen Ent­wick­lung der jewei­li­gen Ver­ei­ne. Meist gilt: je län­ger, des­to erfolg­rei­cher. Bei Chris­ti­an Ben­ben­nek ist es genau so. Seit drei Jah­ren coacht der 49-Jäh­ri­ge nun­mehr die Mann­schaft des BFC Dyna­mo, im Fuß­ball mitt­ler­wei­le eine lan­ge Zeit. Im Durch­schnitt der letz­ten 20 Bun­des­li­ga­jah­re über­stand ein Trai­ner nicht mal zwei Jah­re, in unte­ren Spiel­klas­sen ist es nicht viel anders. Allein in der Regio­nal­li­ga Nord­ost wech­sel­ten in die­ser Sai­son neun Ver­ei­ne den Trai­ner. Der BFC nicht – er fei­er­te mit Ben­ben­nek die Meisterschaft.

Am Ziel sind die Ber­li­ner aus Hohen­schön­hau­sen damit aber noch nicht. In zwei Rele­ga­ti­ons­spie­len gegen den Meis­ter der Regio­nal­li­ga Nord geht es um den Auf­stieg in die 3. Liga. An die­sem Sonn­abend emp­fängt der BFC im Hin­spiel den VfB Olden­burg. 5000 Zuschau­er sind im Sport­fo­rum für die­se Par­tie zuge­las­sen, Dyna­mo hofft auf ein aus­ver­kauf­tes Stadion.

Chris­ti­an Ben­ben­nek nimmt alles so, wie es kommt. »Wir beschäf­ti­gen uns nur damit, was wir selbst ändern kön­nen«, sagt er im Gespräch mit »nd«. Wenn er könn­te, wür­de er eini­ges ändern. »Ein Meis­ter?«, fragt Ben­ben­nek mit rau­nen­der Stim­me und for­dert: »Ein Meis­ter muss direkt auf­stei­gen!« Er hof­fe, dass die­ses grund­sätz­li­che Pro­blem mit nur vier Auf­stei­gern aus fünf Regio­nal­li­gen vom Deut­schen Fuß­ball-Bund in Zukunft anders und fai­rer gelöst wer­de. Aber auch im Hier und Jetzt ist er mit eini­gem nicht ein­ver­stan­den. Bei­spiels­wei­se mit der intrans­pa­ren­ten Fest­le­gung, dass der BFC in der Rele­ga­ti­on zuerst ein Heim­spiel hat. Oder damit, dass die Olden­bur­ger in die­ser Sai­son mit 28 Liga­spie­len zehn weni­ger als sein Team hat­ten und zuletzt im Spiel­rhyth­mus blei­ben konn­ten. Wäh­rend der VfB sein letz­tes Pflicht­spiel vor einer Woche hat­te, muss­te Ben­ben­nek ver­su­chen, die »nöti­ge Span­nung« in einer zwei­wö­chi­gen Spiel­pau­se hoch­zu­hal­ten. »Die Ver­bän­de soll­ten glei­che Vor­aus­set­zun­gen schaf­fen«, meint er.

All das beschäf­tigt Ben­ben­nek. Aber er sagt: »Es spielt jetzt kei­ne Rol­le.« Darf es nicht. Vor allem von der Mann­schaft will der Trai­ner alles fern­hal­ten, was den Fokus von den bei­den wich­tigs­ten Spie­len der Nach­wen­de­ge­schich­te len­ken könn­te. Denn tat­säch­lich ist der BFC Dyna­mo fast 33 Jah­re nach dem Mau­er­fall noch nie zu einem Liga­spiel im Wes­ten Deutsch­lands ange­tre­ten. Sport­lich hat der Dau­er­meis­ter der DDR bis­lang nicht den Sprung über die Gren­zen des Gebie­tes geschafft, das er einst so domi­niert hat­te. Und als wäre das nicht schon genug Iro­nie der Fuß­ball­ge­schich­te, könn­te er es aus­ge­rech­net jetzt schaf­fen, nach­dem gera­de der FC Bay­ern Mün­chen Dyna­mos Rekord von zehn Meis­ter­ti­teln in Fol­ge ein­ge­stellt hat.

Auf gro­ße Geg­ner traf der BFC immer mal wie­der im DFB-Pokal. In ins­ge­samt sechs Heim­spie­len in den ver­gan­ge­nen elf Jah­ren blieb es mit den Nie­der­la­gen in der ers­ten Run­de gegen den 1. FC Kai­sers­lau­tern, den FSV Frank­furt, Schal­ke 04, den 1. FC Köln und zwei­mal gegen den VfB Stutt­gart nur bei Berüh­run­gen mit dem Pro­fi­fuß­ball. Dort anzu­kom­men, ver­such­te der Ver­ein bis­lang ver­geb­lich. So nah dran wie jetzt mit Chris­ti­an Ben­ben­nek war er noch nie. Er ist damit nicht nur einer der erfolg­reichs­ten Trai­ner des BFC. Län­ger als er war nach der Wen­de auch nur der ehe­ma­li­ge Meis­ter­trai­ner Jür­gen Bogs im Amt, als er von 1990 bis 1993 sein Glück in Hohen­schön­hau­sen noch mal ver­geb­lich gesucht hatte.

Wenn Ben­ben­nek sagt, dass »die Rück­kehr in den Pro­fi­fuß­ball für den Ver­ein eine ganz wich­ti­ge Num­mer« wäre, spricht er über mehr als drei Jahr­zehn­te. Bild­lich ver­gleicht er einen Auf­stieg in die 3. Liga mit dem »elf­ten Meis­ter­stern«. Den Anfang sei­ner Zeit beim BFC im Som­mer 2019 beschreibt er so: »Es soll­te eine ande­re Spiel­phi­lo­so­phie ent­ste­hen, Fuß­ball, der die Fans mit­nimmt.« Seit­dem ver­sucht Dyna­mo, die Geg­ner früh zu atta­ckie­ren sowie schnell und direkt nach vorn zu spie­len. Der Zuschau­er­schnitt in die­ser Sai­son hat sich mit rund 1700 zur letz­ten ver­gleich­ba­ren, vor Coro­na lie­gen­den Spiel­zeit 2018/2019 fast ver­drei­facht. Zum Spit­zen­spiel gegen Carl Zeiss Jena waren im April fast 3300 Fans im Sportforum.

Den Plan, im ers­ten Jahr nicht abzu­stei­gen, hat­te Ben­ben­nek mit Platz sechs über­erfüllt. Den Sieg im Ber­li­ner Pokal in der dar­auf­fol­gen­den Sai­son, sieht er als »Fun­da­ment« für den Erfolg in der aktu­el­len Spiel­zeit. Damals sei sei­ne Mann­schaft in einer sehr her­aus­for­dern­den Situa­ti­on zusam­men­ge­wach­sen. Das wird oft als Erfolgs­fak­tor genannt. Ben­ben­nek will es nicht als Phra­se ver­stan­den wis­sen. Er sagt: »Ich bin schon lan­ge Trai­ner, solch ein Team habe ich aber noch nie erlebt.« Ihn beein­druckt neben dem star­ken Zusam­men­halt vor allem der »ehr­li­che Umgang mit­ein­an­der«. Ent­stan­den sei der beson­de­re Cha­rak­ter in der mona­te­lan­gen coro­nabe­ding­ten Spiel­pau­se mit extrem schwie­ri­gen Trai­nings­be­din­gun­gen und einem Sieg im End­spiel gegen den Ber­li­ner AK mit einer eigent­lich in jeder Hin­sicht geschwäch­ten Mannschaft.

»Ich bin Fuß­ball­trai­ner«, betont Ben­ben­nek. Weil es ihn ärgert, dass der Sport, wenn es in den Medi­en um den BFC Dyna­mo geht, sel­ten eine Rol­le spielt. Der gebür­ti­ge Nie­der­sach­se sagt selbst, dass er bei einem »spe­zi­el­len Klub« arbei­tet, »auf­grund der Ver­gan­gen­heit«. Auch jetzt wird in der Bericht­erstat­tung über die Ber­li­ner bei­spiels­wei­se vom »Schmud­del­kind des Fuß­balls« oder den »Schie­ber­meis­ter« und »ehe­ma­li­gen Sta­si-Klub« geschrie­ben. Neu­lich sei er auch wie­der mal ange­spro­chen wor­den, erzählt Ben­ben­nek. »Ach seid ihr wie­der da, habt ihr jetzt auch den Schi­ri bestochen?«

Der Trai­ner ver­tei­digt sein Team. Es sei die­sen Spie­lern gegen­über unge­recht, sie in den Sumpf der Geschich­te zu zie­hen. Ben­ben­nek arbei­tet somit auch »für eine posi­ti­ve Zukunft des gesam­ten Ver­eins«. Da, wo er es am bes­ten kann – auf dem Fuß­ball­platz. Wenn er hofft, ein »neu­es Image erspie­len« zu kön­nen, weiß er auch, dass dafür die Bereit­schaft vor­han­den sein müs­se, Kli­schees nicht mehr zu bedie­nen. Die­se Hoff­nung ver­bin­det er umso mehr mit dem mög­li­chen sport­li­chen Aufstieg.

Auf den bis­he­ri­gen Weg dahin ist der Trai­ner hör­bar stolz. »Nach 38 Spiel­ta­gen in einer Liga mit Jena, Chem­nitz, Cott­bus oder Lok Leip­zig oben zu ste­hen, das ist super.« All die­se Ver­ei­ne woll­ten in die­ser Sai­son dahin, wo der BFC jetzt steht. Für man­che ist der Auf­stieg aus der Regio­nal­li­ga aus wirt­schaft­li­cher Sicht fast ein Muss. Für Dyna­mo ist es nun die Chan­ce, erst­mals im Pro­fi­fuß­ball zu lan­den. »Die 3. Liga ist ein Quan­ten­sprung«, weiß Ben­ben­nek. Er kennt die­se für Ver­ei­ne kom­pli­zier­te Schnitt­stel­le von sei­nen Sta­tio­nen in Babels­berg, Havel­se und Aachen. Erfah­run­gen im Erst­li­ga­fuß­ball konn­te er als Trai­ner beim SV Ried in Öster­reich sammeln.

Dyna­mos Rele­ga­ti­ons­geg­ner Olden­burg weiß auch, wie hoch der Deut­sche Fuß­ball-Bund die Lat­te für einen Auf­stieg in sei­ne höchs­te Spiel­klas­se legt. Der VfB muss bis zum 31. Mai ein Aus­weich­sta­di­on benen­nen, weil die eige­ne Spiel­stät­te am Marsch­weg den Anfor­de­run­gen nicht genügt. Allein die »Medi­en­richt­li­ni­en für die Teil­neh­mer der 3. Liga« hat der Ver­band auf 32 Sei­ten fest­ge­schrie­ben. Der BFC muss zusätz­lich zum geplan­ten Dritt­li­ga­etat von vier Mil­lio­nen Euro bis zum 1. Juni eine Bürg­schaft in Höhe von 900 000 Euro hin­ter­le­gen. Mit einem Spen­den­auf­ruf samt zusätz­li­cher Hil­fe der drei Haupt­spon­so­ren hat­te der Ver­ein bis Frei­tag­nach­mit­tag knapp 720 000 Euro ein­ge­sam­melt. Nicht nur der sport­li­che Aus­gang ist also unge­wiss. Für Chris­ti­an Ben­ben­nek zählt bei allem nur eins: »Wich­tig ist, dass alle das wollen.«