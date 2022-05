Mit ihren Werken war sie stets im Dialog mit der Geschichte: Anna Seghers Foto: dpa

Es ist ein merk­wür­di­ges Schat­ten­da­sein, das die Schrift­stel­le­rin Anna Seg­hers in der deut­schen Lite­ra­tur­ge­schich­te fris­tet. Zwei­fels­oh­ne ist sie eine der gro­ßen Erzäh­le­rin­nen des 20. Jahr­hun­derts. Und doch, anders als noch vor eini­gen Jahr­zehn­ten, fällt ihr Name sel­ten, wenn über her­aus­ra­gen­de Lite­ra­tur gespro­chen wird.

Ist etwa von der Aus­ein­an­der­set­zung mit dem Natio­nal­so­zia­lis­mus in der Nach­kriegs­pro­sa die Rede, fällt schnell der Name Gün­ter Grass. Der sozi­al­de­mo­kra­ti­sche Faxen­ma­cher hat immer­hin ein Mär­chen­buch mit dem Titel »Die Blech­trom­mel« über jene Zeit geschrie­ben. Aber – möch­te man rufen – was ist mit »Das sieb­te Kreuz« der Seg­hers, jenem so klu­gen und schö­nen Buch? Wäh­rend der eine Autor bei der SS dem deut­schen Wesen gene­sen half – es han­delt sich hier­bei um eine soge­nann­te Jugend­sün­de, wie vie­ler­orts zu lesen ist –, ver­ließ die ande­re Deutsch­land und über­dau­er­te die Exil­zeit in Mexi­ko. Wäh­rend der eine in Stock­holm mit einem Lite­ra­tur­no­bel­preis über das ange­mes­se­ne Maß geehrt wur­de, wur­den die Schrif­ten der ande­ren mit dem Label »DDR-Lite­ra­tur« ver­se­hen, was nun­mehr einer Kenn­zeich­nung als Män­gel­ex­em­plar gleicht.

Umso schö­ner, wenn die Seg­hers und ihr Werk doch noch ein Publi­kum fin­den. Der Auf­bau-Ver­lag sorgt wei­ter­hin für neue Aus­ga­ben ihrer Bücher, der deut­sche Kino­re­gis­seur Chris­ti­an Pet­zold hat 2018 mit »Tran­sit«, span­nungs­voll aktua­li­siert, eines ihrer Wer­ke ver­filmt. Eine Thea­ter­fas­sung jenes Romans wird in die­sem Jahr auch bei dem renom­mier­ten Fes­ti­val d’Avignon zu sehen sein. Und schließ­lich wird der Seghers’schen Pro­sa auch ver­mit­telt durch den Dra­ma­ti­ker Hei­ner Mül­ler auf der Büh­ne zu ihrer Gel­tung ver­hol­fen: Sei­ne Stü­cke »Die Umsied­le­rin«, »Der Auf­trag« und »Wolo­ko­lams­ker Chaus­see III: Das Duell« sind nach Moti­ven von ihr entstanden.

Nun haben die Ber­li­ner Aka­de­mie der Küns­te, die ein Lite­ra­tur­mu­se­um in der Woh­nung der Schrift­stel­le­rin in Ber­lin-Adlers­hof unter­hält, und das Thea­ter Ost auf Initia­ti­ve von Ben­ja­min Zock einen The­men­tag zur Seg­hers ver­an­stal­tet, der am ver­gan­ge­nen Frei­tag statt­fand. Den Auf­takt bil­de­ten Füh­run­gen durch die an Büchern vol­le Wohn- und Arbeitsstätte.

»Ich hof­fe, daß ich im Janu­ar nach Adlers­hof zurück­kom­me (wobei das Ver­lo­cken­de an der Sache nicht der Ort Adlers­hof ist)«, hat­te die Autorin ein­mal per Brief an ihre Kol­le­gin Chris­ta Wolf, die ande­re gro­ße DDR-Schrift­stel­le­rin, geschrie­ben. In der Tat sind Umge­bung und die beschau­li­chen Räum­lich­kei­ten eher unspek­t­ak­tu­lär – anders als die lite­ra­ri­schen Schät­ze, die hier zu heben sind.

Die Schau­spie­le­rin Almut Zil­cher, bekannt als Ensem­ble­mit­glied des Deut­schen Thea­ters Ber­lin, hat Seg­hers’ erst im Nach­lass ent­deck­te Erzäh­lung »Der gerech­te Rich­ter« von 1957 im Muse­um vor einem inter­es­sier­ten Publi­kum gele­sen. Es ist das kri­ti­sche, von Zwei­feln ange­rei­cher­te Werk einer über­zeug­ten Kom­mu­nis­tin nach den Ein­drü­cken des Jah­res 1956 und der Ereig­nis­se in Ungarn. Seg­hers pfleg­te eine Freund­schaft zu dem Phi­lo­so­phen Georg Lukács, der der Kurz­zeit­re­gie­rung Imre Nagy als Kul­tur­mi­nis­ter ange­hör­te. Mit der bru­ta­len Instand­set­zung der alten Ord­nung hat­te der Traum von einem »ande­ren Sozia­lis­mus« einen wei­te­ren Rück­schlag erhal­ten. Auf dem Typoskript von »Der gerech­te Rich­ter« fin­det sich die Notiz »Wich­tig, Durch­ar­bei­ten!« von Seg­hers’ Hand, die Zock auch als Titel für den The­men­tag über­nahm. Man erahnt, wel­che Bedeu­tung die Autorin jenem Text ein­räum­te, der sehr ver­dich­tet und doch hör­bar unvoll­endet die Fra­ge nach Recht und Gerech­tig­keit, Über­zeu­gung und Auf­op­fe­rung stellt.

Im Thea­ter Ost, Ber­lins jüngs­ter Thea­ter­neu­grün­dung, wur­de zum Abend zu einer wei­te­ren Lesung gela­den: Die Dar­stel­le­rin Ursu­la Wer­ner hat der Erzäh­le­rin Seg­hers ihre Stim­me gelie­hen und ihren auto­bio­gra­fi­schen Text »Der Aus­flug der toten Mäd­chen« aus dem Jahr 1944 gele­sen, wohl eines der inter­es­san­ten Zeug­nis­se aus dem Leben der Main­zer Schrift­stel­le­rin. Nach einem Schä­del­ba­sis­bruch, den sie sich bei einem Auto­un­fall in Mexi­ko zuzog, schreibt sie die­se Orte und Zei­ten immer wie­der wech­seln­de Erzäh­lung. Aus­ge­hend von ihrem Kran­ken­haus­auf­ent­halt und in Erwar­tung einer Rück­kehr nach Deutsch­land beschreibt sie eine Grup­pe von Klas­sen­ka­me­ra­din­nen, sie selbst ist dar­un­ter, und zeich­net deren Schick­sa­le nach – vom Ers­ten bis zum Zwei­ten Welt­krieg. Die deut­sche Geschich­te bedeu­te­te auch einen Raub von Kind­heit und Freund­schaft. Es han­delt sich um einen sog­haf­ten Text, der zwi­schen sach­li­chem Bericht, Toten­trau­er und Ankla­ge chan­giert und jene an Opfern rei­che Zeit nuan­cen­reich beschreibt.

»Man muss die Toten aus­gra­ben, wie­der und wie­der, denn nur aus ihnen kann man Zukunft bezie­hen«, wuss­te der bereits erwähn­te Hei­ner Mül­ler zu sagen. Der aus­schnitt­haf­te (Wieder-)Einblick in Anna Seg­hers’ Œuvre durch die­se zwei sehr unter­schied­li­chen Tex­te lässt ein­mal mehr klar wer­den, dass die Schrift­stel­le­rin uns noch immer eini­ges zu sagen hat. Die nicht bloß affek­ti­ve, son­dern klu­ge, durch­dach­te Aus­ein­an­der­set­zung mit der Geschich­te kann man bei ihr lesend zur Kennt­nis neh­men und von ihr ler­nen. Für heu­te. Für die Zukunft. Anna Seg­hers’ lite­ra­ri­sche Arbeit an den Abgrün­den der deut­schen Geschich­te bleibt aktu­ell – genau­so wie ihre gesell­schaft­li­chen Träume.