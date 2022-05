Überraschender Neubeginn: Die Exil-Iranerin Zar Amir Ebrahimi wurde in Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet. Foto: AP/dpa/Petros Giannakouris

Mit einer selt­sa­men Ehrung hat die 75. Aus­ga­be des Can­nes-Film­fes­ti­vals begon­nen. Der Hol­ly­wood-Schau­spie­ler Tom Crui­se erhielt anläss­lich der Pre­mie­re von »Top Gun: Mave­rick«, einer Fort­set­zung des Block­bus­ters »Top Gun« (1986), eine Ehren­pal­me, wäh­rend Luft­waf­fen­jets über das Gelän­de des Fes­ti­vals flo­gen. War­um aus­ge­rech­net Tom Crui­se an der Côte d’Azur mit solch einem unan­ge­brach­ten Spek­ta­kel geehrt wer­den soll­te, frag­ten sich vie­le. Gab es dafür einen tief­grün­di­gen Sinn, oder hat­te das über­haupt eine Relevanz?

Tie­fe und Rele­vanz konn­te man jeden­falls in etli­chen Fil­men des dies­jäh­ri­gen Wett­be­werbs fin­den. Eines der stärks­ten Wer­ke war »Tori et Loki­ta« (»Tori und Loki­ta«) von den Brü­dern Jean-Pierre und Luc Dard­en­ne, das von einem klei­nen Jun­gen namens Tori und einer bald 18-Jäh­ri­gen, Loki­ta, han­delt. Die bei­den sind mit einem Flücht­lings­boot aus Afri­ka nach Bel­gi­en gekom­men. Sie arbei­ten nun in einer Piz­ze­ria als Lieferant*innen – nur ist das, was sie lie­fern, kei­ne Piz­za, son­dern Can­na­bis. Tori hat schon eine Auf­ent­halts­ge­neh­mi­gung, Loki­ta wie­der­um braucht noch eine. So geben sich die bei­den als Geschwis­ter aus, damit Loki­ta nicht abge­scho­ben wird – und damit sie einen lega­len Job fin­den kann.

Der Film erzählt in einem lang­sa­men Rhyth­mus die Geschich­te die­ser Flücht­lings­kin­der, die sowohl vom bel­gi­schen Piz­za-Bäcker als auch von den afri­ka­ni­schen Menschenschlepper*innen aus­ge­nutzt wer­den. Dabei brau­chen Jean-Pierre und Luc Dard­en­ne kei­ne beson­ders dra­ma­ti­schen Effek­te zu ver­wen­den, um die Grau­sam­keit dar­zu­stel­len, mit der sich die­se Kin­der kon­fron­tiert sehen. Die Gewalt wird in aller Ruhe aus­ge­übt. Und dadurch wirkt sie umso erschre­cken­der. Auch dem Sys­tem und des­sen Beamt*innen sind die­se Kin­der und ihre Situa­ti­on gleich­gül­tig. So ver­su­chen die bei­den, bei­ein­an­der Halt zu fin­den. »Tori und Loki­ta« gewann den Spe­zi­al­preis der 75. Festivalausgabe.

Es kon­kur­rier­ten ins­ge­samt 21 Bei­trä­ge um die Gol­de­ne Pal­me, die am Sams­tag­abend ver­lie­hen wur­de. Frank­reich und Bel­gi­en waren mit den meis­ten Pro­duk­tio­nen ver­tre­ten. Es gab kei­nen Film aus Deutsch­land, dafür zwei Titel aus Süd­ko­rea, die jeweils auch wich­ti­ge Prei­se gewon­nen haben: den für die bes­te Regie (Park Chan-wook für das Detek­tiv­dra­ma »Decisi­on to Lea­ve«) und den für den bes­ten Dar­stel­ler (Song Kang-ho für »Bro­ker«).

Die Gol­de­ne Pal­me hat der Schwe­de Ruben Öst­lund für »Tri­ang­le of Sad­ness« erhal­ten. Das ist das zwei­te Mal, dass er mit dem höchs­ten Preis des Can­nes-Film­fes­ti­vals aus­ge­zeich­net wird. Auch 2017 gewann er für »The Squa­re« die Pal­me d’Or. Die Geschich­te par­odiert den Kapi­ta­lis­mus und die Deka­denz der Rei­chen: Auf einer Luxus­yacht befin­den sich alle mög­li­chen Mil­lio­nä­re; ein rus­si­scher Olig­arch, ein Dün­ger-Groß­händ­ler, der stän­dig allen erzählt: »I sell shit!« (Ich ver­kau­fe Schei­ße), ein bri­ti­sches Ehe­paar, das Explo­si­ons­waf­fen pro­du­ziert. Und natür­lich auch Models und Influencer*innen. Das Schiff wird von Pira­ten über­fal­len – dabei benut­zen sie Waf­fen der Fir­ma des bri­ti­schen Paars. Eini­ge Gäs­te über­le­ben und lan­den auf einer Insel. Eine Putz­frau ist auch mit dabei. Die Ein­zi­ge, die weiß, wie man Fische fängt oder Feu­er macht. So herr­schen bald auf der Insel ande­re Ver­hält­nis­se und Hier­ar­chien. Die Putz­frau wird zur Chefin.

Einer der schöns­ten Fil­me die­ses Fes­ti­vals lief jedoch nicht im Wett­be­werb, son­dern in der Sek­ti­on Un Cer­tain Regard: »The Blue Caft­an« der marok­ka­ni­schen Regis­seu­rin Maryam Tou­za­ni erzählt von einem Paar, das einen klei­nen Kaf­tan-Laden in der Han­dels­stadt Salé betreibt. Die Frau, Mina, lei­tet den Laden. Der Mann, Halim, fer­tigt die tra­di­tio­nel­len Klei­der im Hin­ter­raum an. Er ist ein ruhi­ger Mensch, nobel, liebt sei­ne Arbeit, ist eine der weni­gen Per­so­nen, die immer noch mit der Hand nähen. Da es Mina nicht gut geht, suchen sie eine Aus­hil­fe. Als der jun­ge Yous­sef dort ein­ge­stellt wird, bleibt Mina nicht ver­bor­gen, wie Halim die­sen bei der Arbeit anstarrt. Die Sze­nen bestehen über­wie­gend aus Nah­auf­nah­men, die Gefüh­le wer­den durch Bli­cke mit­ge­teilt. Eine äußerst sanf­te Geschich­te über die Lie­be und Mensch­lich­keit – weit ent­fernt von den Kli­schees über ara­bi­sche Män­ner und Frauen.

Die Aus­zeich­nun­gen auf so einem renom­mier­ten Fes­ti­val mögen Aner­ken­nung, Erfolg oder Ruhm bedeu­ten, doch für man­che ist es ein über­ra­schen­der Neu­be­ginn: Als die bes­te Dar­stel­le­rin wur­de die Exil-Ira­ne­rin Zar Amir Ebra­hi­mi aus­ge­zeich­net. Die 41-Jäh­ri­ge ist die ein­zi­ge ira­ni­sche Frau bis jetzt, die einen sol­chen Preis gewon­nen hat. Im Crime-Thril­ler »Holy Spi­der« des in Schwe­den leben­den ira­ni­schen Regis­seurs Ali Abba­si spielt sie die Rol­le einer Jour­na­lis­tin, die den Fall eines Frau­en­se­ri­en­mör­ders recher­chiert und sich dafür sogar als Pro­sti­tu­ier­te aus­gibt, um ihm auf die Spur zu kom­men. Der Film, der in Jor­da­ni­en gedreht wur­de, ist von der wah­ren Geschich­te eines Seri­en­mör­ders inspi­riert, der in der ira­ni­schen Stadt Mash­had 16 Pro­sti­tu­ier­te aus reli­giö­sem Motiv umge­bracht hat.

Im Iran erleb­te Amir Ebra­hi­mi als jun­ge Fern­seh­schau­spie­le­rin einen rea­len Hor­ror. Wegen eines pri­va­ten Sex-Vide­os von ihr, das im Netz lan­de­te, wur­de ihr das Leben zur Höl­le gemacht – von der Gesell­schaft wie von der Obrig­keit. Gera­de mit ihrer Kar­rie­re ange­fan­gen, muss­te sie ihr Land ver­las­sen und ging nach Paris. Jah­re hat sie sich nur gera­de so über Was­ser hal­ten kön­nen. Ihre Aus­zeich­nung in Can­nes war einer der emo­tio­nals­ten und bedeu­tends­ten Momen­te des Fes­ti­vals; man hat sie den Phö­nix des ira­ni­schen Kinos genannt.