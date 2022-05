Mona Neubaur,hat "Bock" Verantwortung zu übernehmen. Foto: Roberto Pfeil/dpa

Spät am Frei­tag­abend ver­schick­ten CDU und Grü­ne in Nord­rhein-West­fa­len ihre Erfolgs­mel­dung. Die Son­die­rungs­ge­sprä­che zwi­schen bei­den Par­tei­en waren abge­schlos­sen. Man hat sich auf ein gemein­sa­mes zwölf­sei­ti­ges Son­die­rungs­pa­pier mit dem Titel »Für die Zukunft von Nord­rhein-West­fa­len« geeinigt.

Das Papier ist erstaun­lich aus­führ­lich und macht kon­kre­te Vor­schlä­ge für zahl­rei­che The­men. Das wird vor allem in Zah­len deut­lich. 1000 neue Wind­kraft­an­la­gen, 1000 Kilo­me­ter Rad­weg, 10 000 zusätz­li­che Stel­len für Lehr*innen, 3000 neue Polizist*innen. Das alles soll Nord­rhein-West­fa­len vor­an­brin­gen. CDU und Grü­ne sind sich einig, dass das Land mit einer »Gleich­zei­tig­keit von Kri­sen kon­fron­tiert« ist, die nur durch neue Ant­wor­ten und neue Bünd­nis­se ange­gan­gen wer­den könne.

Der CDU-Lan­des­vor­sit­zen­de und Minis­ter­prä­si­dent Hen­drik Wüst begrüßt das Ergeb­nis der Son­die­rungs­ge­sprä­che als »Chan­ce für Nord­rhein-West­fa­len«, die »Ver­söh­nung ver­meint­li­cher Gegen­sät­ze« gebe Kraft für die Zukunft des Lan­des. Wol­kig spricht Wüst von einer »auch in Zukunft lebens­wer­ten Hei­mat in Stadt und Land«. Der Christ­de­mo­krat betont außer­dem das Ziel, Nord­rhein-West­fa­len zum kli­ma­neu­tra­len Indus­trie­land zu machen.

Das ist auch ein zen­tra­ler Punkt in der Rede von Mona Neu­baur beim Lan­des­rat der Grü­nen am Sonn­tag­nach­mit­tag in Essen. Von den 74 Dele­gier­ten wol­len Neu­baur und der Lan­des­vor­stand die Zustim­mung für die Auf­nah­me von Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen ein­ho­len. Neu­baur sprach davon, dass sie »Bock« habe, Ver­ant­wor­tung zu über­neh­men. Dabei sei­en es dafür gera­de kei­ne »son­ni­gen Zei­ten«, auf­grund der unter­schied­li­chen Kri­sen. Aber des­we­gen sei es ange­sagt, sich mit der CDU »über eine Brü­cke die Hand zu rei­chen«. Es sei aber klar, »Wir blei­ben die Grü­nen!«, so Neu­baur, die sich Zeit dafür nimmt, grü­ne Erfol­ge im Son­die­rungs­pa­pier auf­zu­zäh­len. Beson­ders stolz ist sie auf die Erwäh­nung des 1,5-Grad-Ziels im Papier und den Koh­le­aus­stieg 2030.

In die­sem Punkt gibt es aber mas­si­ve Kri­tik von Kli­ma- und Umwelt­grup­pen. Denn das von Abbag­ge­rung bedroh­te Dorf Lüt­zer­ath wird im Son­die­rungs­pa­pier nicht erwähnt. Dirk Jan­sen, NRW-Geschäfts­lei­ter des BUND, bemän­gelt, »Lüt­zer­ath soll offen­bar ohne Not den Braun­koh­len­bag­gern geop­fert wer­den«. Das tra­ge nicht zur Befrie­dung der Regi­on bei. Mari­ta Dre­sen, Anwoh­ne­rin aus Kuckum am Rand des Tage­baus Garz­wei­ler und aktiv im Bünd­nis Alle Dör­fer Blei­ben, for­dert die Grü­nen dazu auf, einer Koali­ti­on mit der CDU nicht zuzu­stim­men, wenn Lüt­zer­ath nicht erhal­ten wird. Das Son­die­rungs­pa­pier ent­hal­te »kei­ne ernst­zu­neh­men­de Klimapolitik«.

In Rede­bei­trä­gen beim Lan­des­rat der Grü­nen gab es nur weni­ge Wort­mel­dun­gen, die sich nicht für die Auf­nah­me von Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen aus­spra­chen. Bei der abschlie­ßen­den Abstim­mung ent­hiel­ten sich sie­ben der 74 Dele­gier­ten, Gegen­stim­men gab es nicht. Nach Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen muss ein Lan­des­par­tei­tag über den Ein­tritt in eine Koali­ti­on ent­schei­den. Bis zum Redak­ti­ons­schluss gab es kei­ne Mel­dung über das Votum des Lan­des­vor­stands der CDU. Eine Zustim­mung zur Auf­nah­me von Koali­ti­ons­ver­hand­lun­gen gilt aller­dings als wahrscheinlich.