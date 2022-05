Krankenhaus mit Adipositas-Zentrum, wo Übergewichtige Hilfe finden. Foto: dpa/Uli Deck

Adi­po­si­tas steht für star­kes Über­ge­wicht, bei Erwach­se­nen wird ab einem Body-Mass-Index (BMI) ab 30 davon gespro­chen. Die über­mä­ßi­ge Ver­meh­rung von Kör­per­fett ist eine Krank­heit, und lang­sam wird die­se Erkennt­nis akzep­tiert. Adi­po­si­tas ist zudem ein ent­schei­den­der Trei­ber für Dia­be­tes Typ 2 und ein wich­ti­ger Risi­ko­fak­tor für die­se Stoff­wech­sel­stö­rung. Auch des­halb wur­de das Phä­no­men in der ver­gan­ge­nen Woche auf der Jah­res­ta­gung der Deut­schen Dia­be­tes-Gesell­schaft in Ber­lin aus­führ­lich behandelt.

Denn obwohl Adi­po­si­tas etwa 16 Mil­lio­nen Erwach­se­ne und 800 000 Kin­der in Deutsch­land betrifft, gibt es für sie noch immer kei­ne regel­haf­te medi­zi­ni­sche Ver­sor­gung. Mög­li­che The­ra­pien sind kei­ne Regel­leis­tun­gen der Kran­ken­kas­sen, son­dern müs­sen meist indi­vi­du­ell bean­tragt wer­den. Das könn­te sich dem­nächst ändern: Der Gemein­sa­me Bun­des­aus­schuss für das Gesund­heits­we­sen erar­bei­tet näm­lich ab die­sem Som­mer ein soge­nann­tes Dise­a­se-Manage­ment-Pro­gramm. Ein struk­tu­rier­tes Behand­lungs­vor­ge­hen rückt die Regel­ver­sor­gung in greif­ba­re Nähe, Ärz­te hof­fen auf eine pati­en­ten­freund­li­che Ausgestaltung.

Bis­lang fin­den The­ra­pie­an­sät­ze wie Ver­hal­tens­the­ra­pie oder Ernäh­rungs­be­ra­tung unter ande­rem in weni­gen Zen­tren oder in dia­be­to­lo­gi­schen Schwer­punkt­pra­xen statt. Hin­zu kommt die Adi­po­si­tas-Chir­ur­gie. Die genann­ten Ver­fah­ren haben jedoch eini­ge Nach­tei­le: Ernäh­rungs­um­stel­lung, Bewe­gungs- und Ver­hal­tens­the­ra­pie ermög­li­chen im Schnitt eine Gewichts­re­duk­ti­on von drei bis fünf Pro­zent vom Aus­gangs­ge­wicht – mit der Ein­schrän­kung, dass bei einem BMI ab 40 nur sel­ten lang­fris­ti­ge Erfol­ge mög­lich sind.

Chir­ur­gi­sche Inter­ven­tio­nen wie eine Schlauch­ma­gen- oder Magen­by­pass-Ope­ra­ti­on gel­ten mit einem Gewichts­ver­lust von etwa 30 Pro­zent als aktu­ell noch effek­tivs­te The­ra­pie, wie Mat­thi­as Blü­her von der Deut­schen Adi­po­si­tas-Gesell­schaft erläu­tert. Jedoch müs­sen bestimm­te Vor­aus­set­zun­gen erfüllt sein, damit die Kran­ken­kas­sen hier die Kos­ten über­neh­men: Für einen Magen­by­pass muss der BMI zum Bei­spiel über 40 lie­gen. Bezahlt wird der Ein­griff aber auch bei einem BMI zwi­schen 35 und 40, wenn zusätz­lich eine wei­te­re Erkran­kung besteht, wie etwa Dia­be­tes Typ 2, Schlaf­apnoe oder eine Herzerkrankung.

Gera­de im Umbruch befin­det sich die medi­ka­men­tö­se The­ra­pie. Eini­ge älte­re Medi­ka­men­te wur­den wegen zu star­ker Neben­wir­kun­gen vom Markt genom­men, sie hat­ten unter ande­rem das Risi­ko für Herz­krank­hei­ten erhöht oder kon­kret zu Herz­klap­pen­ver­än­de­run­gen oder sui­zi­da­lem Ver­hal­ten geführt. Neue­re Medi­ka­men­te könn­ten nun die Wir­kun­gen der Ver­hal­tens­the­ra­pien ver­stär­ken und die Pati­en­ten vor schwer­wie­gen­den chir­ur­gi­schen Ein­grif­fen bewahren.

Bei den Inno­va­tio­nen, die bereits ver­füg­bar oder noch in der Zulas­sung sind, han­delt es sich um Medi­ka­men­te aus der Dia­be­tes­be­hand­lung, die bestimm­te Darm­hor­mo­ne nach­ah­men. Sie sind sicher in Bezug auf das kar­dio­vasku­lä­re Risi­ko. In Stu­di­en wur­den bei man­chen Pati­en­ten Gewichts­ver­lus­te von etwa 20 Pro­zent erreicht. Neben­wir­kun­gen haben auch die­se Prä­pa­ra­te, etwa Appe­tit­lo­sig­keit, Erbre­chen oder Übel­keit. Die­se tre­ten aber nicht bei allen Nut­zern zwin­gend auf und las­sen teils im Ver­lauf nach, wie Dia­be­to­lo­ge Blü­her erklärt.

Eines der »neu­en« Medi­ka­men­te aus der Dia­be­testhe­ra­pie ist Sema­glutid, das unter dem Namen Ozem­pic seit 2018 in Deutsch­land zuge­las­sen ist. Jetzt könn­te es unter dem Namen Weg­ovy ein zwei­tes Mal auf den Markt kom­men, und zwar als Ergän­zung zu kalo­rien­re­du­zier­ter Ernäh­rung und erhöh­ter kör­per­li­cher Akti­vi­tät mit dem Ziel, das Kör­per­ge­wicht zu kon­trol­lie­ren. Ein­setz­bar wäre es nicht erst ab einem BMI von 30, son­dern schon bei Über­ge­wicht Erwach­se­ner ab einem BMI von mehr als 27 – aber dann erst, wenn gleich­zei­tig noch eine gewichts-asso­zi­ier­te Erkran­kung vor­liegt. Dazu zäh­len Präd­ia­be­tes oder Dia­be­tes Typ 2, Blut­hoch­druck, erhöh­te Blut­fett­wer­te oder kar­dio­vasku­lä­re Erkrankungen.

Bevor die Medi­ka­men­te, dar­un­ter Sema­glutid und Liraglutid, aber gegen Adi­po­si­tas ver­schrie­ben wer­den kön­nen, müs­sen sie hier­zu­lan­de noch die ent­spre­chen­de Zulas­sung erlan­gen. Die Euro­päi­sche Arz­nei­mit­tel­agen­tur hat Sema­glutid, 2,4 Mil­li­gramm ein­mal wöchent­lich, bereits zur Adi­po­si­tasthe­ra­pie zuge­las­sen. In Deutsch­land ist der soge­nann­te Life­style-Para­graph aus dem Sozi­al­ge­setz­buch V noch ein Hin­der­nis, der unter ande­rem ver­hin­dert, dass Medi­ka­men­te zur »Abma­ge­rung« von den gesetz­li­chen Kas­sen erstat­tet wer­den. In die­ser Fra­ge müss­te der Gesetz­ge­ber eine Ände­rung vornehmen.