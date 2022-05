Ein langes gemeinsames Leben, politisch wie privat: Die GenossInnen Naujoks 1981 in Hamburg Foto: privat

Mehr als vier­zig Jah­re lang, vom Herbst 1945 bis zum Herbst 1987, dau­er­te die Arbeit an einem Buch über die natio­nal­so­zia­lis­ti­schen Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger. Es stammt von dem kom­mu­nis­ti­schen Über­le­ben­den Har­ry Nau­joks – und sei­nen Dis­kus­si­ons­part­nern, Genos­sin­nen und Lektor*innen. Ein aktu­el­les Buch­pro­jekt rekon­stru­iert nun die­se unge­wöhn­li­che Geschich­te einer kol­lek­tiv ver­fass­ten Erinnerung.

Wie ist die­se kom­pli­zier­te Geschich­te am bes­ten zu erzäh­len, wo fängt man an? Viel­leicht mit dem Mate­ri­al, mit dem das Erzäh­len erst mög­lich wird. Im Archiv der Gedenk­stät­te Sach­sen­hau­sen liegt der umfang­rei­che Nach­lass von Har­ry Nau­joks (1901–1983), und dar­in befin­den sich neben Kor­re­spon­denz, Foto­gra­fien, per­sön­li­chen und poli­ti­schen Unter­la­gen auch die viel­fäl­ti­gen Spu­ren eines Erleb­nis­be­richts über das KZ Sach­sen­hau­sen. Des­sen Ent­ste­hung nahm 1945 ihren Anfang und war erst 1987 mit der Ver­öf­fent­li­chung im Röder­berg-Ver­lag abge­schlos­sen. Sei­ne Spu­ren umfas­sen unter ande­rem ein hand­schrift­li­ches Manu­skript von 720 Sei­ten in Süt­ter­lin-Schrift, ein redi­gier­tes und von Genoss*innen abge­tipp­tes Typoskript aus den 1980er Jah­ren, meh­re­re Vor­gän­ger­tex­te und – beson­ders fas­zi­nie­rend für alle, die sich mit Geschich­te und Erin­ne­rung beschäf­ti­gen – fast hun­dert Stun­den Ton­auf­nah­men. Die­se Bän­der doku­men­tie­ren »Kum­pel­ge­sprä­che«, zu denen über Jah­re hin­weg ehe­ma­li­ge Sach­sen­hau­sen-Häft­lin­ge in Ham­burg zusam­men­ka­men, um die Erin­ne­run­gen von Har­ry Nau­joks zu dis­ku­tie­ren, zu bestä­ti­gen oder auch zu kor­ri­gie­ren: eine Redak­ti­ons­run­de aus Zeu­gen der Gescheh­nis­se, die sich die Auf­ga­be der fak­ti­schen und poli­ti­schen Über­prü­fung der Erin­ne­rung gab. »Ihr wollt anhand von Erin­ne­run­gen die Wahr­heit fest­hal­ten«, inter­pre­tier­te Nau­joks’ Weg­ge­fähr­tin, Genos­sin und Ehe­frau Mar­tha Nau­joks im Jahr 1979. Es ist äußerst sel­ten, dass so rei­che Quel­len zur Ent­ste­hung eines Erin­ne­rungs­be­richts vom Wider­stand gegen das Nazi-Regime vor­lie­gen. Ein Grund mehr, von ihnen zu berichten.

Verfolgung, Widerstand, Befreiung

Die Geschich­te, die mit die­sem Mate­ri­al erzählt wird, kann an vie­len Stel­len ihren Anfang haben. Eine ist der August 1933, denn in die­sem Monat wird Har­ry Nau­joks, lang­jäh­ri­ger Bezirks­funk­tio­när der KPD in Ham­burg, auf­grund sei­ner Wider­stands­tä­tig­keit gegen das Nazi-Regime zum zwei­ten Mal ver­haf­tet. Etwas mehr als ein Jahr spä­ter wird er wegen »Vor­be­rei­tung zum Hoch­ver­rat« ver­ur­teilt. In der fol­gen­den Zeit ist er unter ande­rem in den Lagern Bre­men-Oslebs­hau­sen und Kola-Fu (Fuhls­büt­tel) in Ham­burg inhaf­tiert, ab Novem­ber 1936 dann im neu errich­te­ten KZ Sach­sen­hau­sen. In dem Lager, das bis 1945 besteht, wer­den cir­ca 200 000 Men­schen inhaf­tiert, meh­re­re Zehn­tau­sen­de ster­ben an den Haft­be­din­gun­gen oder wer­den ermor­det. Dort ver­sucht Nau­joks als Teil des Netz­werks kom­mu­nis­ti­scher Häft­lin­ge, trotz Will­kür und Ter­ror der SS ein­an­der und ande­ren Gefan­ge­nen zu hel­fen, Scha­den von ihnen abzu­wen­den und – soweit unter die­sen Bedin­gun­gen mög­lich – Wider­stand zu leis­ten. Das per­fi­de KZ-Sys­tem legt Funk­ti­ons­häft­lin­gen wie Block- und Lage­räl­tes­ten einen Teil der Ver­wal­tung des Lagers in die eige­nen Hän­de. Dies schafft Mög­lich­kei­ten zu Selbst­be­haup­tung und Wider­stand, stellt die­sen Häft­lin­gen aber auch die Fal­le, sich in die Orga­ni­sa­ti­on von Aus­beu­tung und Gewalt zu ver­stri­cken. Har­ry Nau­joks gehört zu den­je­ni­gen, die ver­su­chen, durch die Über­nah­me sol­cher Funk­tio­nen Selbst­hil­fe und Soli­da­ri­tät der Inhaf­tier­ten zu orga­ni­sie­ren. Von 1939 bis 1942 ist er Lage­räl­tes­ter in Sach­sen­hau­sen, bis er im Novem­ber 1942 mit ande­ren poli­ti­schen Häft­lin­gen als Straf­maß­nah­me in das KZ Flos­sen­bürg depor­tiert wird. Auf dem Todes­marsch in Rich­tung Süden wird er im April 1945 von US-ame­ri­ka­ni­schen Trup­pen befreit.

Die zwei­te Hälf­te sei­nes Lebens, und damit die Lebens­pha­se der Erin­ne­rung, beginnt in die­sem April 1945 mit einem vier­wö­chi­gen Fuß­marsch von Bay­ern nach Ham­burg, nach zwölf Jah­ren in natio­nal­so­zia­lis­ti­scher Haft. Bereits hier hält Nau­joks sei­ne Erleb­nis­se fest, die Gesprä­che mit der Land­be­völ­ke­rung, umher­zie­hen­den Deut­schen, ehe­ma­li­gen Sol­da­ten. Die Unter­hal­tun­gen sind ernüch­ternd für einen Kom­mu­nis­ten, der hofft, dass die Men­schen »nach Hit­ler« nun Inter­es­se an einem anti­fa­schis­ti­schem, sozia­lis­ti­schem Gemein­we­sen haben. In Ham­burg-Har­burg ange­kom­men, knüpft Har­ry Nau­joks direkt an die Zeit bis 1933 an und wird Funk­tio­när der dor­ti­gen KPD. Im Rah­men der Aus­rich­tung der KPD auf die Linie der SED der Nach­kriegs­zeit gerät er, der schon in den 1920ern zur Oppo­si­ti­ons­grup­pe der »Ver­söhn­ler« zähl­te, aller­dings bald in Kon­flikt mit dem Par­tei­vor­stand. 1950 wird er sei­ner Funk­ti­on im Ham­bur­ger Lan­des­vor­stand der KPD ent­ho­ben. In den fol­gen­den Jah­ren und Jahr­zehn­ten ist er als Kom­mu­nist in der BRD sehr rege und viel­fäl­tig aktiv, aller­dings nicht mehr in öffent­li­cher Rol­le für die Par­tei. Dafür erhält ab den 1950er Jah­ren die Arbeit an der Erin­ne­rung und für das »Sach­sen­hau­sen-Komi­tee für die BRD« immer grö­ße­re Bedeu­tung. Der Über­le­ben­den­ver­band bemüht sich um die Doku­men­ta­ti­on der Ver­bre­chen in den KZ und die Erin­ne­rung an den Wider­stand dage­gen. 1962 erscheint eine Rede Nau­joks’ unter dem Titel »Das Ges­tern soll nicht das Heu­te bestim­men«, die an die Ver­bre­chen des Natio­nal­so­zia­lis­mus erin­nert, die Straf­lo­sig­keit der Täter und die Kon­ti­nui­tä­ten in der BRD kri­ti­siert. Und noch aus einem wei­te­ren Grund ist die Rede bemer­kens­wert: Sie erin­nert auch an die »Exis­tenz der weni­gen über­le­ben­den jüdi­schen Men­schen«, warnt vor Anti­se­mi­tis­mus und for­dert, die­sem »mit der gan­zen Auto­ri­tät der Gesell­schaft« ent­ge­gen­zu­tre­ten. Das ist in die­ser Deut­lich­keit selten.

Sammel- und Reflexionsarbeiten

Und das ist nur ein klei­ner Teil von Har­ry Nau­joks poli­ti­schem Tun. Denn zur glei­chen Zeit legen er und Mar­tha Nau­joks in ihrem Wohn­haus in Ham­burg ein pri­va­tes Archiv zur Geschich­te des Kon­zen­tra­ti­ons­la­gers Sach­sen­hau­sen an. Berich­te von Über­le­ben­den, Publi­ka­tio­nen, Brief­wech­sel mit »Kum­pels«, Zei­tungs­be­rich­te, die Ant­wor­ten auf einen selbst erstell­ten Fra­ge­bo­gen und die spär­li­che For­schungs­li­te­ra­tur wer­den zusam­men­ge­tra­gen. Die ers­ten Arbei­ten zum KZ Sach­sen­hau­sen hat­te Har­ry Nau­joks aller­dings schon Jah­re zuvor ange­fer­tigt. Bereits im Herbst 1945 fass­te er mit dem Text »Eini­ge Tat­sa­chen aus dem KL Sach­sen­hau­sen« auf 24 Schreib­ma­schi­nen­sei­ten zen­tra­le Ereig­nis­se zwi­schen 1936 und 1945 zusam­men und stell­te Über­le­gun­gen an zur sozia­len Figur des »Kon­zen­tra­tio­närs« sowie zur poli­ti­schen Situa­ti­on im Jahr 1945. Die­ses frü­he Doku­ment geht bereits über per­sön­li­che Memoi­ren hin­aus und zielt auf eine Dar­stel­lung der Lager­ge­schich­te ab.

Ein zwei­tes Doku­ment die­ser Art aus der Hand von Har­ry Nau­joks stammt aus der Zeit sei­ner ver­stärk­ten ver­gan­gen­heits­po­li­ti­schen Akti­vi­tät ab den spä­ten 1950er Jah­ren. In die­sen Jah­ren sagt Nau­joks mehr­fach in Pro­zes­sen gegen Sach­sen­hau­se­ner SS-Män­ner aus und gilt als kennt­nis­rei­cher und zuver­läs­si­ger Zeu­ge. 1958, zwei Jah­re nach dem Ver­bot der KPD in der BRD, stellt er 57 Sei­ten mit zeit­lich geord­ne­ten Lagerer­eig­nis­sen zum »Ver­such einer Chro­no­lo­gie des Kon­zen­tra­ti­ons­la­gers Sach­sen­hau­sen 1936–1945« zusam­men. Die­se Schrift doku­men­tiert die bereits erwähn­te archi­va­li­sche Tätig­keit, denn ent­hal­ten sind nicht nur eige­ne Erin­ne­run­gen und Wis­sen von ande­ren ehe­ma­li­gen Häft­lin­gen, son­dern auf sys­te­ma­ti­sche Art und Wei­se auch Erin­ne­rungs­be­rich­te und Ver­öf­fent­li­chun­gen zu Sach­sen­hau­sen in ver­schie­de­nen Spra­chen. Im Rück­blick bezeich­net Nau­joks spä­ter selbst die­ses Vor­ha­ben als ein Pro­jekt »kol­lek­ti­ver Geschichtsschreibung«.

Die Betei­li­gung von Mar­tha Nau­joks an die­ser Erin­ne­rungs­ar­beit ver­dient eine eige­ne Betrach­tung. Seit ihrer Jugend akti­ves Mit­glied der kom­mu­nis­ti­schen Bewe­gung, kommt sie in den 1920er Jah­ren nach Ham­burg. Dort lernt sie auch Har­ry ken­nen. Nach 1933 ist sie Funk­tio­nä­rin der ille­ga­len KPD im Wider­stand, kann aber vor ihrer zwei­ten Ver­haf­tung flie­hen und geht mit Par­tei­auf­trag 1936 nach Mos­kau. Dort wird sie wäh­rend des »Gro­ßen Ter­rors« aus der Par­tei aus­ge­schlos­sen und steht unter Ver­dacht, in Ham­burg die Wider­stands­struk­tu­ren an die Gesta­po ver­ra­ten zu haben. Auch wird ihr der schwer­wie­gen­de Vor­wurf der Nähe zu den »Ver­söhn­lern« gemacht. Zwei Jah­re kämpft sie, in ihren poli­ti­schen Gewiss­hei­ten erschüt­tert und sicher auch in Angst um ihr Leben, um die Wie­der­auf­nah­me in die Par­tei und gegen die Vor­wür­fe. 1939 hat sie damit tat­säch­lich Erfolg und besucht nun sogar die Kom­in­tern-Schu­le in Kuschna­ren­ko­wo. Nach ihrer Rück­kehr nach Deutsch­land ist sie erst in Ber­lin, dann in Ham­burg wie­der aktiv für die KPD, unter ande­rem bei deren Theo­rie-Zei­tung »Weg und Ziel«. Wie­der ver­eint mit ihrem Ehe­mann und Genos­sen, betei­ligt sie sich an der Doku­men­ta­ti­on und Erin­ne­rungs­ar­beit von des­sen Haft- und Wider­stands­ge­schich­te wäh­rend des Natio­nal­so­zia­lis­mus. Für die Geschich­te ihrer eige­nen Ver­fol­gungs­er­fah­rung im lebens­ge­fähr­li­chen Exil in der sowje­ti­schen »Hei­mat der Werk­tä­ti­gen« ist dage­gen kein Platz, er bleibt poli­tisch unsag­bar. Es ist gut mög­lich, dass es auch kein Wunsch von ihr war, dar­über zu spre­chen. Im Rück­blick trug sie jeden­falls über Jahr­zehn­te wesent­lich dazu bei, dass das poli­ti­sche Leben ihres Man­nes öffent­lich wur­de – wäh­rend ihr eige­nes stets im Pri­va­ten verblieb.

Verstetigung der Arbeitsstruktur

Etwas mehr als zehn Jah­re nach dem »Ver­such einer Chro­no­lo­gie« schaf­fen Har­ry Nau­joks und Genoss*innen sich eine fes­te Arbeits­form, um das Pro­jekt einer gemein­sa­men Geschichts­schrei­bung wei­ter­zu­trei­ben. Die Ade­nau­er-Jah­re und deren aggres­si­ver Anti­kom­mu­nis­mus sind vor­bei, mit der DKP exis­tiert seit 1968 in der Bun­des­re­pu­blik wie­der eine lega­le kom­mu­nis­ti­sche Par­tei. (Auch wenn ihre Kritiker*innen die­sen Kom­mu­nis­mus für merk­wür­dig hand­zahm hal­ten. »Sie schrit­ten und schrei­ten gemes­sen dahin, nie aus«, schreibt der lin­ke Poli­tik­wis­sen­schaft­ler Johan­nes Agno­li schon 1969.) Zu die­ser Zeit rich­tet sich der poli­ti­sche Blick im Übri­gen nicht nur auf 1933, son­dern auch auf 1923: Har­ry und Mar­tha Nau­joks und ihre Ham­bur­ger Genos­sen sind die Zeug*innen, die im Doku­men­tar­film »Der Ham­bur­ger Auf­stand Okto­ber 1923« (BRD 1971) aus­führ­lich zum kata­stro­phal geschei­ter­ten Auf­stands­ver­such der KPD in die­sem Jahr inter­viewt werden.

Die Form, mit der eine klei­ne Run­de ehe­ma­li­ger kom­mu­nis­ti­scher Sach­sen­hau­sen-Häft­lin­ge aus Ham­burg ihren Anspruch einer sub­jek­ti­ven, aber über­prüf­ten Dar­stel­lung des poli­ti­schen Wider­stands in Sach­sen­hau­sen umset­zen will, ist beein­dru­ckend: Ab 1972 kom­men in unter­schied­li­cher Zusam­men­set­zung acht Genos­sen etwa alle vier Wochen mit Har­ry und Mar­tha Nau­joks zu den bereits erwähn­ten »Kum­pel­ge­sprä­chen« zusam­men, und das über zehn Jah­re hin­weg. Sie nen­nen sich auch die Ham­bur­ger »Sach­sen­hau­sen Geschichts­kom­mis­si­on« und ver­fol­gen das Ziel, eine sach­lich rich­ti­ge, beleg­ba­re his­to­ri­sche Mono­gra­phie zur Lager­ge­schich­te zu ver­öf­fent­li­chen. Die Beleg­bar­keit ist der Run­de ins­be­son­de­re des­halb wich­tig, um kein Mate­ri­al für den Vor­wurf »kom­mu­nis­ti­scher« Pro­pa­gan­da-Erin­ne­rung zu bie­ten. Die ehe­ma­li­gen Häft­lin­ge ver­fol­gen ihr Vor­ha­ben zu einer Zeit, als es in der BRD erst weni­ge ernst zu neh­men­de Publi­ka­tio­nen zu den Kon­zen­tra­ti­ons­la­gern gibt, geschwei­ge denn öffent­li­che Erin­ne­rung. Die weni­gen Stan­dard­wer­ke stam­men von ande­ren Über­le­ben­den wie Eugen Kogon; einer der weni­gen inter­es­sier­ten Geschichts­wis­sen­schaft­ler in den 1960er Jah­ren ist Mar­tin Bros­z­at, 1965 gibt er die »Ana­to­mie des SS-Staats« mit her­aus. Falk Pin­gels wis­sen­schaft­li­che Stu­die »Häft­lin­ge unter SS-Herr­schaft« erscheint 1978, als die »Kum­pel­ge­sprä­che« bereits seit sechs Jah­ren laufen.

Har­ry Nau­joks trägt bei die­sen Tref­fen sei­ne Auf­zeich­nun­gen vor und nimmt die fol­gen­den Dis­kus­sio­nen, Bestä­ti­gun­gen und Kor­rek­tu­ren auf Ton­band auf. Die Auf­nah­men nutzt er zur Bear­bei­tung des Manu­skripts. Auch Tei­le der »Tat­sa­chen« von 1945 flie­ßen in das Manu­skript ein, die »Chro­no­lo­gie« von 1958 dient als Hand­ap­pa­rat. Mar­tha Nau­joks, mit ihrer eige­nen Erfah­rung und poli­ti­schen Aus­bil­dung in der Zeit zwi­schen 1933 und 1945, nimmt als redak­tio­nel­le und poli­ti­sche Bera­te­rin an den Tref­fen teil. »Die Begrif­fe, ne, Rote, Grü­ne, Ihr wisst das alle«, stellt sie etwa fest, betont aber, die­se Häft­lings­ka­te­go­rien – der »Poli­ti­schen« und der »Berufs­ver­bre­cher« – müss­ten im Buch erklärt wer­den, damit »die Leu­te ver­ste­hen, was das heißt«. Auch wenn Har­ry Nau­joks als ehe­ma­li­ger Lage­räl­tes­ter und lang­jäh­ri­ger Par­tei­funk­tio­när die Zen­tral­fi­gur des Redak­ti­ons­krei­ses und letzt­lich der Autor der dis­ku­tier­ten Zei­len ist, sind die Dis­kus­sio­nen ein ech­ter Mei­nungs­aus­tausch und Wider­spruch bleibt Wider­spruch: »Das ist doch Quatsch, ein­fach Unsinn!«, lau­tet etwa eine Wider­re­de zu Nau­joks’ Dar­stel­lung der Situa­ti­on der Funk­ti­ons­häft­lin­ge im Som­mer 1981. Ent­spre­chend zeigt das hand­schrift­li­che Manu­skript des Lager­be­richts, das im Archiv der Gedenk­stät­te Sach­sen­hau­sen ein­zu­se­hen ist, zahl­rei­che Kor­rek­tu­ren schon durch Har­ry Nau­joks selbst.

Nau­joks, 1903 gebo­ren, stirbt im Okto­ber 1983. Ein Jahr zuvor stellt er das Manu­skript zur Geschich­te des KZ Sach­sen­hau­sen und sei­nen eige­nen Erleb­nis­sen dort fer­tig. Auf 720 eng beschrie­be­nen Sei­ten ist hand­schrift­lich fest­ge­hal­ten, was nach Nau­joks Erin­ne­rung und den Erkennt­nis­sen der »Sach­sen­hau­sen Geschichts­kom­mis­si­on« zwi­schen 1936 und 1942 im KZ Sach­sen­hau­sen pas­sier­te und was den Cha­rak­ter des Lagers aus­mach­te. Die Schrift ver­eint in chro­no­lo­gi­scher Rei­hen­fol­ge zen­tra­le Ereig­nis­se des natio­nal­so­zia­lis­ti­schen »Modell­la­gers« Sach­sen­hau­sen – Grün­dung, Erwei­te­rung des Lagers, Inhaf­tie­rung von soge­nann­ten Aso­zia­len, Mord an sowje­ti­schen Kriegs­ge­fan­ge­nen – mit Erleb­nis­sen von Har­ry Nau­joks und den Häft­lin­gen des kom­mu­nis­ti­schen Netz­werks im Lager. Dabei ist offen­sicht­lich, dass Nau­joks hier aus der Per­spek­ti­ve der inhaf­tier­ten KPD-Mit­glie­der und deut­schen Funk­ti­ons­häft­lin­ge schreibt und dass er eine »kol­lek­ti­vis­ti­sche« Sicht auf das Lager und sei­ne Häft­lin­ge hat: Die Erfah­rung der völ­lig ver­ein­zel­ten Häft­lin­ge, die ori­en­tie­rungs­los der Will­kür des Lagers und der Lager­spra­che Deutsch aus­ge­lie­fert sind, ist ihm fremd; die unmit­tel­ba­re Lebens­ge­fahr, wie sie für jüdi­sche und vie­le sowje­ti­sche Häft­lin­ge besteht, trifft ihn nicht. Gleich­wohl begibt er sich durch sei­nen Ein­satz für die Häft­lin­ge bewusst in ver­stärk­te Lebens­ge­fahr. Ange­sichts die­ser Grund­per­spek­ti­ve ist es bemer­kens­wert, wie dif­fe­ren­ziert und empa­thisch, nicht her­ab­las­send, Nau­joks über Häft­lin­ge schreibt, die als »Aso­zia­le« oder »Berufs­ver­bre­cher« ver­haf­tet wurden.

Lektorat und Veröffentlichung

Nach dem Tod von Har­ry Nau­joks erfährt der Text, den er 1945 begon­nen hat­te, sei­ne nächs­te Meta­mor­pho­se. Mar­tha Nau­joks gewinnt Ursel Hoch­muth, His­to­ri­ke­rin und Toch­ter der Ravens­brück-Über­le­ben­den Katha­ri­na Jacob, als Lek­to­rin. Bevor die­se ihre Arbeit begin­nen kann, müs­sen aller­dings Mar­tha Nau­joks und eini­ge Mitstreiter*innen das Manu­skript ord­nen und per Schreib­ma­schi­ne in ein Typoskript ver­wan­deln, das nun etwa 500 Sei­ten umfasst. Es folgt das Lek­to­rat durch Fritz Win­zer, ehe­ma­li­ger Sach­sen­hau­sen-Häft­ling und Teil­neh­mer der »Kum­pel­ge­sprä­che«, und – feder­füh­rend – Ursel Hoch­muth sowie die wei­te­re Bear­bei­tung durch den Röder­berg-Ver­lag. Dort erscheint der Text 1987 unter dem Titel »Mein Leben im KZ Sach­sen­hau­sen 1936–1942. Erin­ne­run­gen des ehe­ma­li­gen Lage­räl­tes­ten«. Zwei Jah­re dar­auf ver­öf­fent­licht der Ber­li­ner Karl Dietz Ver­lag das Buch eben­falls, ergänzt um einen Bericht aus dem KZ Flossenbürg.

Die Ver­än­de­run­gen am Text, die groß­teils über Noti­zen, Strei­chun­gen und den Ver­gleich zur Druck­fas­sung nach­zu­voll­zie­hen sind, stel­len eine durch­aus kunst­fer­ti­ge Ver­än­de­rung der Spra­che und des Cha­rak­ters von Har­ry Nau­joks kol­lek­tiv erar­bei­te­ten Lage­rer­in­ne­run­gen dar. Es sind zwar weder ereig­nis­ge­schicht­lich oder poli­tisch rele­van­te Tei­le gestri­chen, noch sind sub­stan­zi­el­le Abschnit­te neu hin­zu­ge­kom­men. Aber durch eine Viel­zahl klei­ner Strei­chun­gen und Kor­rek­tu­ren an Stil und Voka­bu­lar wur­den zwei Ver­än­de­run­gen erreicht, die dem Text, ver­gli­chen mit Nau­joks‘ hand­schrift­li­cher Urver­si­on, ein ande­res Gesicht geben. Dies betrifft nicht die Rei­he von Strei­chun­gen, fak­ti­schen Erläu­te­run­gen und Umstel­lun­gen, die dem Text­fluss die­nen und Red­un­dan­zen ent­fer­nen. Aber es sind deut­li­che pro­gram­ma­ti­schen Ver­än­de­run­gen erkenn­bar, die als Ver­sach­li­chung und Distan­zie­rung beschrie­ben wer­den kön­nen. Dazu gehört eine Anzahl von Stel­len, an denen umgangs­sprach­li­che und dras­ti­sche Spra­che zuguns­ten eines for­ma­len, fast büro­kra­ti­schen Stils ent­fernt wur­de: Da wird etwa »Fei­er­abend« zu »Arbeits­schluss«, »sof­fen« zu »tran­ken« und aus der Dro­hung des SS-Man­nes gegen­über Nau­joks, ihn »abzu­knal­len«, die War­nung, ihn mit »Arrest« zu bestra­fen. Auch eini­ge der Epi­so­den, die bru­ta­le Gewalt und das Elend der Häft­lin­ge dras­tisch schil­dern, sind nicht im Buch enthalten.

Als Ergeb­nis der sach­li­che­ren Spra­che und der Redu­zie­rung des Ter­rors ergibt sich unter ande­rem, dass die kom­mu­nis­ti­schen Häft­lin­ge im Lager sou­ve­rä­ner erschei­nen und ihr Wir­ken ein­fluss­rei­cher. Im Gegen­satz zum Typoskript spricht im Buch weni­ger der KZ-Häft­ling, der trotz aller Bemü­hun­gen der Will­kür der SS aus­ge­lie­fert ist, und mehr der Funk­tio­när der Arbei­ter­be­we­gung, der die »Inter­es­sen der Gefan­ge­nen« im faschis­ti­schen Lager ver­tritt. Die­ser Ein­druck wird dadurch ver­stärkt, dass das Lek­to­rat mit der erwähn­ten Absicht der Distan­zie­rung mehr­mals Ereig­nis­se streicht, die Nau­joks und Genos­sen in die Nähe von mora­lisch unlau­te­rem Ver­hal­ten oder Kom­pli­zen­schaft mit der SS rücken. Dabei müs­sen die­se nicht ein­mal am Gesche­hen betei­ligt sein, schon die Schil­de­rung kann aus­rei­chen. So ist zum Bei­spiel die Anga­be ent­fernt, dass »grü­ne« Blo­ck­äl­tes­te um gestoh­le­nes Eigen­tum jüdi­scher Häft­lin­ge spie­len. Wei­te­re Strei­chun­gen, dar­un­ter Detail­be­schrei­bun­gen des trick­rei­chen Umgangs der Funk­ti­ons­häft­lin­ge mit der SS, bestä­ti­gen den Ein­druck, dass hier ein nar­ra­ti­ver Abstand geschaf­fen wer­den soll­te zur »Grau­zo­ne«, die in den Kon­zen­tra­ti­ons­la­gern die Gren­ze zwi­schen Täter*innen und Opfern ver­wi­schen konnte.

Bedeutung für die Gegenwart

Dass der Sach­sen­hau­sen-Bericht von Har­ry Nau­joks von der Urschrift bis zur Druck­fas­sung sei­nen Cha­rak­ter wan­del­te, ändert indes nichts an der Bedeu­tung des Buchs selbst. In den 1990er Jah­ren gehör­te er zu den ver­läss­li­chen und umfas­sen­den Dar­stel­lun­gen der Lager­ge­schich­te, auf die auch die his­to­ri­sche For­schung zurück­griff. Und noch in Her­mann Kai­en­burgs hoch gelob­ter Gesamt­dar­stel­lung von Sach­sen­hau­sen als »Zen­tral­la­ger des KZ-Sys­tems«, erschie­nen 2021, dient Nau­joks‘ Buch wie­der­holt als Quel­le, mehr als 30 Jah­re nach des­sen Ver­öf­fent­li­chung. Den­noch erfuhr »Mein Leben im KZ Sach­sen­hau­sen« in mehr als drei Jahr­zehn­ten kei­ne Neu­auf­la­ge. Dies war für eini­ge geschicht­lich Inter­es­sier­te aus Ham­burg nun Anlass, sich die­ses Vor­ha­bens anzu­neh­men: Die Grup­pe »Kin­der des Wider­stands« ist ein Zusam­men­schluss von Kin­dern und Enkel*innen von Widerstandskämpfer*innen und hat bereits ähn­li­che auto­bio­gra­fi­sche Tex­te ver­öf­fent­lich. Sie wird im Ver­ein mit dem Nach­fah­ren Rai­ner Nau­joks und asso­zi­ier­ten his­to­ri­schen Facharbeiter*innen ein umfang­rei­ches Lese­buch zum Leben und Wir­ken von Har­ry und Mar­tha Nau­joks her­aus­ge­ben; Rai­ner und den ande­ren ist übri­gens auch für hilf­rei­che Hin­wei­se zu die­sem Arti­kel zu danken.

Im Nau­joks-Lese­buch wird einer­seits der hier beschrie­be­ne Sach­sen­hau­sen-Bericht neu auf­ge­legt und des­sen Ent­ste­hungs­ge­schich­te wie his­to­rio­gra­fi­sche Bedeu­tung skiz­ziert wer­den. Auch das Lek­to­rat wird, soweit rekon­stru­ier­bar, beschrie­ben und in aus­ge­wähl­ten Bei­spie­len sicht­bar gemacht. Hin­zu kom­men die – bis­her noch unver­öf­fent­lich­ten – Tage­buch­auf­zeich­nun­gen von der Wan­de­rung im Mai 1945 und Infor­ma­tio­nen zu Har­ry Nau­joks‘ poli­ti­scher Bio­gra­fie vor 1933. Des Wei­te­ren wird auch das Leben von Mar­tha Nau­joks als eigen­stän­di­ge kom­mu­nis­ti­sche Akteu­rin beleuch­tet, das ers­te Mal ange­mes­sen in Form und Aus­maß. Die so ent­stan­de­ne Dop­pel­bio­gra­fie wird wie­der­um ein­ge­rahmt von umfang­rei­chem Bild­ma­te­ri­al und his­to­ri­schen Doku­men­ten zur Geschich­te der KPD und des kom­mu­nis­ti­schen Wider­stands. Schließ­lich fol­gen poli­ti­sche Tex­te zur aktu­el­len Erin­ne­rungs­po­li­tik und zur Ver­gan­gen­heit und Wie­der­kehr faschis­ti­scher Bewegungen.

So erfährt der Text des Kom­mu­nis­ten Har­ry Nau­joks über das KZ Sach­sen­hau­sen, der 1945 ers­te For­men annahm und über vie­le Sta­tio­nen kurz vor dem Ende von »Bon­ner Repu­blik« und DDR an die Öffent­lich­keit kam, nun eine neue Meta­mor­pho­se; ihm wird ein Teil des­sen, was das Lek­to­rat der 1980er Jah­re ent­fern­te, wie­der an die Sei­te gestellt. Ob etwas zu ler­nen ist von dem Lager­be­richt aus Sach­sen­hau­sen, von der Ana­ly­se sei­ner Ent­ste­hungs­ge­schich­te und den Betrach­tun­gen zur Ver­gan­gen­heit des Kom­mu­nis­mus oder zur Gegen­wart des Faschis­mus, ist offen. Eini­ge aus der Redak­ti­ons­grup­pe des Lese­buchs hof­fen es, Inter­es­sier­te kön­nen es hof­fent­lich noch 2022 her­aus­fin­den – und die poli­ti­sche Situa­ti­on, könn­te eine*r sagen, erfor­dert es: Aktu­ell schei­nen neue faschis­ti­sche Erfol­ge wahr­schein­li­cher als die Wie­der­kehr kom­mu­nis­ti­scher Auf­stän­de. Irgend­was müs­sen wir als Antifaschist*innen uns dazu ein­fal­len lassen …

