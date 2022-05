Lieber ein »66er« als ein »68er«: FC Delius mit 74 Foto: dpa

Der Schrift­stel­ler Fried­rich Chris­ti­an Deli­us ist tot. Er starb am Mon­tag im Alter von 79 Jah­ren in Ber­lin, wie der Rowohlt-Ver­lag am Diens­tag mit­teil­te. Lan­ge Zeit nann­te er sich FC Deli­us, als wäre er sein eige­ner Fuß­ball­ver­ein. Über das Fina­le der WM 1954, das die West­deut­schen über­ra­schend gegen Ungarn gewan­nen, hat er auch eine Erzäh­lung ver­fasst: »Der Sonn­tag, an dem ich Welt­meis­ter wur­de«. Dar­in schil­dert er sich selbst als elf­jäh­ri­gen Pfar­rer­sohn, wie er in der nord­hes­si­schen Pro­vinz nach dem Got­tes­dienst am Radio hängt und das Spiel ver­folgt: Er ist maxi­mal auf­ge­regt, und das Radio ist auf ganz lei­se gestellt – denn sei­ne from­me Fami­lie will beim Mit­tags­schlaf nicht gestört wer­den. Aus der Enge der Reli­gi­on hin­ein in die Auf­re­gun­gen des Fuß­balls, aber mit schlech­tem Gewis­sen. Fuß­ball war ein­mal Frei­heit. Ein klei­ner Vor­schein auf die Stu­den­ten­re­vol­te Ende der 60er Jahre.

Der 1943 in Rom gebo­re­ne Deli­us war eigent­lich ein typi­scher »68er«, der über Bücher, Stu­di­um, Kom­mu­ni­ka­ti­on und Musik dazu kam, den »ideo­lo­gi­schen Staats­ap­pa­ra­ten«, wie Lou­is Althus­ser die Dis­zi­pli­nar­in­stan­zen genannt hat, weni­ger gehor­chen zu wol­len. Er selbst hat sich aller­dings lie­ber als »66er« bezeich­net. Denn für ihn bedeu­te­te das Jahr 1966 »die Pha­se des Auf­bruchs, des Kul­tur­bruchs, der Hori­zont­er­wei­te­run­gen«. Deli­us stu­dier­te in West­ber­lin Lite­ra­tur­wis­sen­schaf­ten bei dem ori­gi­nel­len Wal­ter Höl­le­rer über das ori­gi­nel­le The­ma »Der Held und sein Wet­ter.« Er habe damals »zehn­mal mehr Jean Paul und Fon­ta­ne« gele­sen als Karl Marx, erin­ner­te er sich später.

Im Früh­jahr 1966 hat­te der dama­li­ge Jung­dich­ter Deli­us zwei sehr wich­ti­ge Din­ge an der Ost­küs­te der USA erlebt. Er war bei der wich­ti­gen Tagung der Grup­pe 47 in Prince­ton dabei, als der jun­ge Peter Hand­ke dadurch berühmt wur­de, dass er die älte­ren Schrift­stel­ler in die Pfan­ne hau­te, denen er »Beschrei­bungs­im­po­tenz« vor­warf. Danach ging es nach New York, wo Deli­us in einem Club ein Kon­zert des Free-Jazz-Star-Saxo­fo­nis­ten Albert Ayler anschau­te und von des­sen Ener­gie sprich­wört­lich umge­bla­sen wur­de. Hand­ke soll sei­ne Pole­mik mit der Gegen­warts­li­te­ra­tur eher schüch­tern vor­ge­tra­gen haben.

Wie bei den meis­ten 68ern oder 66ern waren auch für Deli­us die 70er Jah­re die gro­ße Zeit, mit ihren Uto­pien, Expe­ri­men­ten und Frus­tra­tio­nen. Er wur­de Lek­tor bei Wagen­bach, damals der wich­tigs­te lin­ke Ver­lag – und der Gegen­spie­ler zum Ver­lags­chef, dem der eige­ne Kol­lek­tiv­be­trieb irgend­wann so sehr auf die Ner­ven ging, dass er nicht mehr bereit war, alles Mög­li­che zu dis­ku­tie­ren, weder poli­tisch noch ästhe­tisch. Deli­us warf Klaus Wagen­bach auto­ri­tä­res Ver­hal­ten vor und spal­te­te zusam­men mit ande­ren die Ver­lags­rei­he »Rot­buch« als eigen­stän­di­gen Ver­lag ab. Die meis­ten Sach­buch­au­toren blie­ben bei Wagen­bach, die »schö­ne« Lite­ra­tur blieb bei Rot­buch, wor­auf Deli­us sehr stolz war.

In sei­nem lesens­wer­ten Buch »Die Jah­re der wah­ren Emp­fin­dung«, einer sehr lesens­wer­ten Lite­ra­tur­ge­schich­te der 70er Jah­re, macht Hel­mut Böt­ti­ger dar­auf auf­merk­sam, dass beim Kon­flikt zwi­schen Wagen­bach und Deli­us die Prin­zi­pi­en des Katho­li­zis­mus und des Pro­tes­tan­ti­mus auf­ein­an­der­ge­prallt sei­en: Der pro­tes­tan­tisch gepräg­te Deli­us sei bes­ser in der Lage gewe­sen, sei­ne frü­hen Prä­gun­gen zu reflek­tie­ren. Über­haupt sei es »eine Poin­te der bun­des­deut­schen Lite­ra­tur­ge­schich­te, dass aus­ge­rech­net er, der hes­si­sche Pfar­rers­sohn, der in den enge­ren Zir­keln eher als der ›Schwei­ger‹ auf­fiel, früh den Ruf eines der größ­ten Revo­luz­zer hatte«.

Deli­us war ein erfolg­rei­cher Lek­tor (der in der BRD Hei­ner Mül­ler, Tho­mas Brasch und Her­ta Mül­ler durch­setz­te), der zum frei­en Schrift­stel­ler wur­de. Ers­te Auf­merk­sam­keit als Autor erreich­te er Anfang der 70er Jah­re, als er für sei­ne agi­ta­to­risch-sati­ri­sche Fest­schrift »Unse­re Sie­mens-Welt« vom Kon­zern erfolg­reich ver­klagt wur­de, wie er auch 1975 für sein Spott­ge­dicht »Mori­tat auf Hel­mut Hor­tens Angst und Ende« von besag­tem Kauf­haus-Unter­neh­mer vor Gericht gezerrt wur­de. 1982 urteil­te der Bun­des­ge­richts­hof, das Gedicht sei in Ord­nung gewesen.

Sei­ne wei­te­ren schrift­stel­le­ri­schen Erfol­ge waren weni­ger spek­ta­ku­lär, aber ste­tig. Mit sei­nen Roma­nen und Erzäh­lun­gen wie »Ein Held der inne­ren Sicher­heit«, »Ade­nau­er­platz«, »Moga­di­schu Fens­ter­platz« oder »Die Bir­nen von Rib­beck« war er weni­ger poli­ti­sche Instanz als doku­men­ta­risch ori­en­tier­ter Roman­cier: ein rea­lis­ti­scher BRD-Durch­den­ker und – wie er selbst schrieb – einer »aus der letz­ten Genera­ti­on, die noch ohne Fern­seh­bil­der erzo­gen wor­den ist«.