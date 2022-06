Gerard Araud, früherer französischer Botschafter in den USA, ist eine der Stimmen des Protests. Foto: dpa/Michael Reynolds

An einer Arbeits­nie­der­le­gung im fran­zö­si­schen Außen­mi­nis­te­ri­um haben sich am Don­ners­tag meh­re­re hun­dert vor allem jün­ge­re Diplo­ma­ten und Mit­ar­bei­ter, aber auch mehr als ein Dut­zend Bot­schaf­ter und eini­ge Direk­to­ren, Abtei­lungs­lei­ter und ande­re hohe Beam­te betei­ligt. Die Ange­hö­ri­gen des gewöhn­lich sehr zurück­hal­ten­den Berufs­stan­des wol­len mit die­ser außer­ge­wöhn­li­chen Akti­on gegen die geplan­te Reform des Minis­te­ri­ums pro­tes­tie­ren. Die sieht eine mas­si­ve Strei­chung von Pos­ten im Inland, die Schlie­ßung zahl­rei­cher Kon­su­la­te oder die Ver­klei­ne­rung von Bot­schaf­ten im Aus­land vor, um Kos­ten zu spa­ren. Ganz beson­ders rich­ten sich die Pro­tes­te aber gegen die Absicht, in die­sem Zuge auch gleich die Diplo­ma­ten als eigen­stän­di­gen Berufs­stand abzu­schaf­fen. Der Streik wird von allen Gewerk­schaf­ten außer der regie­rungs­na­hen und refor­mis­ti­schen CFDT getra­gen.

Ent­zün­det hat sich der Kon­flikt an einem Regie­rungs­de­kret, das ohne Kon­sul­ta­ti­on des Betriebs­ra­tes und gegen die Beden­ken des sei­ner­zei­ti­gen Außen­mi­nis­ters Jean-Yves Le Dri­an zwi­schen den bei­den Wahl­gän­gen der Prä­si­dent­schafts­wahl erlas­sen wur­de. Es sieht im Zuge einer grund­le­gen­den Reform des Staats­ap­pa­rats vor, mit Wir­kung vom 1. Janu­ar 2023 die bei­den Korps der »Bera­ter für inter­na­tio­na­le Ange­le­gen­hei­ten« und der »Geschäfts­trä­ger von Aus­lands­ver­tre­tun­gen« auf­zu­lö­sen und die­se heu­te rund 800 Per­so­nen in der Gesamt­heit der »höhe­ren inter­mi­nis­te­ri­el­len Staats­be­am­ten« auf­ge­hen zu las­sen. Das­sel­be Schick­sal trifft das Korps der Prä­fek­te, die den Staat in den Depar­te­ments repräsentieren.

Die Diplo­ma­ten befürch­ten, dass sie künf­tig jeder­zeit aus ihrer spe­zi­fi­schen Berufs­lauf­bahn abbe­ru­fen und in ein ande­res Minis­te­ri­um ver­setzt wer­den kön­nen und dass sie bei der Bewer­bung um Aus­lands­pos­ten auf Kon­kur­ren­ten aus ande­ren Behör­den sto­ßen wer­den. Stell­ver­tre­tend für sie äußert sich der lang­jäh­ri­ge Bot­schaf­ter in den USA und bei der Uno, Gérard Araud, der inzwi­schen im Ruhe­stand ist. Er pran­gert den »völ­lig pra­xis­fer­nen Ansatz der Reform« an. Vor allem warnt er davor, dass in Frank­reich die in den USA ver­brei­te­te Pra­xis ein­zieht, »ver­dienst­vol­le« Per­so­nen aus Poli­tik oder Wirt­schaft mit einem pres­ti­ge­rei­chen diplo­ma­ti­schen Pos­ten zu »beloh­nen«.

Ein jun­ger Beam­ter des Minis­te­ri­ums, der sei­nen Namen nicht gedruckt sehen will, sag­te gegen­über der Zei­tung »Le Mon­de«: »Diplo­mat zu wer­den ist eine Beru­fung und eine Ent­schei­dung fürs Leben. Wir sind spe­zi­ell aus­ge­bil­det und nicht belie­big aus­tausch­bar. Unse­re Berufs­lauf­bahn baut sich über vie­le Jah­re auf durch gesam­mel­te Erfah­run­gen auf Pos­ten in ver­schie­de­nen Län­dern und bei inter­na­tio­na­len Verhandlungen.«

In einer Erklä­rung der betei­lig­ten Gewerk­schaf­ten heißt es: »Die­se Reform spie­gelt den uns unver­ständ­li­chen Wil­len wider, unser Minis­te­ri­um zu unter­gra­ben und ein gro­ßes Risi­ko für die Fähig­keit unse­res Lan­des ein­zu­ge­hen, sich in der Welt zu posi­tio­nie­ren und sei­ne Inter­es­sen nach­hal­tig zu ver­tre­ten.« Die Gewerk­schaf­ten ver­wei­sen dar­auf, dass das Per­so­nal des Minis­te­ri­ums und der Aus­lands­ver­tre­tun­gen in den letz­ten 30 Jah­ren um die Hälf­te gekürzt wur­de, dabei allein in den letz­ten zehn Jah­ren um 30 Pro­zent. In einem von mehr als 500 Diplo­ma­ten ver­ab­schie­de­ten und in der Zei­tung Le Mon­de abge­druck­ten Offe­nen Brief wird gemahnt: »Der kürz­li­che Abzug aus Afgha­ni­stan, der gegen­wär­ti­ge Krieg in der Ukrai­ne und die gera­de erst hin­ter uns lie­gen­de welt­wei­te Coro­na-Pan­de­mie haben ein­mal mehr gezeigt, wie wich­tig die hoch­pro­fes­sio­nel­le Fähig­keit für inter­na­tio­na­le Kon­tak­te und Ver­hand­lun­gen im Inter­es­se des Frie­dens, des Fort­schritts und des Zusam­men­le­bens der Völ­ker ist.« Das schlie­ße nicht aus, dass zeit­wei­se Beam­te ande­rer Minis­te­ri­en, Mili­tärs, Exper­ten aus der Wirt­schaft, Wis­sen­schaft­ler oder NGO-Ver­tre­ter in die Arbeit ein­ge­bun­den wer­den. »Doch der Berufs­di­plo­mat ist dadurch nicht zu ersetzen.«