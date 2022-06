An Joshua Kimmich (r.) schätzt Bundestrainer Hansi Flick die permanente "All in"-Mentalität. Foto: imago/Moritz Müller

Er ist gar nicht zu über­se­hen, der Stän­der mit dem Wer­be­pla­kat, der weni­ge Meter rechts vom Pres­se­po­di­um in Her­zo­gen­au­rach steht. »Your jour­ney starts now«, steht drauf, die Rei­se der deut­schen Fuß­ball-Natio­nal­spie­ler zur Welt­meis­ter­schaft in Katar beginnt also jetzt. Mo Salah und Lio­nel Mes­si sind dar­un­ter abge­bil­det, wobei der eine Welt­star mit Ägyp­ten in der Qua­li­fi­ka­ti­on zur WM-End­run­de hän­gen geblie­ben ist, der ande­re trotz sei­nes mitt­ler­wei­le fort­ge­schrit­te­nen Alters mit Argen­ti­ni­en aber immer für ein star­kes Tur­nier gut ist. Ein deut­scher Akteur fehlt auf dem Bild, was nicht völ­lig auf die fal­sche Fähr­te führt. Schließ­lich blie­ben die Kicker des Deut­schen Fuß­ball-Bun­des (DFB) sowohl bei der WM 2018 (Vor­run­den­aus) als auch bei der EM 2021 (Ach­tel­fi­na­le) wei­ter hin­ter ihren eige­nen Ansprüchen.

Trotz­dem hat Han­si Flick sein ers­tes Tur­nier in der Chef­rol­le mit dem Auf­trag ver­se­hen, wie zuletzt 2014 Welt­meis­ter zu wer­den. Ob sei­ne Mann­schaft dafür taugt, wer­den vier anspruchs­vol­le Län­der­spie­le bin­nen elf Tagen zei­gen. Die ers­te Rei­se star­te­te am Frei­tag in Her­zo­gen­au­rach. Vom Trai­nings­la­ger ging es nach Bolo­gna, wo im Sta­dio Rena­to Dall’Ara zum Auf­takt der Nati­ons League beim Euro­pa­meis­ter Ita­li­en an die­sem Sams­tag (20.45 Uhr/RTL) die wich­tigs­te Stand­ort­be­stim­mung der Amts­zeit Flicks ansteht. Acht Sie­ge zum Start waren gut und schön, aber mehr Auf­schlüs­se ver­mit­tel­te das Remis gegen die Nie­der­lan­de (1:1) – nun folgt das zwei­te hoch­ka­rä­ti­ge Kaliber.

»Wir wol­len mit der best­mög­li­chen Mann­schaft gegen Ita­li­en gewin­nen«, for­der­te der Bun­des­trai­ner. Es sei doch jedem klar, »wo wir hin­wol­len: unter die Bes­ten in Euro­pa, in der Welt.« Gera­de die gefähr­li­che deut­sche Offen­si­ve mit vie­len fle­xi­blen Spie­ler­ty­pen bie­te ein Gesamt­pa­ket, »damit brau­chen wir uns nicht zu ver­ste­cken«, so Flick. Der 57-Jäh­ri­ge redet von den Stär­ken sei­ner Spie­ler inzwi­schen mit einer Selbst­ver­ständ­lich­keit, die nur ent­ste­hen kann, wenn ein Trai­ner im täg­li­chen Tun mit sei­nen Akteu­ren davon auch über­zeugt ist.

Die meis­ten Akteu­re hat­ten zwar drei Wochen Spiel­pau­se, aber aus Sicht des Bun­des­trai­ners war es ide­al für die Vor­be­rei­tung, dass kei­ner sei­ner Spit­zen­spie­ler in die­ser Zeit im DFB-Pokal­fi­na­le, geschwei­ge denn im End­spiel der Cham­pions League stand. Nach je fünf Tagen Rege­ne­ra­ti­ons­trai­nings­la­ger in Mar­bel­la und Trai­ning in Her­zo­gen­au­rach haben sich die meis­ten nicht nur eine gesun­de Gesichts­far­be zuge­legt, sie sind, abge­se­hen vom erkrank­ten Mar­co Reus, auch bei bes­ten Kräf­ten, um im anfangs noch arg­wöh­nisch beäug­ten Wett­be­werbs­for­mat namens Nati­ons League zu reüssieren.

»Bes­ser als Freund­schafts­spie­le«, erklär­te Füh­rungs­kraft Joshua Kim­mich, sei­en die­se Par­tien auf jeden Fall, »und dass es so vie­le Spie­le sind, fin­de ich ganz cool«. Viel Zeit zum Luft­ho­len ist nach dem Kurz­trip über die Alpen ja nicht, denn bereits am Diens­tag kom­men Eng­lands Vize-Euro­pa­meis­ter zum Pres­ti­ge­du­ell nach Mün­chen, danach geht es in Buda­pest gegen Ungarn (11. Juni) wei­ter und von dort direkt nach Mön­chen­glad­bach zum Heim­spiel gegen Ita­li­en (14. Juni). »Danach kön­nen wir ein Resü­mee zie­hen«, sag­te Flick, der all sei­ne Erkennt­nis­se mit Blick auf die WM bün­deln will. »Ich wer­de genau dar­auf ach­ten, was die nächs­ten Mona­te passiert.«

Der gebür­ti­ge Hei­del­ber­ger muss in die­sen Tagen schließ­lich die Basis für einen WM-Erfolg legen, denn in der kom­men­den Sai­son bleibt ob des zusam­men­ge­pferch­ten Spiel­plans kei­ne Zeit für eine rich­ti­ge WM-Vor­be­rei­tung: Förm­lich direkt aus der Liga her­aus wird der DFB-Tross Mit­te Novem­ber sein WM-Quar­tier in Al-Ruwais am Per­si­schen Golf bezie­hen. Heißt: Was die DFB-Aus­wahl in der Grup­pe gegen Japan, Spa­ni­en und Cos­ta Rica oder Neu­see­land abru­fen soll, muss also schon frü­her auf die Fest­plat­te pro­gram­miert wer­den. Dazu gehört eine kla­re Auf­ga­ben­tei­lung im bevor­zug­ten 4-2-3-1-Sys­tem, an dem Flick und sei­ne Hel­fer – anders als Vor­gän­ger Joa­chim Löw – nicht mehr her­um­ex­pe­ri­men­tie­ren werden.

Eine Schlüs­sel­rol­le spielt dabei Mit­tel­feld­or­ga­ni­sa­tor Joshua Kim­mich, der mit sei­nem Part­ner Leon Goretz­ka gar nicht mehr so unent­behr­lich ist, wie vie­le dach­ten. Erst sei­ne Impf­ver­wei­ge­rung, dann eine Covid-Erkran­kung samt Nach­wir­kun­gen und im März noch die Geburt sei­nes drit­ten Kin­des haben dazu geführt, dass der 27-Jäh­ri­ge bei der Natio­nal­mann­schaft fast acht Mona­te raus war. Die Kon­kur­renz steht parat: Ilkay Gün­do­gan, Match­win­ner beim eng­li­schen Meis­ter Man­ches­ter City, und vor allem Jamal Musia­la, Shoo­ting­star beim deut­schen Meis­ter FC Bay­ern, sind mehr als nur Alter­na­ti­ven. »Ich weiß, dass das sicher­lich nicht mei­ne bes­te Sai­son war, spe­zi­ell in der Rück­run­de«, sag­te Kim­mich zuletzt im selbst­kri­ti­schen Duk­tus, stell­te aber am Frei­tag her­aus, nicht das Gefühl zu haben, dass an ihm gezwei­felt werde.

Das Ver­trau­en des Trai­ner­teams will der 64-fache Natio­nal­spie­ler jetzt wie­der mit Leis­tung zurück­zah­len. Er weiß, dass sein Ver­ein »deut­lich zu vie­le Gegen­to­re« bekom­men hat – und da spricht sich ein Chef im defen­si­ven Mit­tel­feld nicht von Ver­ant­wor­tung frei. Zudem wurmt ihn immens, dass die »Genera­ti­on 95«, zu der auch sein bes­ter Kum­pel Ser­ge Gnab­ry gehört, mit der A-Natio­nal­mann­schaft noch nichts gewon­nen hat: »Wir wol­len zei­gen, was wir kön­nen – es ist auch an der Zeit, dass wir das tun.« Spe­zi­ell Han­si Flick schätzt Kim­michs Ehr­geiz. Denn der »Josh«, wie ihn alle beim DFB-Team nen­nen, ver­kör­pe­re wie kein ande­rer die vom Bun­des­trai­ner täg­lich ein­ge­for­der­te »All-in«-Mentalität.

Über die­se Anfor­de­rung staun­te die­ser Tage sogar Natio­nal­mann­schafts­di­rek­tor Oli­ver Bier­hoff: »Han­si hat einen abso­lu­ten Leis­tungs­an­spruch. Er for­dert ein, dass die Din­ge auf dem Platz und in den Bespre­chun­gen umge­setzt wer­den.« Wer da nicht mit­zie­hen kann, hat es schwer. Emre Can, Mats Hum­mels, Juli­an Drax­ler, Robin Gosens oder auch Mat­thi­as Gin­ter kön­nen das bestä­ti­gen: Sie alle haben es nicht mal mehr in den Nati­ons-League-Kader geschafft. Alles deu­tet dar­auf hin, dass sie auch nicht zur Katar-Rei­se­grup­pe gehö­ren werden.