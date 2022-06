Die Zahl der Apotheken in Deutschland ist erneut gesunken. Foto: imago/MiS

An die­sem Diens­tag jährt sich der Tag der Apo­the­ke zum 25. Mal. Seit 2008 konn­te der jewei­li­ge Spre­cher der Bun­des­ver­ei­ni­gung Deut­scher Apo­the­ker­ver­bän­de (Abda) jedoch kein Wachs­tum der abso­lu­ten Apo­the­ken­zah­len mehr ver­mel­den. Im Gegen­teil: Mit den aktu­ell ver­füg­ba­ren 18 461 Arz­nei­aus­gab­stel­len ist ein neu­es Tief erreicht. In bes­se­ren Zei­ten lag die Zahl der Betriebs­stät­ten bei 21 500 bun­des­weit. Etwa alle sechs Jah­re sind es wie­der 1000 Betrie­be weniger.

Aller­dings wächst die Zahl der Apo­the­ken, die eine oder meh­re­re Zweig­stel­len haben, lang­sam, aber ste­tig. Die Zahl der selbst­stän­di­gen Inha­ber sank zuletzt um 2,8 Pro­zent auf 13 718 gegen­über dem Vor­jahr. Den­noch heißt das nicht unbe­dingt, dass die Ver­sor­gung abso­lut schlech­ter wird. In den Offi­zi­nen, wie die Arbeits­räu­me der Apo­the­ken hei­ßen, wur­den 2021 12,07 Mil­lio­nen indi­vi­du­el­le Rezep­te ange­fer­tigt. 1,288 Mil­li­ar­den Arz­nei­mit­tel­pa­ckun­gen gin­gen über den Hand­ver­kaufs­tisch, wie die Bran­che den Tre­sen nennt. Auch zur Bewäl­ti­gung der Coro­na-Pan­de­mie haben die Phar­ma­zeu­ten ihren Bei­trag geleis­tet, unter ande­rem 97 Mil­lio­nen digi­ta­le Impf- und Gene­se­nen­zer­ti­fi­ka­te ausgestellt.

Zur Erin­ne­rung: Zeit­wei­se gehör­ten die Apo­the­ken in der Pan­de­mie zu den weni­gen Ein­rich­tun­gen, die über­haupt noch für die Bedürf­nis­se von Pati­en­ten und ande­ren besorg­ten Men­schen offen stan­den. Da die Ein­rich­tun­gen, ob mit Pan­de­mie oder ohne, auch ger­ne genutzt wer­den, den einen oder ande­ren Gesund­heits­rat ohne War­te­zeit, und am bes­ten rund um die Uhr, ein­zu­ho­len, kann ihre Bedeu­tung kaum unter­schätzt wer­den. »Die frei­be­ruf­lich geführ­ten Apo­the­ken vor Ort wer­den wegen ihrer Gesund­heits­ex­per­ti­se, ihrer Unab­hän­gig­keit, ihres

nied­rig­schwel­li­gen Zugangs und ihrer sozia­len Funk­ti­on geschätzt«, beton­te denn auch Abda-Prä­si­den­tin Gabrie­le Regi­na Over­wiening bei der Vor­stel­lung des neu­es­ten sta­tis­ti­schen Bran­chen­jahr­buchs Ende ver­gan­ge­ner Woche.

Over­wiening brach­te jedoch mehr­fach zum Aus­druck, dass die Apo­the­ker ihre Leis­tun­gen nicht aus­rei­chend gewür­digt sehen. Unter ande­rem ver­wies sie auf jene 1,9 Pro­zent der Aus­ga­ben der gesetz­li­chen Kran­ken­kas­sen für den Apo­the­ken­be­trieb, »ein Tiefst­stand«. Das Betriebs­er­geb­nis müs­se stim­men, damit sich Phar­ma­zeu­ten hier wei­ter­hin selbst­stän­dig machen, »vor allem in der Flä­che«. Mit dem Erlö­schen von Haus­arzt­pra­xen gera­de im länd­li­chen Bereich sehen auch die Apo­the­ker ihre Mög­lich­kei­ten schwinden.

Dabei ste­hen aktu­ell neue Ein­nah­me­mög­lich­kei­ten kurz vor der Umset­zung. Gera­de vor zwei Wochen beschloss der Bun­des­tag, dass Apo­the­ker nicht nur gegen Coro­na (was schon seit Febru­ar mög­lich ist), son­dern ab Herbst auch gegen Grip­pe imp­fen dür­fen. Vor­aus­set­zung ist nur eine ent­spre­chen­de Schu­lung des Per­so­nals. Neu hin­zu­kom­men wer­den auch »phar­ma­zeu­ti­sche Dienst­leis­tun­gen«, die zu Las­ten der Gesetz­li­chen Kran­ken­ver­si­che­rung (GKV) abge­rech­net wer­den kön­nen. Der Fokus liegt unter ande­rem auf der Medi­ka­ti­ons­ana­ly­se für ein­zel­ne Pati­en­ten: Hier sol­len unter ande­rem Neben­wir­kun­gen redu­ziert wer­den. Wenn das flä­chen­de­ckend funk­tio­niert, könn­ten Kran­ken­haus­auf­nah­men wegen sol­cher Ereig­nis­se redu­ziert wer­den. Ins­ge­samt lie­ßen sich allein dadurch jähr­lich bis zu 1,2 Mil­li­ar­den Euro im Gesund­heits­sys­tem ein­spa­ren. Noch gibt es aber kei­ne Eini­gung zwi­schen GKV-Spit­zen­ver­band und Deut­schem Apo­the­ker­ver­band dazu, wel­che Dienst­leis­tun­gen für wel­chen Preis genau zu den neu­en Leis­tun­gen gehö­ren sol­len. Das Schieds­ver­fah­ren steht jedoch kurz vor dem Abschluss.

Auch bei einem Dau­er­bren­ner der Digi­ta­li­sie­rung deu­ten sich Fort­schrit­te an. Gera­de wur­de ein neu­er Plan zur Ein­füh­rung des E-Rezepts fest­ge­zurrt. Die halb­staat­li­che Fir­ma Gema­tik, zu deren Gesell­schaf­tern neben dem Bun­des­ge­sund­heits­mi­nis­te­ri­um auch Kas­sen-, Ärz­te- und Kli­nik­or­ga­ni­sa­tio­nen gehö­ren, will nun ein regio­na­les Stu­fen­mo­dell durch­set­zen. In West­fa­len-Lip­pe und Schles­wig-Hol­stein sol­len ab 1. Sep­tem­ber Pilot­ver­fah­ren star­ten, in die immer mehr Pra­xen und Kli­ni­ken ein­zu­bin­den sind. Soll­te das erfolg­reich ver­lau­fen, wür­de die Nut­zung von E-Rezep­ten ab Dezem­ber ver­bind­lich vor­ge­schrie­ben. Ursprüng­lich soll­te das schon seit Janu­ar 2022 bun­des­weit Pflicht sein, jedoch gab es Soft­ware-Pro­ble­me und ins­be­son­de­re unter Ärz­ten Vor­be­hal­te. In der noch lau­fen­den bun­des­wei­ten Erpro­bungs­pha­se wur­den in sechs Mona­ten nur gut 24 000 E-Rezep­te ein­ge­löst. Gemes­sen an den jähr­lich etwa 500 Mil­lio­nen Papier­re­zep­ten, die in Deutsch­land aus­ge­stellt wer­den, ist das so gut wie nichts.

Für die Apo­the­ken gilt ab dem 1. Sep­tem­ber die bun­des­wei­te Pflicht, die Digi­tal­ver­schrei­bung anzu­neh­men. »98 Pro­zent der Apo­the­ken haben sich bereits an das Gesund­heits­netz der Tele­ma­tik-Infra­struk­tur ange­schlos­sen und sind weit­ge­hend E-Rezept-rea­dy«, heißt es dazu selbst­be­wusst von der Abda. Ein Pro­blem der Apo­the­ker könn­te sich mit dem E-Rezept sogar ver­rin­gern: die Reta­xa­ti­on, die Zurück­wei­sung von Rezep­ten wegen Feh­lern bei der Aus­stel­lung und Bear­bei­tung. Die­se Mög­lich­keit sorg­te in der Ver­gan­gen­heit regel­mä­ßig für Ärger mit den Krankenkassen.