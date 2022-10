Demoforderung am Montag 3. Oktober in Berlin: Das Geld von denen nehmen, die es haben. Die Befürworter eines bedingungslosen Grundeinkommens in der Linken wollen allen so viel Geld geben, dass sie frei entscheiden können, ob und was sie im Leben tun wollen. Auch sie wollen dafür den Reichen erstmal viel wegnehmen.

Foto: dpa/Fabian Sommer