Sahra Wagenknecht am 8. September nach ihrer umstrittenen Rede in der Haushaltsdebatte des Bundestages. Auch in der Bundestagsfraktion gehen die Meinungen darüber auseinander, ob die Prominenz von Sahra Wagenknecht der Partei eher nützt oder schadet.

Foto: Imago/FuturexImage/ J. MW