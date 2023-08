Niger steht nicht allein

Schulterschluss mit Niger: Nach dem Putsch in Niger haben die Militärregierungen der beiden Nachbarländer Burkina Faso und Mali die westafrikanische Staatengemeinschaft Ecowas vor einem Eingreifen gewarnt. Oberst Abdoulaye Maiga beim Verlesen der gemeinsamen Erklärung. Foto: AFP/ORTM

Die Drohung steht im Raum: Wenn die nigrische Militärregierung nicht binnen Wochenfrist klein beigibt und den gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum wieder in Amt und Würden bringt, erwägt die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft Ecowas eine militärische Intervention. Zur Ecowas gehören auch Nigers Nachbarstaaten Mali und Burkina Faso – beide derzeit wegen Putschen suspendiert, die keine Militärintervention der Ecowas nach sich gezogen haben. Und exakt Burkina Faso und Mali üben den Schulterschluss mit ihren nigrischen Compagnons. In einer gemeinsamen Erklärung hieß es, »jegliche Militärintervention gegen den Niger wird als Kriegserklärung gegen Burkina Faso und Mali betrachtet.«

Die Ecowas steckt wie der komplette Westen in Niger vor einem Dilemma: Die verhängten Sanktionen und die Suspendierung der Entwicklungszusammenarbeit, was im Gefolge von Frankreich auch Deutschland veranlasst hat, werden die Anti-Westen-Stimmung nur noch verstärken, eine Militärintervention erst recht. Frankreichs Politik zielte auf die Rohstoffe und ging an den meist bitterarmen Menschen in Niger vorbei. Jetzt gibt es die Quittung, Ecowas hin oder her.