Nord-Stream-Ermittlungen: Tickende Bombe

Die Öffentlichkeit erhält kein scharfes Bild davon, wer für die Anschläge auf Nord Stream 2 verantwortlich ist. Nicht verbrauchte Rohre sollen nun für das LNG-Terminal Rügen genutzt werden. Foto: Stefan Sauer/dpa

Der Witz geht so: »Bundeskanzler Olaf Scholz dringt auf Aufklärung«, behauptet die »Tagesschau« mit trockenstem Humor. Ein ganzes Jahr ist seit den Anschlägen auf die deutsch-russischen Nord-Stream-Pipelines ins Land gegangen, bei denen drei Gasleitungen von militärisch-professionell vorgehenden Bombenlegern tief am Meeresgrund der Ostsee vor der dänischen Insel Bornholm zerstört wurden. Durch die Sabotage europäischer Energieinfrastruktur, die Deutschlands Wirtschaft an den LNG-Tropf brachte, strömte als Kollateralschaden eine riesige Menge schädliches Methan in die Atmosphäre.

Ein Fall von enormer politischer Brisanz, über den die Allgemeinheit von offizieller Seite nur heiße Luft hört: Über die bei den Ermittlungen gewonnen Erkenntnisse haben Bundesregierung und Behörden den Mantel des Schweigens gebreitet.

Was bleibt, sind Recherchen großer Medien. Statt einer Spur ins Weiße Haus oder doch nach Moskau finden sie Indizien für eine ukrainische – die auch gelegt sein kann und in Kiewer Vorzimmern endet. Das laute Schweigen der Geheimnisträger in Berlin verrät eins: Die Antwort auf die Frage nach den Urhebern des Angriffs ist für sie gefährlich.