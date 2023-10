Jüdisches Museum Berlin: Vom Gewinn und Verlust einer Identität

Alice Zadek mit ihrer Tochter Ruth und ihrem Neffen David Hopp auf der Stalinallee (Karl-Marx-Allee), Berlin, ca. 1956; Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Ruth Zadek Foto: Gerhard Zadek

Es war eine angenehme Überraschung, auf der Konferenz des Jüdischen Museums Berlin und des Moses-Mendelssohn-Zentrums Potsdam an so viele Menschen erinnert zu werden, die den eigenen Lebensweg kreuzten. Etwa Gottfried Lessing, meinen Patenonkel. Der Bruder von Irene Gysi, Frau des DDR-Staatssekretärs für Kirchenfragen Klaus Gysi, war Botschafter in Uganda, als er 1979 mit seiner dritten Ehefrau in Kampala Opfer eines Terroranschlages im dort tobenden Bürgerkrieg wurde. Sein Patengeschenk, ein kleiner Elfenbeinelefant und eine Elfenbeinkette liegen bei mir wohlverwahrt in einem Schächtelchen. Oder Lin Jaldati, die meiner Mutter empfahl, mich zum Klavierunterricht zu schicken, wegen meiner schon im Kindesalter langen »Griffel«. Und Gerhard Leo, langjähriger Auslandskorrespondent des »Neuen Deutschland«, der mir als junge Redakteurin eröffnete: »Deinem Großvater verdanke ich, dass ich noch am Leben bin.« 1944 in Südfrankreich als Deutscher in der Résistance in die Hände der Gestapo gefallen, sollte er mit einem Gefangenentransport nach Paris zur Vollstreckung des Todesurteils gebracht werden. Der Zug wurde von einem Trupp des Maquis, des bewaffneten Arms des französischen Widerstands, überfallen; dem rettenden Überfallkommando hatte mein Großvater angehört.

Ich könnte weitere Namen aufzählen, doch hier soll berichtet werden von der dreitägigen Konferenz »... und der Zukunft zugewandt?« vergangene Woche, die begleitend zu einer neuen Sonderausstellung im Jüdischen Museum stattfand, die wiederum überschrieben ist mit »Ein anderes Land. Jüdisch in der DDR«. Sie präsentiert erste Ergebnisse eines neuen Sammlungsschwerpunktes des Museums. Dessen Aufruf an Kinder von Shoah-Überlebenden erfuhr große Resonanz, wurde mit Leihgaben und Schenkungen belohnt, die nunmehr im alten Barockgebäude des größten Jüdischen Museums Europas zu sehen sind.

Allerdings erntete die Sonderausstellung auch sogleich Kritik. Die Kulturwissenschaftlerin Ellen Händler, deren Familie mehr als 80 Angehörige in der Shoah verlor, beklagt in einem offenen Brief, die Darstellung sei »unter dem Blick des Scheiterns der DDR gestaltet« worden: »Das, was das ›Andere‹ war, was die Überlebenden, die Remigranten gerade in die DDR zog und sie am Aufbau dieses anderen Deutschlands fesselte, abstieß oder anspornte, es anders zu machen, und die nicht vor den Widersprüchen wegliefen, wird einfach nicht deutlich.« Und die Publizistin Irene Runge, die 1986 in Berlin (Ost) die Gruppe »Wir für uns – Juden für Juden« gründete, aus der Anfang 1990 der Jüdische Kulturverein hervorging, lobt zwar, »es ist gut, dass es die Ausstellung gibt, aber sie sollte erweiter- und veränderbar sein, die damaligen Lebenswirklichkeiten chronologisch und historisch genauer abbilden«.

Nun, chronologisch ist Geschichte, wenn man sie komplex, in Kontexten und Konsequenzen beleuchten will, schwerlich zu erzählen. Vor- und Rückgriffe sollten legitim sein. Die Sonderausstellung beginnt mit Exodus und Exil. In einer Vitrine liegt die von Jürgen Kuczynski in Großbritannien verfasste und vom Freien Deutschen Kulturbund herausgegebene Broschüre »Allies in Germany?« (Verbündete in Deutschland?). Der spätere Nestor der Wirtschaftswissenschaften der DDR bejaht: »Ja, es gibt Verbündete in Deutschland. Verbündete im Kampf für Freiheit und gegen die Barbarei des Faschismus.« Diese scheinen in der Exposition aber nur indirekt auf, so die jüdisch-kommunistische Widerstandsgruppe um Herbert und Marianne Baum, der Gerhard Zadek angehörte, bevor er mit seiner Frau Alice nach Großbritannien emigrierte, wo sie die Freie Deutsche Jugend, Vorläufer der FDJ in der DDR, mitbegründeten. Obwohl SED-Mitglied, gehörte Gerhard Z. wie auch Alice der Jüdischen Gemeinde in Berlin (Ost) an, für die Zadeks kein Widerspruch. Während sich Tochter Ruth an den Widersprüchen rieb und der DDR 1981 den Rücken kehrte. Der lang gediente Journalist Gerhard Z., der mich in den 90ern öfters in meinem Stübchen im »nd« aufsuchte (weil er sich offenbar hin und wieder nach dem Gewusel in einer Redaktion sehnte), erzählte mir viel über seine Hachschara 1939 auf einem landwirtschaftlichem Gut in der Mark, Vorbereitung auf die Alija, Auswanderung nach Palästina, aus der dann aber nichts wurde. Ruth Zadek überantwortete den Kuratoren einen Sederteller, ohne den Pessach undenkbar ist, sowie viele Fotos ihrer Eltern nebst eigenem einstigen Pionierausweis.

Von Generationskonflikten auch in jüdischen Familien ist in der Schau die Rede, beispielsweise bei den Braschs. Vom Vater Horst Brasch, SED-Funktionär, Volkskammerabgeordneter und stellvertretender Kulturminister, versuchten sich die Kinder Thomas, Klaus und Marion auf unterschiedliche Weise zu emanzipieren: Thomas B. ging 1976 in den Westen, im Jahr der Ausbürgerung des Barden Wolf Biermann, gegen die viele jüdische Intellektuelle in der DDR protestiert hatten. Von Marion B. sind Fotos von einem Treffen mit PLO-Chef Jassir Arafat zu sehen, daneben ihr Kommentar: »Aus heutiger Sicht wirkt die Szene grotesk, trotzdem gehören die Fotos zu meinen Lieblingskinderbildern.«

Ein paar Ecken weiter hängen Grafiken von Lea Grundig, Überlebende der »Patria«-Tragödie im Hafen von Haifa; der Ozeandampfer mit 1800 Juden an Bord, die von der britischen Mandatsmacht nach Mauritius verbannt werden sollten, sank aufgrund eines falsch berechneten Sprengstoffanschlages der paramilitärischen Haganah. In unmittelbarer Nähe der Blätter der Vorsitzenden des Verbandes Bildender Künstler in der DDR kann man ein erstes Exemplar des Buches »Das siebte Kreuz« (1942) von Anna Seghers in einem Glaskasten bestaunen; die spätere Präsidentin des DDR-Schriftstellerverbandes hatte im mexikanischen Exil die Bewegung Freies Deutschland ins Leben gerufen.

»Sie wollten in ihre Heimat zurück und dort ein besseres, sozialistisches Deutschland aufbauen«, lautet eine Kapitelüberschrift in der Exposition. Eine »bewusste Entscheidung«, wird betont. Juden und Jüdinnen übernahmen vielfach Verantwortung in dem am 7. Oktober 1949 gegründeten ostdeutschen Staat, in Kunst, Kultur, Wissenschaft und Politik. Auch in der Diplomatie, wie Jonathan Kaplan auf der Konferenz anhand einer beachtlichen Namensliste ergänzte, dabei zwei Menschen hervorhebend, die allerdings nie einen diplomatischen Rang bekleideten: den Auschwitz-Überlebenden Hermann Axen, der als Architekt der DDR-Außenpolitik galt, sowie Albert Norden, »Rabbinersohn im Politbüro«, der aufgrund seiner jüdischen Herkunft keine Chance hatte, Ulbrichts Nachfolge anzutreten, wie Kaplan meinte.

Unvergesslich sind natürlich auch die großartigen Schauspieler, Regisseure und Intendanten jüdischer Herkunft auf Bühnen und im Film. Letzteren ist in der Schau ein eigener Raum gewidmet, in dem auf einer Leinwand Ausschnitte zum Beispiel aus »Ich war neunzehn« flimmern. Lisa Schoß hat just einen opulanten Band über Defa-Produktionen zu jüdischer Verfolgung und jüdischem Widerstand veröffentlicht, die unbestreitbar in Qualität und Quantität diejenigen aus der Bundesrepublik in den Schatten stellen. Ebenso wird niemand bestreiten können, dass der ostdeutsche Staat die Fahndung nach und Ahndung von NS- und Kriegsverbrechen ernsthafter und erfolgreicher anging als der westdeutsche. Über zwei Prozesse in Leipzig 1948/49 gegen die HASAG, einen der größten Rüstungsproduzenten in der NS-Zeit und einen der größten Profiteure von Zwangsarbeit, referierte Martin Clemens Winter. Hier waren die Angeklagten Mitglieder des »Werkschutzes«, die mehrheitlich vor 1933 Arbeiterorganisationen angehört hatten – für die SED höchst problematisch. Winter verwies darauf, dass schon damals von der »Singularität des jüdischen Leidensweges« die Rede war, das spätere Wort vom »Zivilisationsbruch« der Nazibarbarei aufschien.

Als ein Dezennium später die Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald eröffnet wurde, fand sich jedoch unter den 21 Fahnen verschiedener Nationen auf dem Ettersberg bei Weimar keine mit dem Davidstern, kritisierte Alexander Walther, ebenfalls Referent am zweiten Konferenztag. Des Doktoranden apodiktische Aussage, »jüdische Erfahrungen fanden sich in der kommunistischen Erzählung von Buchenwald nicht wieder«, wäre indes anzuzweifeln. Schließlich räumte er dann selbst ein: »Man konnte in der DDR durchaus etwas über die Shoah erfahren, man musste es nur wollen.«

Natürlich war das Leben von Juden und Jüdinnen in der DDR, selbst wenn sie sich selbst als solche nicht verstanden, oft beschwerlich bis untragbar. Etwas ausführlicher als in der Ausstellung berichteten die Referenten und Referentinnen auf der Konferenz über Repressalien auch in der DDR Anfang der 50er Jahre im Umfeld der »Noel-H.-Field-Affäre«, des Schauprozesses in Prag gegen Rudolf Slánský und Genossen sowie des angeblichen Mordkomplotts jüdischer Ärzte gegen Stalin in der Sowjetunion. Das bekannteste Opfer in der DDR war Paul Merker, verdienter KPD-Funktionär, 1952 als »zionistischer Agent« zu achtjähriger Zuchthausstrafe verurteilt. Damals flohen 500 Juden aus der DDR, darunter fünf der acht Gemeindevorsitzenden, wie in der Ausstellung zu erfahren ist, die besonders viele Objekte aus dem religiösen Alltag präsentiert. Lustig hier eine Menora mit Elektrokabel, fabriziert im VEB Wohnraumleuchten Berlin. Gewürdigt werden Rabbiner Martin Riesenburger und Kantor Olejan Ingster, die an der 1953 (sic) als »Friedenstempel« wieder eingeweihten Synagoge in der Ostberliner Rykestaße wirkten.

Der Sechstagekrieg 1967 sowie der Jom-Kippur-Krieg von 1973 brachten neuerliche Zumutungen. Erwartet wurde, dass sich Juden und Jüdinnen in der DDR von Israel »distanzieren« und Erklärungen unterschreiben, in denen Zionismus mit Faschismus gleichgesetzt wurde. »Viele Künstler und Intellektuelle weigerten sich, darunter Peter Edel, Stefan Heym, Lin Jaldati und Arnold Zweig«, liest man in der Ausstellung. Zu ergänzen wäre: Was jene nicht davon abhielt, ihre Solidarität auch mit dem palästinensischen Volk zu bekunden. Und auch nicht davon, im Herbst ’89 für »unser Land« und einen reformierten Sozialismus zu demonstrieren oder, wie Gregor Gysi, Sohn von Klaus und Irene G., die Partei zu retten. Mit der Vereinigung wuchs die Angst vor neuem Antisemitismus und Rechtsradikalismus. »Plötzlich, mit dem Ende der DDR, war für mich die Identität verloren«, fasst Vera Singer ein Grundgefühl zusammen; von ihr ist ein an die Shoah erinnerndes Triptychon in dieser empfehlenswerten, sicher noch ausbaufähigen Ausstellung zu sehen.

