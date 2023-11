Ezzes von Estis: Risches

Von oben sieht alles noch normal aus, aber unter der Oberfläche lauert oft genug ordentlich Risches Foto: unsplash/ Katie Rae

Nicht jeder Jude weiß, was Risches bedeutet, aber jeder Jude weiß, wie sich Risches anfühlt. Nicht viele Gojim wissen, was Risches bedeutet, und noch weniger wissen, wie sich Risches anfühlt, aber das hindert sie nicht daran, Risches zu machen. Menschen machen nun einmal vieles, ohne zu wissen, was es bedeutet. Zum Beispiel niesen sie, obwohl sie nicht wissen, was es bedeutet, weil niesen ohnehin eigentlich nichts bedeutet, außer dass man es eben tun muss. Risches aber muss man nicht tun, besonders wenn man nicht weiß, was es beudetet, aber um es nicht zu tun, ist es vielleicht besser zu wissen, was es bedeutet.

Also: Was ist Risches? Risches ist wie Rochus, aber extra für Juden. Risches ist, wenn man dich nicht mag, weil du Jude bist. Das allein wäre allerdings noch kein richtiger Risches. Das ist noch halber Risches, und halber Risches ist zwar schon schlimm genug, aber nur halb so doppelt schlimm wie richtiger Risches. Richtiger Risches ist, wenn man dich nicht mag, weil du Jude bist – aber du bist auch noch selbst daran schuld. Warum? Natürlich auch weil du Jude bist.

Ezzes von Estis Alexander Estis, freischaffender Jude ohne festen Wohnsitz, schreibt in dieser Kolumne so viel Schmonzes, dass Ihnen die Pejes wachsen.

Also: Was ist Risches? Das erklärt man am besten anhand von Beispielen. Denn es gibt so viele Arten von Risches wie es Beispiele dafür gibt, und noch mehr Beispiele dafür als Arten. Manchmal habe ich sogar das Gefühl, es gebe auf der Welt deutlich mehr Beispiele von Risches als Beispiele von Nichtrisches.

Was ist also Risches? Risches ist zum Beispiel, wenn man dir verbietet zu arbeiten wie alle anderen – und dich danach Schmarotzer schimpft. Risches ist, wenn man dich zwingt, Geldgeschäfte zu machen und dir dann Gier vorwirft. Risches ist, wenn man sich bei dir ein Vermögen leiht, es nicht zurückzahlen kann und dich dann umbringt, aber du bist selber schuld, weil man kein Vermögen verleihen soll. Risches ist, wenn du nichts zum Essen hast, aber trotzdem Teil der Hochfinanz bist. Risches ist, wenn der Brunnen vergiftet wird, indem man sagt, du hättest den Brunnen vergiftet. Risches ist, wenn du erst an der Krankheit schuld bist und dann an der Impfung. Risches ist, wenn der Fernseher den ganzen Tag Risches zeigt, aber du das Fernsehen kontrollierst. Risches ist, wenn du im Hintergrund die Fäden ziehst, weil jemand längst den Faden verloren hat. Risches ist, wenn du den Weltlauf lenkst, aber der Weltlauf dich ständig umbringt.

Risches ist, wenn Christen im Namen eines getöteten Juden alle anderen Juden töten wollen. Risches ist, wenn Großvater die Juden aus Europa vertreibt und der Enkel schreit: Juden sind Kolonisten. Risches ist, wenn man den ganzen Tag nichts anderes tut, als Israel zu kritisieren, und dann behauptet, man dürfe Israel nicht kritisieren. Risches ist, wenn Moslems keine Antisemiten sein können, weil sie auch Semiten sind. Risches ist, wenn plötzlich alle die neuen Juden sind – außer den Juden. Risches ist, wenn man doch wohl noch sagen dürfen wird. Risches ist, wenn man doch wohl noch schlagen dürfen wird.

Risches ist, wenn du selbst an Risches schuld bist.

Manchmal immerhin bist du nicht selbst schuld. Manchmal bist du nicht selbst schuld am Risches, sondern nur deine Nase. An der Nase allerdings bist du schon selbst schuld. Jeder ist verantwortlich für seine Nase. Wo kämen wir denn da hin, wenn jede Nase täte, was sie wollte!

Und es stimmt ja. Ich habe auch so eine Nase. Aber ich tröste mich. Ich denke mir: Lieber Höckernase als Höcke-Nase. Oder anders formuliert, aber doch beinahe gleich gesagt: Besser Hakennase als Hakenkreuznase. Außerdem ist meine Nase nicht einfach so, sondern sie hat einen Grund. Wozu hat die Nase bei den Juden einen Buckel? Damit ihn die Leute, die über jüdische Nasen reden, runterrutschen können.

Dazu gebe ich euch einen Merkspruch:

Merke: Alle Aschkenasen

Haben ziemlich große ***

Oj wej, was denkt ihr da wieder? Alle Aschkenasen haben ziemlich große Risches zu gewärtigen! Denn es ist genau so, wie ich schon sagte, und überdies sogar noch anders: Wie sich Risches anfühlt, wissen zwar fast alle Juden – aber noch immer weniger, als nicht wissen, wie sich überhaupt kein Risches anfühlt. Alexander Estis