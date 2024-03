Scholz, Söder, Kretschmer, Wagenknecht:Ein kleines Migrationsquiz

Vorbereitung für eine Abschiebung in Leipzig. Politiker mehrerer Parteien drängen auf eine strikte Begrenzung der sogenannten irregulären Migration. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Sicher kennen Sie diese Rätsel, bei denen zwei haargenau gleiche Bilder nebeneinander stehen. Das heißt, fast haargenau. Denn beim längeren Hinsehen finden sich im Gewimmel der Details winzige Abweichungen. Die Aufgabe lautet: Finden Sie sieben Unterschiede!

Etwas Ähnliches könnten wir zum Thema Asyl und Migration veranstalten: ein kleines Quiz zu der Frage, welcher Politiker was gesagt hat und wo die Differenzen liegen. Gesagt wurde in letzter Zeit wieder viel. Denn erst beschloss die EU ein neues Asylsystem. Dann bastelte die Ampel-Regierung für Deutschland ein Rückführungsverbesserungsgesetz – allein um sich diesen Begriff auszudenken, braucht man mindestens einen Master im Fach Rhetorische Niedertracht, denn für die Rückzuführenden verbessert sich natürlich nichts. Was nichts daran ändert, dass es CDU, CSU und AfD längst nicht ausreicht.

Und schließlich gab es in dieser Woche eine Bund-Länder-Runde, in der nicht wenige Ministerpräsidenten die Bundesregierung drängten, die Vorschriften und die Praxis zu verschärfen. Dieses Jahr stehen jede Menge Wahlen an, und wenn man schon gravierende Probleme nicht lösen kann, dann macht es sich immer gut, angeblich Schuldige vorzuführen. Denn die Ausländer nehmen uns bekanntlich alles weg; neuerdings sogar Bezahlkarten und 80-Cent-Jobs.

Dazu gibt es jede Menge profunde Äußerungen. Ein paar Beispiele. Nr. 1: »Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Recht haben, in Deutschland zu bleiben.« Nr. 2: »Wir müssen weg vom individuellen Recht auf Asyl hin zu einem objektiven Anspruch.« Nr. 3: »Jeder abgelehnte Asylbewerber, der nicht abgeschoben wird, ist ein Versagen des Staates, ist eine Niederlage und nicht hinzunehmen, weil die Bevölkerung das auch nicht hinnimmt.« Nr. 4: »Es muss Schluss sein damit, dass faktisch jeder bleiben und Sozialleistungen beziehen kann, der es irgendwie nach Deutschland schafft – völlig unabhängig davon, ob er schutzbedürftig ist oder nicht.«

Da formiert sich eine unappetitliche, nun ja, nationale Front. Jeder, der mitmacht, erhofft sich davon an den Wahlurnen ein paar Prozent plus. Kürzer und griffiger hatte es dereinst der Diplompopulist Horst Seehofer gesagt: »Wir sind nicht das Sozialamt der Welt.« Allerdings: Das hatte er auch nur von der NPD geklaut.

Halt, Moment, jetzt hätten wir fast die Quizauflösung vergessen. Zitat Nr. 1 stammt von Olaf Scholz (SPD), Nr. 2 von Markus Söder (CSU), Nr. 3 von Michael Kretschmer (CDU), Nr. 4 von Sahra Wagenknecht (BSW).

Und nun viel Spaß bei der Suche nach wenigstens drei Unterschieden.