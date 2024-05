Viva a Liberdade!

Foto: Peter Steiniger

»Portugal em Festa« (Portugal feiert) lautet der Titel des Kultur-Events, das am kommenden Sonntag ab 13 Uhr am Franz-Mehring-Platz 1 in Berlin-Friedrichshain zu erleben ist. Das vom Portugiesischen Kulturverein in Berlin 2314 und dem Willi-Münzenberg-Forum veranstaltete Fest ist zugleich die Finissage der hier zu sehenden Ausstellung zur Nelkenrevolution, die in der kommenden Woche zu Ende geht. Eröffnet wurde sie am 25. April zum 50. Jahrestag des Aufstands der Bewegung der Streitkräfte MFA, mit dem die faschistische Diktatur in dem iberischen Land 1974 gestürzt worden war. Neben der Etablierung der Demokratie dort öffnete der 25. April auch für die portugiesischen Kolonien in Afrika das Tor zur Unabhängigkeit.

Die Ausstellung zeichnet die Entwicklung in Portugal, den revolutionären Prozess unter sozialistischen Vorzeichen und dessen Eindämmung nach. Sie umfasst zwanzig Tafeln, viele originale Plakate, Flugblätter und weitere Dokumente der Zeitgeschichte und stützt sich auf die Fotos und das Archiv von Klaus Steiniger (1932–2016), der von 1974 bis 79 in Lissabon als Korrespondent für »Neues Deutschland« tätig war. Erstellt haben sie sein Sohn Peter Steiniger, Redakteur im Politikressort des »nd«, und die Ausstellungsmacher Claudia Opitz und Sebastian Köpcke vom Ok Projekt. Auf dem Fest am 2. Juni erwarten die Besucherinnen und Besucher etliche Stände mit portugiesischen Spezialitäten, Filme über Diktatur und Revolution und zum Ausklang ein Konzert mit politischen Liedern. Zum Programm

Sonntag, 3. 6., ab 13 Uhr, FMP1, Franz Mehring Platz 1, Berlin