Nur Stückwerk

Schüler tragen in Düsseldorf ihre Kritik auf die Straße. In elf Städten in Nordrhein-Westfalen haben im März Schülerinnen und Schüler für bessere und gerechte Bildung demonstriert. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Es tut sich ja was, das werden alle sagen, die in den Ländern und beim Bund über die Geschicke der Bildung bestimmen. Es gibt mehr Kita-Plätze, Geflüchtete werden in die Schulen integriert. Brennpunktschulen erhalten jetzt besondere Förderungen. Aber allzu oft ist es ein Reagieren auf gravierende Missstände. Selten wird vorausschauend geplant – erfolgreiche Programme sind nur befristet oder es fehlt an Mitteln, um zu wirken. So ist beispielsweise auch mit dem zweiten Kita-Qualitätsgesetz der Personalmangel in den Einrichtungen noch nicht behoben. Es bleibt viel Stückwerk.

Das wurde auch bei der Vorstellung des nationalen Bildungsberichts bemängelt. Eine grundlegende Verständigung über die Ziele und die Verantwortlichkeiten in dem vielschichtigen Bildungssystem bleibt weiterhin aus. Stattdessen wird um Kompetenzen gerangelt, und es fehlt oft die Bereitschaft für notwendige Investitionen – was letztlich dazu führt, dass die soziale Herkunft mehr denn je über den Schulerfolg entscheidet. Das ist eine Schande!