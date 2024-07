Kuba im Herzen

Geteilte Freude: Auch etliche in Berlin wohnende Kubanerinnen und Kubaner zieht das Fest jedes Jahr mit Heimatklängen zur Bühne in der Lichtenberger Parkaue. Foto: nd/Peter Steiniger

Der Regen hatte sich rechtzeitig verzogen und viele Hunderte strömten am Sonnabend ab dem frühen Nachmittag in die Parkaue im Berliner Bezirk Lichtenberg zur diesjährigen Fiesta de Solidaridad. Das traditionelle Fest der Linke-AG Cuba sí zum kubanischen Nationalfeiertag demonstrierte, dass die Solidarität mit dem sozialistischen Inselstaat in der Karibik weiter lebendig ist. Angesichts der Krise, die Kuba aktuell durchlebt, und der seit mehr als sechs Jahrzehnten andauernden US-Blockade ist sie auch dringend nötig.

