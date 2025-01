Gaza-Krieg: Propaganda, die tötet

Der gesamte Gazastreifen ist zerstört, über 50 000 Menschen getötet – die Hamas nicht, sie konnte laut US-Außenminister Blinken ihre Verluste durch Neurekrutierungen komplett ausgleichen. Foto: dpa/AP | Ariel Schalit

Kurz bevor die USA und Katar verkündeten, man habe einen Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas ausgehandelt, geisterte noch eine andere Nachricht durch die Medien: US-Außenminister Blinken sagte am Rande der Verhandlungen, die Hamas konnte ihre personellen Verluste zu hundert Prozent durch Neurekrutierung ersetzen.

Immer und immer wieder wiederholten deutsche Politiker seit Oktober 2023 dieselbe Erzählung zu Israels Kriegsführung in Gaza. Es sei zwar nicht schön, dass Israel jetzt den gesamten Gazastreifen wegbombt und wirklich schrecklich, dass dabei so viele Zivilisten sterben müssen – doch das sei eben der einzige Weg, die Hamas zu beseitigen. Diese Erzählung entpuppt sich nun als die wohl wichtigste Propagandaerzählung Israels in diesem Krieg. Kein anderes Narrativ wurde so sehr dazu missbraucht, um den Tod von weit über 50 000 Menschen zu rechtfertigen oder sogar zu befürworten.

Die wenigen kritischen Stimmen, die seit Beginn des Krieges darauf hinwiesen, dass sich die Hamas nicht mit Bomben bekämpfen lässt, wurden ignoriert, diffamiert, gecancelt, als Antisemiten beschimpft. Dabei ist nicht nur aus vergangenen Kriegen, sondern auch aus der Konfliktforschung bekannt, dass diese Art der Gewalt mehr Menschen dazu bringt, sich dem bewaffneten Kampf anzuschließen und dass nur ein würdevolles Leben in Sicherheit und Selbstbestimmung dazu führt, dass Menschen sich von diesem bewaffneten Kampf abwenden.

Wer das wusste und trotzdem die Propagandaerzählung Israels wiederholte, hat sich am Leid der Menschen in Gaza mitschuldig gemacht. Es hätte verhindert werden können, wären nicht so viele Menschen auf die tödliche Propaganda hereingefallen, die Israels Handeln schützte.