Bundestag verabschiedet Antisemitismusresolution für Hochschulen

Es ist die Woche der Brisanten Bundestagsresolutionen. Im Fokus der Öffentlichkeit stehen vor allem die Migrations-Anträge der CDU. Am Mittwoch wurde aber noch ein weiterer umstrittener Entschließungsantrag vom Parlament verabschiedet: Die Bundestagsresolution mit dem Titel »Antisemitismus und Israelfeindlichkeit an Schulen und Hochschulen entschlossen entgegentreten sowie den freien Diskursraum sichern« – ein gemeinsames Papier von CDU, SPD, Grüne und FDP. Auch das Bildungsministerium unter der Ex-Ministerin Bettina Stark-Watzinger war nach Informationen des »nd« an dem Resolutionsprozess beteiligt.

Die Befürwurter der Resolution sehen in ihr ein wichtiges Bekenntnis zum Kampf gegen Antisemitismus an Hochschulen. Zahlreiche Wissenschaftler*innen haben im Vorfeld versucht, das Vorhaben zu verhindern – sie sehen in dem Papier eine massive Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit. Neben Bekenntnissen gegen Antisemitismus enthält die Resolution auch Passagen, die sich explizit gegen Israel-kritische Aktivitäten im Bildungsbereich richten.

»Jüdische und israelische Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrende und Mitarbeitende sehen sich starken persönlichen und zunehmend auch gewaltsamen Anfeindungen und Bedrohungen ausgesetzt,« heißt es in dem Text. Aber auch nicht-jüdische Schülerinnen und Schüler, Studierende, Lehrende und Mitarbeitende, die ihre Solidarität mit dem Staat Israel sowie den Jüdinnen und Juden in Deutschland und weltweit zum Ausdruck bringen, würden vielerorts in Deutschland bedroht.

Die von den beteiligten Parteien genannte Bedrohung führen sie insbesondere auf Organisationen oder Vereine die mit Islamisten sympathisierten zurück. Dann heißt es weiter: »An Hochschulen fanden und finden Proteste und Protestcamps statt, in deren Rahmen unter anderem antiisraelische und antisemitische Parolen verbreitet werden.« Der Nährboden dieser Bedrohung sei ein offener und gewalttätiger Antisemitismus »islamistischer, linksextremistischer und rechtsextremistischer Akteure«.

Dann folgen konkrete Forderungen – hier einige wichtige Punkte:

Mehr Forschungsförderung der Bundesregierung im Bereich Antisemitismusforschung

Konsequentes Vorgehen gegen »antisemitisches Verhalten« in Bildungseinrichtungen und Zusammenarbeit mit Sicherheitsbehörden

Bildungsangeboten für Staatsdiensler »für den Erwerb grundlegender Kenntnisse über Antise- mitismus, die jüdische Geschichte und Gegenwart sowie die Geschichte des Staates Israel«.

Fördermittelvergabe solle ausschließlich nach wissenschaftlicher Exellenz erfolgen. Antisemitismus schließe wissenschaftliche Exellenz aus.

Aktivitäten von Gruppierungen, »die israelbezogenen Antisemitismus verbreiten, zu deren Mittel auch Boykottaufrufe, Delegitimierung, Desinformation und Dämonisierung des jüdischen Staates gehören« sollen unterbunden werden

Wie auch in der vorangegangenen »Bundestagsresolution zum Schutz jüdischen Lebens« soll auch hier die umstrittene IHRA-Arbeitsdefinition für Antisemitismus als Grundlage dienen. Aus Sicht vieler Antisemitismusforscher*innen ist diese Definition zu vage formuliert und lässt damit Raum offen, auch nicht-antisemitische Kritik an Israel als Antisemitismus auszulegen.

In einer Stellungnahme von Anfang Januar kritisierte die Allianz Kritischer Wissenschatler*innen (Krisol) die Resolution. Zwar sei das Antragsziel, antisemitischer Diskriminierung und Gewalt an Schulen und Hochschulen entgegenzutreten, richtig und notwendig. Der Antrag verfehle dieses Ziel aber und bedeutete »höchst problematische Eingriffe in Forschung, Lehre sowie in das schulische und uni-versitäre Leben.«

Zum einen kritisiert die Allianz die isolierte Behandlung von Antisemitimus, während andere Formen der Diskriminierung im Zusammenhang mit dem 7. Oktober und dem darauffolgenden Gazakrieg nicht angesprochen werden. Seit dem 7. Oktober 2023 ist auch ein Anstieg von Vorfällen im Bereich antimuslimischen und antipalästinensischem Rassismus zu verzeichnen, betonen die Wissenschaftler*innen. »Der Berliner Senat hat Schulen erlaubt, palästinensische Symbole wie die Kufiyyeh zu verbieten, was als Ablehnung der Identi- tät betroffener Schüler:innen interpretiert werden muss und rassistische Stereotype über Palästinenser:innen und ihre Kultur schürt.«

Der Text fokussiere sich ausschließlich auf Antisemitismus und Israelfeindlichkeit, während eine vergleichbare Initiative gegen andere Formen von Rassismus fehlten, heißt es in der Stellungnahme. »Dadurch besteht die Gefahr, dass Rassismus und dessen Zusammenhänge mit (und Unterschiede zum) Antise-mitismus in Forschung, Lehre und Bildung vernachlässigt werden, insbesondere angesichts gekürzter Fördermittel.«

Zudem bemängelt Krisol die Fokussierung auf Israels Geschichte und Gegenwart bei gleichzeitiger Vernachlässigung des Nahostkonflikts und der Geschichte Palästinas. »Der Antrag droht den Wissensmangel zu verstärken, da er andere Perspektiven – insbesondere zur palästinensischen und arabischen Geschichte – marginalisiert«. Solche Perspektiven seien jedoch essenziell, um die Komplexität des Nahostkonflikts sowie Israels Geschichte und Gegenwart zu verstehen. »Israel und seine Gesellschaft können nicht in Isolation analysiert werden.«

Als besonders problematisch sehen die kritischen Wissenschatler*innen die Passage zur Forschungsförderung. Zunächst werde festgehalten, dass die Fördermittel des Bundes nur nach Maßstäben der wissenschaftlichen Exzellenz vergeben werden sollen. »Hier hätte der Antragstext enden müssen; jede weitere Ausführung muss als eine Einschränkung dieser Feststellung verstanden werden.«

Werden hier Gutachter:innen der wissenschaftlichen Selbstverwaltung aufgefor- dert, die Förderanträge dahingehend zu prüfen, welche Einstellungen die daran Beteiligten haben könnten? Was gilt hier als Ausweis von Antisemitismus? Wird das Projekt auf anti- semitische Narrative überprüft oder geht es um eine Überprüfung der beteiligten Person? In sehr unklarer Sprache öffnet der Antragstext hier die Büchse der Pandora, an deren Ende eine Gesinnungsprüfung der wissenschaftlichen Forschenden und der Forschung stehen kann.