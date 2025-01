Acht Geiseln im Gazastreifen freigelassen

Die israelische Soldatin Agam Berger steht mit maskierten Kämpfern des Islamischen Dschihad zusammen, als sie im Flüchtlingslager Dschabalija in Gaza-Stadt dem Roten Kreuz übergeben wird. Foto: dpa

Gaza. Nach mehr als 15-monatiger Gefangenschaft wurden im Gazastreifen insgesamt drei Israelis und fünf Thailänder bei zwei Übergabe-Aktionen in Dschabalija im Norden und in Chan Junis im Süden des Palästinensergebietes an das Internationale Rote Kreuz übergeben und anschließend von israelischen Spezialeinheiten nach Israel gebracht.

Die Übergabe der deutsch-israelischen Geiseln Gadi Moses und Arbel Yehud verzögerte sich um anderthalb Stunden und verlief chaotisch. Von Kopf bis Fuß schwarz gekleidete und vermummte Kämpfer der militanten Palästinenser-Organisation Islamischer Dschihad schoben die Geiseln in Chan Junis im Süden des Gazastreifens durch eine schreiende und bedrohlich drängelnde Menschenmenge zu den Rot-Kreuz-Fahrzeugen. Der 80-jährige Moses wurde hin- und hergeschubst, die 29-jährige Yehud wirkte stark verängstigt.

Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu sprach von »schockierenden Szenen«, die ein »weiterer Beweis für die unvorstellbare Grausamkeit« der Islamisten seien.

Der deutsche Botschafter in Jerusalem, Steffen Seibert, verurteilte die »abstoßenden« Szenen. Er kritisierte, dass »ein alter Mann und eine junge Frau gezwungen werden, sich ihren Weg durch eine drohende und bewaffnete Menge zu bahnen«. »Was für eine verachtenswerte Art, sie nach 482 Tagen gehen zu lassen«, schrieb Seibert auf der Plattform X.

Kurz darauf ordnete die israelische Regierung an, die für Donnerstag geplante Freilassung palästinensischer Gefangener bis auf Weiteres auszusetzen. Dies gelte, bis die »Freilassung unserer Geiseln in aller Sicherheit während der nächsten Runden garantiert ist«, teilte das Büro von Regierungschef Benjamin Netanjahu nach dem Chaos bei der Geiselübergabe mit.

Ursprünglich war geplant, dass im Gegenzug für die acht am Donnerstag freigelassenen Geiseln 110 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen freikommen, darunter 30 Minderjährige.

Die Soldatin Agam Berger war am Morgen von vermummten Hamas-Kämpfern in Dschabalija im Norden des Gazastreifens durch die Menge auf eine Bühne geführt und aufgefordert worden, den schreienden Menschen zuzuwinken, was sie zögernd tat, während sie von einem Hamas-Kämpfer gefilmt wurde. Ihre Geiselnehmer übergaben der 20-jährigen eine Tüte mit »Souvenirs« ihrer monatelangen Geiselhaft und eine gold gerahmte Freilassungs-»Urkunde«

Nach ihrer Freilassung wurde Berger nach Israel gebracht, wo sie von ihren Eltern empfangen wurde. Die 20-Jährige war am 7. Oktober 2023 von islamistischen Kämpfern entführt worden, als sie ihren Wehrdienst auf einem Posten nahe dem Gazastreifen leistete.

Die Freilassung der übrigen sieben Geiseln fand später in Chan Junis im Süden des Gazastreifens vor den Überresten des Hauses statt, in dem der im Oktober vergangenen Jahres von israelischen Soldaten getötete Hamas-Militärchef Jahja Sinwar aufgewachsen war.

Die 29-jährige Yehud war gemeinsam mit der Familie ihres Verlobten beim Hamas-Überfall auf den Kibbuz Nir Oz verschleppt worden. Auch der frühere Landwirt Moses, einer der Gründer von Nir Oz, wurde damals verschleppt. Seine Lebensgefährtin wurde ebenfalls verschleppt und später im Gazastreifen getötet.

Für Samstag ist eine weitere Geiselfreilassung geplant. Dann sollen laut israelischen Regierungsangaben drei Männer freikommen. Sieben weibliche Geiseln waren an den vergangenen beiden Wochenenden bereits freigelassen worden und sind nach weit über 400 Tagen Geiselhaft nach Israel zurückgekehrt. AFP/nd