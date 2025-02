Die nächsten Demos gegen rechts

Foto: picture alliance/Christoph Soeder

Hunderttausende sind bereits auf die Straße gegangen, allein rund 250.000 in Berlin oder 80.000 Menschen in Hamburg. Sie alle haben ihren Unmut, oftmals unter dem Motto »Wir sind die Brandmauer« gegen den weiteren Rechtsruck auf die Straße getragen. Weitere Möglichkeiten sich den Protesten anzuschließen, findet ihr hier – sortiert nach Bundesland, Datum und Stadt. Diese Liste ist nicht vollständig und wird in den nächsten Tagen weiter aktualisiert (aktualisiert 07.02.2025):

Baden-Württemberg

Karlsruhe, 04.02., 18:00, Badnerlandhalle, Protest – Gemeinsam laut gegen die AfD

Tübingen, 04.02., 18:00, Sudhaus, Protest – AfD runter vom Studopolis-Forum im Sudhaus!

Leinfelden-Echterdingen, 06.02., ganztags, Immanuel-Kant-Gymnasium, Protest – Keine Bühne den Faschisten

Mannheim, 06.02., 13:00, Feudenheim, Protest – Gegen Merz

Oberderdingen, 06.02., 18:00, Marktplatz, Kundgebung – Demokratie leben

Goeppingen, 07.02., 18:00, Marktplatz, Lichterdemonstration – Rechtsruck stoppen

Trossingen, 07.02., 17:30, Rathausplatz, Demonstration – Aufstehen für die Demokratie

Tauberbischofsheim, 07.02., 14:00, Marktplatz, Lichterkette – Gegen Rechtsextremismus

Baiersbronn, 08.02., 10:30, Rosenplatz, Kundgebung – Baiersbronn bekennt Farbe

Biberach, 08.02., 15:00, Marktplatz, Kundgebung – Nie wieder ist jetzt!

Eppelheim, 08.02., 14:00, Christkönigkirche, Demonstration – Eppelheim wählt demokratisch

Konstanz, 08.02., 15:00, Herosé-Park, Demonstration – Jung bis Alt für unsere Demokratie

Marbach am Neckar, 08.02., 10:30, Alte Sakristei, Demonstration – Marbach ist bunt!

Offenburg, 08.02., 11:00, Platz der Verfassungsfreunde, Demonstration – Demokratie braucht dich

Pfullendorf, 08.02., 17:30, Jakobsweg, Mahnwache – Lichtermeer gegen Rechts

Ravensburg, 08.02, 09:30, Marienplatz, Kundgebung – Gegen die AfD

Stuttgart, 08.02., 17:30, Marktplatz, Lichterkette – Wir stehen für unsere Demokratie

Villingen-Schwenningen, 08.02., 17:00, Am Riettor, Aktionsstand – Vielfalt wählen

Heidelberg, 15.02., 15:00, Bismarckplatz, Demonstration – Wählen gehen gegen Rechts

Karlsruhe, 15.02, 11:55, Marktplatz, Demonstration – Wähl Liebe! (CSD)

Lörrach, 15.02., 11:55, Senser Platz, Kundgebung – Demokratie verteidigen

Bayern

Greding, 07.02., 15:00, bei der Avis Tankstelle, Mahnwache – Wir sind die Brandmauer

Ingolstadt, Rathausplatz, 07.02., 18:00, Lichterkette – Menschen für Demokratie

Perlach, 07.02., 16:30, Pfanzeltplatz, Aktion – Ein Licht der Demokratie

Unterschleißheim, 07.02., 18:00, Rathausplatz, Lichterkette – Unsere Stadt bleibt hell

Würzburg, 07.02., 15:00, Unterer Markt, Demonstration – Jugend für Demokratie

Bamberg, 08.02., 11:00, Kettenbrücke, Demonstration – Hand in Hand Fürth, 08.02.,13:00, Hauptbahnhof, Demonstration – Fürth bleibt stabil

Bayreuth, 08.02., 10:00, Stadtparkett, Kundgebung – Buntes Bayreuth gegen AfD-Hetze!

Fürth,08.02., 11:00, Hauptbahnhof, Demonstration – Keine Stimme der AfD

Hof, 08.02., 11:00, Marienkirche, Kundgebung und Menschenkette

München, 08.02., 14:00, Theresienwiese (Geschwister-Scholl-Platz ist zu klein) - Demokratie braucht dich

Neutraubling, 08.02., 10:00, St. Michaels Platz, Kundgebung – Vielfalt statt Einfalt

Nürnberg, 08.02., 08:45, Frankenhalle Messezentrum 1, Protest – CSU-Parteitag. Nicht mit uns

Nürnberg, 08.02., 16:00, Kornmarkt

Traunstein, 16.02., 14:00, Bahnhof, Demonstration – Bunt statt Braun

Berlin

Berlin, 08.02., 11:00, Brandenburger Tor, Kundgebung – Rechtsruck stoppen! Omas gegen Rechts

Brandenburg

Potsdam, 07.02., 16:00, Alter Markt, Protest – Gegen AfD »Winterfest«

Brandenburg, 08.02., 15:00, Hauptbahnhof, Protest – Gegen AfD »Winterfest«

Bremen

Bremen, 08.02., 15:00, Domshof, Kundgebung – Bremen hält zusammen

Bremerhaven, 09.02.,15:00, Theodor-Heuss-Platz, Kundgebung – Bremerhaven bleibt bunt

Hamburg

Hamburg, 08.02., 13:00, Steindamm 45, Demonstration – Solidarity will win

Hessen

Kelkheim, 05.02., 18:30, Stadthalle, Protest – Gegen das CDU Valentinstreffen

Neukirchen, 05.02., 17:30, Am Rathaus, Lichterkette – Gegen Hass und Hetze

Mühlheim am Main, 07.02., 11:30, Bahnhofstraße, Demonstration – Mühlheim bleibt bunt

Darmstadt, 08.02., 14:00, Georg-Büchner-Platz, Demonstration – Solidarität statt Rechtsruck

Gießen, 08.02., 14:30, Berliner Platz, Demonstration – Nie wieder ist jetzt

Kassel, 08.02., 11:55, Rathaus, Menschenkette – Hand in Hand für Demokratie

Marburg, 08.02., 11:30, Heumarkt, Aktionstag – Omas gegen Rechts

Frankfurt a.M., 08.02., 15:30, Hauptwache, Kundgebung – Gegen die rassistischen Narrative

Witzenhausen, 08.02., 14:00, Marktplatz, Demonstration – Die Brandmauer sind wir

Frankfurt a.M., 15.02., 11:55 Uhr, Römerberg, Kundgebung

Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin, 04.02., 17:00, Marktplatz, Kundgebung – Alle zusammen Demokratie schützen

Wismar, 08.02., 11:00, Bahnhof, Demonstration – Wismar ohne Hass und Hetze

Niedersachsen

Lingen, 05.02., 18:30, Innenstadt / Lookenstraße, Demonstration – Lingen ist bunt

Langenhagen, 06.02., 17:00, Marktplatz, Mahnwache – Für Demokratie und Respekt

Neuenhaus, 07.02, 11:55 – 12:00, Neuenmarkt, Flash Mob – Demokratie wählen! Jetzt!

Norden, 07.02., Marktplatz, 17:00, Kein Tee für Nazis

Beverstedt, 08.02., 16:00, Feldhofhalle, Singen – Weil deine Stimme zählt!

Bohmte, 08.02., 14:00, Leverner Straße, Kundgebung – Bohmte gemeinsam gegen Rechts

Braunschweig, 08.02., 16:00, Braunschweiger Rathaus, Kundgebung – Leuchten für die Demokratie (Omas gegen Rechts)

Buxtehude, 08.02., 13:00, Rathausplatz, Kundgebung – Buxtehude wählt bunt

Celle, 08.02., 10:00, Poststraße, Kundgebung – Aktionstag Omas gegen Rechts

Cuxhaven, 08.02., 15:00, Buttplatz, Demonstration – Hand in Hand für Demokratie

Dannenberg, 08.02., 12:30, Lindenweg (Busbahnhof), Demonstration – Mut und Zusammenhalt gegen rechte Hetze

Emden, 08.02.,11:30, Stadtgarten, Aktion/Kundgebung – Omas gegen Rechts

Emlichheim, 08.02., 11:55 – 12:00, Emmelkamp Kreisverkehr, Flash Mob – Gesicht zeigen

Garbsen, 08.02., 11:00, Kastanienplatz, Kundgebung – Omas gegen Rechts on Tour

Georgsmarienhütte, 08.02., 11:00, Am Rathaus, Menschenkette – Omas gegen Rechts

Hannover, 08.02., 12:00, Ernst-August-Platz – Menschenkette und Kundgebung

Leer, 08.02, 13:00, Liesel-Aussen-Platz, Kundgebung – Wir kämpfen für Demokratie

Meppen, 08.02., 11:00, Altes Rathaus – Menschenkette – Meppen Hand in Hand

Nordhorn, 08.02., 11:55 – 12:00, Lingener Straße, Flash Mob – Demokratie wählen! Jetzt!

Osnabrück, 08.02., 11:00, Marktplatz, Flash Mob – Tanz für Toleranz

Stadthagen, 08.02., 14:30, Sternmarsch von: ehem. Synagoge, Schloss, Familienzentrum u.v.m. – Wir brauchen die Demokratie!

Sulingen, 08.02., 11:00, Neuer Markt, Kundgebung – Herz statt Hetze

Verden, 08.02., 11:00, Rathaus, Menschenkette – Omas gegen Rechts

Wesermarsch, 08.02., 15:00, Bahnhof Nordenham – Demonstration

Westerstede, 08.02., 17:00, Alter Markt, Kundgebung – Licht an für die Demokratie (Omas gegen Rechts)

Wunstorf, 17.02., 18:00, Stadtkirche

Nordrhein-Westfalen

Bielefeld, 07.02., 17:00, Jahnplatz, Demonstration – Keine Stimme für die extreme Rechte

Dorsten, 07.02., 17:30, Marktplatz, Kundgebung

Brilon, 07.02., 17:00, Marktplatz, Demonstration – Wir haben die Wahl

Bochum, 14.02., 18:30, Dr.-Ruer-Platz, Demonstration

Essen, 22.02., 14:00, Willy-Brandt-Platz, Demonstration

Gütersloh, 16.02., 14:00, Dreiecksplatz, Demonstration

Leichlingen, 16.02., 14:00, Marktplatz Brückerfeld, Demonstration

Lippe, 08.02., 11:00, Ameide, am Landesmuseum, Kundgebung und Menschenkette

Mönchengladbach, 07.02., 16:30, Sonnenhausplatz, Demonstration

Rheda-Wiedenbrück, 09.02., 14:00, Stadthalle, Demonstration

Siegburg, 08.02. 11:00, Innenstadt, Mahnwache (auch am: 15.02., 22.02.)

Wermelskirchen, 08.02., 15:00, Rathausplatz

Wuppertal, 08.02., 13:00, Hauptbahnhof

Rheinland-Pfalz

Koblenz, 07.02., 18:00, Hans-Böckler-Straße, Protest – Kwatier zomache un fott domitt

Ludwigshafen, 07.02., 18:00, Theaterplatz, Kundgebung – Wir sind die Brandmauer!

Neustadt an der Weinstraße, 07.02., 15:00, Robert-Stolz-Straße, Mahnwache – Für eine gesunde Welt für Alle

Neuwied, 07.02., 13:30, Marktplatz, Rave – Wir scheißen uns Demokratie ein

Stromberg, 07.02., 14:30, Deutscher Michl Halle, Protest – Merz kommt, wir demonstrieren

Bitburg, 08.02., 11:00, Bedaplatz, Demonstration – Nie wieder ist jetzt!

Gemmersheim, 08.02., 10:00, Königsplatz, Mahnwache – Für den Erhalt unserer Demokratie

Hachenburg, 08.02., 18:00 Uhr, Alter Markt, Demonstration – AfD verbieten

Kusel, 08.02., 17:30, Am Rossberg, Kundgebung – Gegen AfD die Veranstaltung. Kusel bleibt stabil

Mainz, 08.02., 11:00, Adenauerufer am Raimundi Tor, Demonstration – Eine Welt, die zusammen hält

Neustadt, 08.02., 13:30, Kartoffelmarkt, Demonstration – Uffbasse! Nie wieder Faschismus

Neuwied, 08.02., 11:00, Marktplatz, Kundgebung – Ist die Demokratie weiblich?

Neuwied, 15.02., 14:00, Marktplatz, Karneval – Jede Jeck es anders

Trier, 15.02., 14:00, Hauptmarkt – Kundgebung

Saarland

Blieskastel, 06.02., 10:00, Paradeplatz, Demonstration – Aufstehen gegen Rechts

Saarbrücken, 07.02., 17:00, vor Karstadt, Demonstration – Spaziergang für Demokratie, Vielfalt und Toleranz

Neunkirchen, 08.02., 15:00, Stummplatz, Kundgebung – Lautstark gegen Rechts

St. Ingbert, 08.02., 10:00, Kirche St. Engelbert, Gesprächsangebot – Informationen gegen Rechts

Saarbrücken, 15.02., 15:30, Landwehrplatz, Aktion – Wähl Liebe! (CSD)

Saarbrücken, 19.02., 18:00, Malstatter Markt, Kundgebung – 5 Jahre Hanau. Erinnern heißt kämpfen

Sachsen-Anhalt

Merseburg, 07.02., 16:30, Protest – Gegen den Wahlkampfabend der rechtsextremen AfD

Magdeburg, 08.02., 14:00, Demonstration – Gegen AfD »Winterfest«

Sachsen

Dresden, 03.02., 18:45, Kulturpalast, Protest – Gegen die Freien Sucksen

Görtlitz, 03.02., 18:25, Platz der Friedlichen Revolution, Demonstration – Nie wieder ist jetzt

Schleswig-Holstein

Bad Oldesloe, 08.02., 12:30, Hude, Menchenkette – Zeichen setzen

Kappeln, 08.02., 11:55, Vor dem Kappelner Rathaus – Kappeln ist bunt, Demonstration

Lübeck, 08.02., 15:00, Marktplatz – Mahnwache, Rechtsruck verhindern – Nie wieder ist jetzt

Neumünster, 08.02., 11:00, Großflecken, Demokratie stärken, Kundgebung

Büsum, 09.02., 11:55, Rathaus – Demonstration, Büsum bleibt bunt

Bad Segeberg, 14:00, Marktplatz – Keine Stimme für Rechtsextremisten

Euthin, 15.02., 12:00, Peterstr. 28, Menschenkette – Eutin ist bunt

Schwedeneck,16.02., 14:00, Schulhof Grundschule Surendorf - Demonstration

Thüringen

Jena, 08.02., 11:5, Joh5annisplatz, Demonstration – Aktionstag Omas gegen Rechts

Erfurt, 15.02., 11:55, Anger, Demonstration – Wähl Liebe! (CSD)

Sonneberg, 15.02., 15:00, Piko-Platz, Kundgebung – Kreuz für Menschlichkeit