Über tausend Briten haben sich am vergangenen Wochenende wieder am alljährlichen »Tweed Run« per Bicycle durch London beteiligt. Wohlgemerkt: Tweed nicht Tweet. Die traditionelle Radtour im Outfit des viktorianischen Englands erfreut sich mittlerweile auch andernorts auf der Welt großer Beliebtheit. Einfach mal entfliehen ins »Yesterday – all my troubles seemed so far away«. Wenn auch nur für ein paar Stunden. Jung und Alt hatten ganz offenbar viel Fun, sich zu verkleiden wie zu Zeiten des glorreichen britischen Empire. Knickerbocker und weite Röcke, Jacket und Schirmmütze – alles aus derbem, strapazierfähigem Baumwollgewebe, gern auch in Karomuster.

Spaßbremsen würden sicher darauf verweisen, dass dieser Stoff ein Produkt der Industriellen Revolution ist, Geburtsstunde des ungehemmten Manchester-Kapitalismus. Der Gelehrte wird aus Engels Schrift »Die Lage der arbeitenden Klasse in England« zitieren. Oder aus Marxens Aufsatz »Zur Baumwollkrise« von 1862, übrigens sehr aktuell bezüglich Zollkrieg. Der Philosoph aus Trier amüsierte sich über ein »Meeting der Großwürdenträger der englischen Industrie«, auf dem »bittere Verstimmung« über »die protektionistische Tendenz« herrschte, »die mehr und mehr« in den Kolonien um sich greife. »Die Herren vergessen, daß die Kolonien während anderthalb Jahrhunderten vergebens gegen das Kolonialsystem des Mutterlandes protestierten. Damals verlangten die Kolonien freien Handel. England bestand auf Prohibition. Jetzt predigt England freien Handel, und die Kolonien finden Protektion gegen England ihren Interessen angemessener«.

Ja, Political Correctness würde es gebieten, an die brutale Ausplünderung vor allem der britischen Kronkolonie Indien zu erinnern. Gegen die protestierte leidenschaftlich wie kaum ein anderer Gandhiji, wie der unsterbliche Mann im indischen Volk liebevoll genannt wurde und wird. Der studierte Jurist, Freiheitskämpfer und Asket Mohandās Karamchand Gandhi hat sich deroselbst in seinem Ashram ans Spinnrad gesetzt, um seine leidenden Landsleute zu ermuntern, durch selbst gesponnene Garne und gewebte Stoffe die heimische Produktion zu fördern und britische Textilien zu boykottieren.

