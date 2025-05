Mathias Brodkorb hält AfD-Gutachten für »fraglich«

Mathias Brodkorb Foto: dpa/Bernd Wüstneck

Einer größeren Öffentlichkeit ist Mathias Brodkorb vor fast 20 Jahren zum ersten Mal aufgefallen. Damals gründete der heute 48-jährige das Dokumentations- und Informationsprojekt »Endstation Rechts« mit. Etwas später folgte die Gründung von »Storch Heinar«, einer Satire auf die Neonazi-Modemarke Thor Steinar. Brodkorb war damals ein junger, gegen rechts engagierter Sozialdemokrat in Mecklenburg-Vorpommern. Er machte schnell Karriere, Jugendjahre in der PDS, im Umfeld der Kommunistischen Plattform, störten dabei nicht. Schon 2011 wurde Brodkorb Bildungsminister in Schwerin. Von 2016 bis 2019 folgten drei Jahre als Finanzminister. Dann trat Brodkorb zurück. Seinen Rücktritt begründete er mit politischen und persönlichen Differenzen mit Ministerpräsidentin Manuela Schwesig.

Brodkorb war schon immer für scharfe Pointen gut – nachdem Thilo Sarrazin 2011 nicht aus der SPD ausgeschlossen wurde, stellte er fest, dass dann wohl das Ausschlussverfahren ehrverletzend sei. In den letzten Jahren fungiert Brodkorb als Scharnier nach rechts. Das macht er vor allem durch regelmäßige Beiträge in der Zeitschrift »Cicero«. Sein Hauptthema: der Verfassungsschutz. Brodkorb kritisiert dabei oft treffend, verharmlost gleichzeitig aber immer wieder die AfD. In diesem Kontext ist auch sein neuester Schachzug zu sehen. Beim »Cicero« veröffentlichte er das AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes zum Runterladen. Im Begleittext legt Brodkorb auch gleich nach, wie man das Gutachten sehen könne: Die Bewertung des Geheimdienstes sei »fraglich«, er argumentiere »wenig überzeugend«. AfD-Politiker*innen freut dieses Urteil.