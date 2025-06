Berlin: Übergriff auf junges Linke-Mitglied in Lichtenberg

Die Schlagzahl rechter Übergriffe hat sich im Bezirk Lichtenberg merklich erhöht. Foto: dpa/Christoph Reichwein

Erneut ist im Berliner Bezirk Lichtenberg ein 18-jähriges Parteimitglied der Linken von einem Unbekannten bedroht worden. Das teilte die Berliner Polizei am Mittwoch in einer Pressemitteilung mit. Der Vorfall ereignete sich demnach am Dienstagabend im Ortsteil Rummelsburg.

Der 18-Jährige soll anhand seiner Kleidung eindeutig als Mitglied der Partei erkennbar gewesen sein. Wie die Polizei auf Anfrage mitteilte, trug das Oberteil den Schriftzug der Linken. Der Unbekannte soll ihn im Entgegenkommen unvermittelt angerempelt, beleidigt und bedroht haben. Der Bezirksverband der Linken bestätigte die Mitgliedschaft des Betroffenen.

Laut einem Polizeisprecher sollen dem Angegriffenen zufolge die Worte »Dich linke Fotze sollte man an die nächste Laterne hängen« gefallen sein. Der Unbekannte setzte anschließend seinen Weg fort. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

Im Bezirk Lichtenberg kam es in den letzten Wochen immer wieder zu rechten Übergriffen. Erst am vergangenen Freitag störten im Ortsteil Neu-Hohenschönhausen mehrere maskierte Jugendliche eine Veranstaltung in einem alternativen Kulturzentrum.