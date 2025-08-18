Klöckner gibt rechtsextremen Hetzmedien ihren Segen

Matthias Monroy zum Klöckner-Besuch bei Sponsor von »Nius«

Die neue Bundestagspräsidentin kokettierte in Koblenz mit dem rechtsextremen Portal »Nius«.
Die neue Bundestagspräsidentin kokettierte in Koblenz mit dem rechtsextremen Portal »Nius«.
Foto: picture alliance/dpa | Sascha Ditscher

Julia Klöckner hat es getan: Am Sonntag eröffnete die für Konservatismus bekannte Bundestagspräsidentin ein Sommerfest der CDU Koblenz – ihrer Partei. Gefeiert wurde bei der Softwarefirma CompuGroup Medical und ihrem Gründer Frank Gotthardt. Weil der Millionär unter anderem das in Berlin-Kreuzberg ansässige rechte Krawallportal »Nius« finanziert, gab es im Vorfeld Kritik – die Herrin des Bundestages solle eigentlich Neutralität ausstrahlen. Klöckner dürfte dies als erfüllt betrachten: Bei Gotthardt sprach sie über Demokratie und Meinungsfreiheit. Ihre Botschaft: Gefahr (»Einfalt«) kommt von links, Rettung (»Vielfalt«) von rechts.

Das Neutralitätsgebot hat Klöckner in Koblenz grob verletzt. Vor allem aber sandte die Kulturkämpferin ein klares Signal an »Nius« und Konsorten: Nun mit dem Segen des zweithöchsten Amtes der Bundesrepublik können die rechten Medien weiter gegen alles was links von AfD und Union steht schießen – und damit zukünftigen schwarz-blauen Regierungen den Weg ebnen.

