Trostfrauen-Statue: Ari ist keine Privatsache

Erinnerungskultur muss in den öffentlichen Raum, meint Jule Meier.

Tanz von Frauen vor der Friedensstatue »Ari« zum Tag der Trostfrauen unter dem Motto 80 Jahre Kriegsende.
Tanz von Frauen vor der Friedensstatue »Ari« zum Tag der Trostfrauen unter dem Motto 80 Jahre Kriegsende.
Foto: Ipon | Stefan Boness

46 Jahre. So lange dauerte es, bis die erste »Trostfrau« öffentlich darüber sprach, was sie im Zweiten Weltkrieg erfahren hatte. Kim Hak-Sun ist eine der 200 000 Frauen, die verschleppt, versklavt und sexuell ausgebeutet als »Trostfrau« für das japanische Militär arbeitete.

Hak-Sun löste eine weltweite Protestbewegung aus, die sexualisierte Gewalt im Krieg in die Öffentlichkeit rückte – 1993 war dies erstmals Thema der UN-Weltkonferenz. Seit Hak-Suns Auftritt demonstrieren mittwochs Frauen vor der japanischen Botschaft in Seoul, wo sie die erste Trostfrauen-Statue errichteten.

Seit 2020 steht eine solche auch im Bezirk Mitte. Sie heißt Ari und genauso wie ihre Schwester aus Seoul versuchen lokale und internationale Politiker, die Statue zu entfernen. »Umstritten« lautet dabei ein viel verwendetes Wort. Die Geschichte der Zwangsprostituierten sei nicht so einseitig wie dargestellt. Dabei ist sie gut dokumentiert: Sie füllt ein ganzes Archiv in Amsterdam und ein Museum in Berlin.

»Umstritten« liest man auch in der aktuellen Pressemitteilung zu Ari aus dem Bezirk Mitte. Die Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger drückt ihr Bedauern aus, dass der Korea-Verband, der Ari errichtet hat, einen Alternativstandort nicht akzeptiere. Das Bezirksamt bot einen Umzug auf ein nahegelegenes, aber privates Grundstück an. Der Verband lehnte mit der Begründung ab, dass Ari auf öffentlichem Raum stehen müsse. »Das Bezirksamt hält diese Einschätzung für unbegründet«, heißt es von Seiten der Behörde. Dabei beweist die Geschichte der Trostfrauen das Gegenteil: Gesellschaftliche Aufarbeitung braucht den öffentlichen Raum.

- Anzeige -

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

Trostfrauen-Statue: Ari ist keine Privatsache

Erinnerungskultur muss in den öffentlichen Raum, meint Jule Meier.

Katastrophe mit Ansage

Peter Steiniger zu den verheerenden Feuerfronten in Portugal

Boliviens Linke wird abgestraft

Martin Ling über das Debakel bei den Präsidentschaftswahlen

Klöckner gibt rechtsextremen Hetzmedien ihren Segen

Matthias Monroy zum Klöckner-Besuch bei Sponsor von »Nius«

Schrei nach Reform

Sarah Yolanda Koss über die steigenden Ausgaben für Sozialhilfe

Berlin: Gebt Magneto eine Chance

Die Magnetschwebebahn sollte Berlin nicht vorschnell aufgeben, meint Christian Lelek

Früher war weniger Schwarz-Rot-Gold

Ob Nationalflagge oder Bundesadler: Christoph Ruf sieht immer mehr nationale Symbole

Koloniale Heuchelei

Matthias Monroy zur Debatte um Wiedergutmachung des Völkermords in Namibia

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.