AfD – doppeltes Risiko für die Demokratie

Patrick Lempges über die Ermittlungen gegen Maximilian Krah

Im Visier der Ermittler: Maximilian Krah, der durch seine Wandlungsfähigkeit auffällt
Im Visier der Ermittler: Maximilian Krah, der durch seine Wandlungsfähigkeit auffällt
Foto: dpa

Maximilian Krah, früherer Europa- und nun Bundestagsabgeordneter der AfD, steht im Zentrum eines Skandals wegen mutmaßlicher Bestechlichkeit, Geldwäsche und der Agententätigkeit seines früheren Mitarbeiters für China. Krah beteuerte während des Verfahrens gegen seinen Ex-Beschäftigten, nichts von dessen Machenschaften gewusst zu haben. Gefragt wurde, ob er Zahlungen von seinem ehemaligen Mitarbeiter erhalten hatte, machte Krah jedoch Gebrauch von seinem Zeugnisverweigerungsrecht.

Mittlerweile hat der Bundestag – mit den Stimmen der AfD – Krahs Immunität aufgehoben und so Durchsuchungen seiner Büros sowie seiner Wohn- und Geschäftsräume in Dresden und Zwickau ermöglicht. Für die AfD ist der Fall äußerst unangenehm, widerspricht er doch der Selbstdarstellung als vermeintlich ehrliche patriotische Kämpfer fürs Vaterland. Außerdem kommt er zur Unzeit, da die AfD im Kontext eines potenziellen Parteiverbotsverfahrens die Wogen glatt halten will.

Krah hatte seinen Rückhalt in der AfD ohnehin längst verloren. Im Mai vergangenen Jahres sprach er positiv über die SS, sodass selbst die französischen Rechtsradikalen im Europaparlament mit der AfD-Fraktion brachen. Nach dem »Remigrations«-Eklat von Potsdam plädierte er wiederum dafür, den ethnischen Volksbegriff fallen zu lassen, um so dem Verbotsverfahren zu entgehen. Der Vorschlag des strategischen Kreidefressens kam besonders beim einflussreichen rechten Verleger Götz Kubitschek nicht gut an.

Krahs Verhalten ist exemplarisch für die toxische Wandlungsfähigkeit der AfD. Die ist gleich doppelt eine Gefahr für die Demokratie: einerseits durch ihre völkische und rassistische Ideologie und andererseits dadurch, dass sie das trojanische Pferd für ausländische autoritäre Regime in Deutschland sein könnte. Denn Krah ist kein Einzelfall in der AfD: Im Mai 2024 war der Europaabgeordnete Petr Bystron wegen mutmaßlicher Zahlungen aus prorussischen Netzwerken ins Visier der Justiz geraten. Auch ihm wurde die Immunität für die Eröffnung eines Ermittlungsverfahrens wegen Bestechlichkeit und Geldwäsche entzogen.

Wir sind käuflich. Aber nur für unsere Leser*innen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser:innen und Autor:innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Mit Ihrer Unterstützung können wir weiterhin:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ übersehene Themen aufgreifen
→ marginalisierten Stimmen Raum geben
→ Falschinformationen etwas entgegensetzen
→ linke Debatten voranbringen

Mit »Freiwillig zahlen« machen Sie mit. Sie tragen dazu bei, dass diese Zeitung eine Zukunft hat. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Kommentare

AfD – doppeltes Risiko für die Demokratie

Patrick Lempges über die Ermittlungen gegen Maximilian Krah

Proteste in Frankreich: Die erste Warnung

Der Protesttag am Mittwoch in Frankreich könnte der Auftakt zu einem heißen Herbst sein

Lahav Shani: Cancel Culture mit doppeltem Boden

Schon wieder steht ein Chefdirigent der Münchner Philharmoniker am Pranger

A100 in Berlin: Verkehrspolitik für Porschefahrer

Deutschland rast mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung Vergangenheit, kommentiert Leo Fischer

Die vergessene Profession

Ulrike Henning sieht die Pflege politisch abgehängt

Attentat auf Charlie Kirk: Gewalt ist keine Alternative

So groß die politische Gegnerschaft auch sei, das Attentat auf Charlie Kirk ist zu verurteilen. Gewalt ist nun mal kontraproduktiv. Ein Kommentar

Baerbocks Selbstinszenierung bei den Vereinten Nationen

Für Atifa Qazi ist Annalena Baerbock als neue Präsidentin der UN-Generalversammlung kein Gewinn für den Feminismus

Faust statt Recht

Cyrus Salimi-Asl meint, Israel hat kein Interesse am Ende des Kriegs

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -