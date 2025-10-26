»Er scholzt«: Grünen-Chefin wirft Merz Führungsschwäche vor

Per Los entscheiden, wer zur Bundeswehr muss? Brantner kritisiert Streitigkeiten in der Koalition

  • Lesedauer: 2 Min.
Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, kritisiert die Regierung.
Franziska Brantner, Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen, kritisiert die Regierung.
Foto: dpa/Heiko Rebsch

Erfurt. Vor dem Hintergrund der anhaltenden Diskussion im Bund um die Zukunft des Wehrdienstes hat die Grünen-Bundesvorsitzende Franziska Brantner den Spitzen von CDU und SPD Führungsschwäche vorgeworfen. »Wenn Männer keine unliebsamen Entscheidungen treffen wollen, dann landet man beim Los«, sagte Brantner in Erfurt während eines Parteitages des Thüringer Landesverbandes ihrer Partei vergangenen Samstag. Dass CDU und SPD im Bund zuletzt erwogen hatten, per Los darüber zu entscheiden, wer zum Dienst bei der Bundeswehr geschickt werden soll, sei ein Ausdruck von Führungsschwäche unter anderem von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).

Nicht nur bei der von ihm als Oppositionsführer immer wieder geforderten Lieferung von deutschen Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine handele er als Regierungschef deutlich zu zögerlich. »Er ist Kanzler und er scholzt«, sagte Brantner – eine Anspielung auf Merz’ Vorgänger Olaf Scholz (SPD), dem während seiner Zeit als Bundeskanzler immer wieder vorgeworfen wurde, wichtige Entscheidungen zu verschleppen.

Gleiches gelte für Merz’ Umgang etwa mit der Haushaltspolitik, sagte Brantner. Zum Beispiel werde für die Unterstützung der Ukraine unter Merz längst nicht so viel Geld zur Verfügung gestellt, wie nötig sei. Vertreter von CDU und SPD hatten sich vor wenigen Tagen zunächst darauf geeinigt, der Bundeswehr junge Männer zum Dienst zulosen zu wollen, sollte es in einem Jahr nicht ausreichend Freiwillige geben. Nur kurz darauf platzte die Einigung.

Die Debatte zeige, dass Schwarz-Rot nach nicht einmal einem Jahr gemeinsamer Regierungszeit schon zerstrittener sei als die zuvor regierende Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP am Ende der vergangenen Legislaturperiode, so Brantner. Auch beim Bürgergeld sei eine tiefe Zerstrittenheit zwischen Union und Sozialdemokraten sichtbar geworden. nd/dpa

- Anzeige -

Andere Zeitungen gehören Millionären. Wir gehören Menschen wie Ihnen.

Die »nd.Genossenschaft« gehört ihren Leser*innen und Autor*innen. Sie sind es, die durch ihren Beitrag unseren Journalismus für alle zugänglich machen: Hinter uns steht kein Medienkonzern, kein großer Anzeigenkunde und auch kein Milliardär.

Dank der Unterstützung unserer Community können wir:

→ unabhängig und kritisch berichten
→ Themen ins Licht rücken, die sonst im Schatten bleiben
→ Stimmen Raum geben, die oft zum Schweigen gebracht werden
→ Desinformation mit Fakten begegnen
→ linke Perspektiven stärken und vertiefen

Mit »Freiwillig zahlen« tragen Sie solidarisch zur Finanzierung unserer Zeitung bei. Damit nd.bleibt.

Mehr aus: Politik

Merz-Äußerung zum »Stadtbild« treibt Tausende auf die Straße

Tausende demonstrieren gegen Äußerungen des Bundeskanzlers – SPD-Minister: "Ich bin mit diesem Stadtbild mitgemeint"

Präsidentenwahl in Côte d’Ivoire: Amtsinhaber galt als Favorit

Oppositionskandidaten wurden von der Wahl ausgeschlossen

»Rüstungsausgaben dürfen nicht über allem stehen«

Der rumänische Gewerkschaftspräsident Florian Marin fordert Ausgewogenheit und soziale Sicherheit vom EU-Rat

Über 60 Staaten unterzeichnen Abkommen gegen Cyberkriminalität

NGOs und Unternehmen befürchten autoritäre Methoden

Thailand und Kambodscha unterzeichnen Friedensabkommen

Regierungschefs beider Länder betonen »unerschütterliches Engagement für Frieden und Sicherheit«

»Er scholzt«: Grünen-Chefin wirft Merz Führungsschwäche vor

Per Los entscheiden, wer zur Bundeswehr muss? Brantner kritisiert Streitigkeiten in der Koalition

Linke gewinnt irische Präsidentschaftswahl

Catherine Connolly wird Nachfolgerin des beliebten Michael Higgins

Miliz meldet Eroberung wichtiger Stadt El Fascher im Sudan

Den 300 000 Bewohnern der Stadt drohen Folter und Vertreibung

Hinweis zum Datenschutz: Wir setzen für unsere Zugriffsstatistiken das Programm Matomo ein.

Besuche und Aktionen auf dieser Webseite werden statistisch erfasst und ausschließlich anonymisiert gespeichert.

© Redaktion nd - Journalismus von links. Realisation: WARENFORM. Hosting: SINMA.

- Anzeige -
- Anzeige -