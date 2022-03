Leiche eines russischen Soldaten im von der ukrainischen Armee zurückeroberten ostukrainischen Dorf Mala Rogan am 28. März: Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International prangerte bei der Vorstellung ihres Jahresberichts am Montag auch russische Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölkerung in der Ukraine an.

Foto: AFP/Aris Messinis