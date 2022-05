Drei Darstellerinnen der Ruth Berlau empfangen jeden Zuschauer einzeln am Berliner Ensemble.Durch Ruths Brille Foto: Matthias Horn

Spricht man über Ber­tolt Brecht, wirft schnell irgend­je­mand ein paar All­ge­mein­plät­ze in den Raum. Auch das gehört zum Schick­sal eines Klas­si­kers. Es ist heu­te oppor­tun, auf den vor­geb­li­chen Brecht’schen Machis­mo zu ver­wei­sen. Der Mann sei ein Patri­arch gewe­sen, habe sei­ne Mit­ar­bei­te­rin­nen, die mit­un­ter sei­ne Gelieb­ten wur­den (oder war es umge­kehrt?), aus­ge­beu­tet. Das Leben der Dich­ter, zumal das inti­me, ist uns meist ver­bor­gen; kaum etwas kön­nen wir mit Gewiss­heit sagen über den welt­be­rühm­ten Sohn aus Strat­ford, wenig wis­sen wir über die Tra­gö­den der Anti­ke zu berich­ten. Aber über Brecht kön­nen wir beflis­sent­lich Aus­kunft geben: mit wel­cher Frau er wann geschla­fen hat, wel­che Lieb­schaft eine ande­re ablös­te, wel­ches ero­ti­sche Poem wel­cher Schön­heit galt. Wem lite­ra­ri­sche Peep­shows nicht beha­gen, der muss so eini­ge Sei­ten über­blät­tern in den dicken Biografien.

Recht sel­ten wird dar­auf ver­wie­sen, wel­che Frau­en er geför­dert, an wel­chen frem­den Wer­ken er still­schwei­gend mit­ge­ar­bei­tet hat. Und zyni­scher­wei­se wird auch oft ver­schwie­gen, dass der denun­zier­te Brecht’sche »Harem« eben­falls eine Arbeits‑, nicht zuletzt aber auch eine exis­tenz­si­chern­de Schick­sals­ge­mein­schaft von Men­schen auf der Flucht vor dem tod­brin­gen­den Faschis­mus war.

Eine die­ser Frau­en an Brechts Sei­te war die däni­sche Kom­mu­nis­tin Ruth Ber­lau. Eine beein­dru­cken­de Per­sön­lich­keit, die Brecht erst­mals 1933 wäh­rend sei­nes Svend­bor­ger Exils begeg­ne­te – und fort­an mit Unter­bre­chun­gen an sei­ner Sei­te blieb. Sie war Schau­spie­le­rin und Regis­seu­rin, Schrift­stel­le­rin und Foto­gra­fin. Schwe­den und Finn­land, Sowjet­uni­on und USA hie­ßen die Sta­tio­nen, die sie mit Brecht und Weigel teil­te. Dann gin­gen sie gemein­sam nach Ost­ber­lin, wo sie den Thea­ter­re­vo­lu­tio­när um fast 18 Jah­re überlebte.

Am Don­ners­tag brach­te das Ber­li­ner Ensem­ble eine Arbeit des Kol­lek­tivs Raum+Zeit mit dem Titel »Ber­lau :: König­reich der Geis­ter« auf die Büh­ne. Auf die Büh­ne? Im Zwölf-Minu­ten-Takt kön­nen sich Zuschaue­rin­nen und Zuschau­er ein­zeln in eine Par­al­lel­welt füh­ren las­sen, geschaf­fen als Hybrid aus Vir­tu­al-Rea­li­ty-Instal­la­ti­on (VR) und Live-Per­for­mance. Schwarz gewan­de­te Frau­en wei­sen stumm die Rich­tung und über­rei­chen die VR-Bril­len. Schon bekommt die Ver­wand­lungs­kunst eine ganz neue Qua­li­tät. Nur zwei Hand­grif­fe sind erfor­der­lich, schon befin­det man sich andern­orts: auf oder vor der Büh­ne des Ber­li­ner Ensem­bles etwa. Ein unge­dul­di­ger Brecht, gespielt von Mar­tin Rent­zsch, erscheint vir­tu­ell und spricht zu uns, die wir für einen Moment zur Ber­lau werden.

Schwin­del bleibt nicht aus bei die­ser Form von immer­si­vem Über­wäl­ti­gungs­thea­ter. Bald schon wird alles schwarz. Eine Hand greift nach der unse­ren, die ande­re liegt steu­ernd auf unse­rer Schul­ter. Ange­kom­men in einem beeng­ten wei­ßen Raum, mit Bett und Wasch­be­cken aus­ge­stat­tet, wis­sen wir uns bald in einem Kran­ken­zim­mer der Ber­li­ner Cha­ri­té, jenem, in dem die Ber­lau ihren Tod gefun­den hat. »Nimm die Bril­le ab«, heißt es, und die Stim­me fühlt sich plötz­lich sehr nah an. Eine Schau­spie­le­rin sitzt uns gegen­über, kei­ne Erschei­nung aus dem vir­tu­el­len Irgend­wo, son­dern eine leib­haf­ti­ge Per­son, die nur für uns das Spiel auf­nimmt. Bald schon wird klar: Wir wer­den in der Rol­le Brechts konfrontiert.

Susan­ne Wolff, Esther Haus­mann und die erstaun­lich kraft­vol­le Ame­lie Will­berg ver­kör­pern in die­sem 70-minü­ti­gen Spek­ta­kel Ruth Ber­lau in ver­schie­de­nen Lebens­ab­schnit­ten für ihr Ein­zel­pu­bli­kum. Hier wird kei­ne Bio­gra­fie medi­al auf­be­rei­tet, es sind Schlag­lich­ter auf ein Leben, die in die­ser sog­haf­ten Dar­bie­tung erzählt wer­den. Die jun­ge Ruth, die dem Gelieb­ten Brecht hei­ter-auf­müp­fig in Däne­mark ent­ge­gen­tritt. Die Ver­zwei­felt-Trot­zi­ge, die das gemein­sa­me Kind mit dem Dich­ter aus Augs­burg in den USA ver­lo­ren hat. Die Fle­hen­de, die in Ost­ber­lin die letz­te Bin­dung zu Brecht zer­bre­chen sieht.

Die­se Art von immer­si­vem Kunst­er­leb­nis zieht den Zuschau­er wort­wört­lich in den Bann. Man ist auf eigen­tüm­li­che Wei­se invol­viert. Beklem­mung kommt auf. Das Team von Raum+Zeit weiß, wie eine Wir­kung zu erzie­len ist. Aber doch etwas rat­los tor­kelt man aus der Vor­stel­lung. Wur­de nicht an die­sem Haus, an Brechts Ber­li­ner Ensem­ble, ein­mal ganz anders über die Akti­vie­rung des Publi­kums nach­ge­dacht? Gera­de nicht durch emo­tio­na­le Teil­ha­be, son­dern durch die sze­ni­sche Dar­stel­lung von sozia­len Ver­hält­nis­sen und von mensch­li­chen Hal­tun­gen. Was löst die­se thea­tra­le Rei­se in uns aus? Abge­se­hen von dem, wor­um es Brecht am wenigs­ten ging: um Mitleid.

Das Spek­ta­kel ist zunächst ein Expe­ri­ment. Brecht war gele­gen an der Ent­wick­lung eines »Thea­ters des wis­sen­schaft­li­chen Zeit­al­ters«. Gewiss, er hät­te sei­ne Freu­de gehabt an den tech­no­lo­gi­schen Mög­lich­kei­ten. Aller­dings – die Illu­si­ons­kunst wäre ihm suspekt geblie­ben. In einem nächs­ten Schritt müss­te es dar­um gehen, die­se betäu­ben­den Täu­schun­gen zu unterlaufen.

