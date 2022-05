Foto: dpa/Markus Scholz

Ber­lin. Die CDU hat die Land­tags­wahl in Schles­wig-Hol­stein deut­lich gewon­nen. Nach der Hoch­rech­nung um 19.58 Uhr von ARD kom­men die Kon­ser­va­ti­ven auf 43,5 Pro­zent der Wäh­ler­stim­men. Auf Platz zwei fol­gen die Grü­nen, die 17,8 Pro­zent der Wäh­ler von sich über­zeu­gen konn­ten. Die SPD erhiel­ten 16,0 Pro­zent, die FDP 6,5 und die rech­te AfD 4,7. Damit könn­te die AfD an der Fünf-Pro­zent-Hür­de schei­tern. Der Süd­schles­wig­sche Wäh­ler­ver­band (SSW), die Par­tei der däni­schen Min­der­heit im hohen Nor­den, kam auf 5,8 Pro­zent. Sie ist von der Hür­de ausgenommen.

Gut 2,3 Mil­lio­nen Schles­wig-Hol­stei­ner durf­ten zur Land­tags­wahl ihre Stim­me abge­ben. Zur Wahl stan­den 16 Par­tei­en mit Lan­des­lis­ten, drei mehr als vor fünf Jah­ren. Par­al­lel zum Land­tag wur­den in meh­re­ren Städ­ten auch die Bür­ger­meis­ter neu gewählt, dar­un­ter in Bad Oldes­loe und Eckern­för­de. Rund 2,3 Mil­lio­nen Men­schen sind in dem Bun­des­land wahlberechtigt.

Bei der Land­tags­wahl 2017 war die Uni­on mit 32 Pro­zent stärks­te Kraft gewor­den und regiert seit­dem gemein­sam mit Grü­nen und FDP. Die SPD kam damals auf 27,3 Pro­zent. Die Grü­nen erreich­ten 12,9 Pro­zent, die FDP 11,5 Pro­zent, die AfD 5,9 und der SSW 3,3 Pro­zent. Die Lin­ke kam 2017 auf 3,8 Pro­zent. Minis­ter­prä­si­dent Dani­el Gün­ther (CDU) hat­te bereits vor der Wahl sei­nen Wunsch zur Fort­set­zung der Regie­rungs­ko­ali­ti­on bekräf­tigt. Agenturen/nd