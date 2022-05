Chronist des antifaschistischen Widerstands: Peter Weiss, 1982 Foto: Dietbert Keßler

Was bleibt von einem Künst­ler­le­ben? Das Werk, sicher. Aller­dings, eini­gen ist ein rei­che­res Nach­le­ben beschie­den als ande­ren. Max Frisch attes­tier­te sei­nem Zeit­ge­nos­sen Ber­tolt Brecht die »durch­schla­gen­de Wir­kungs­lo­sig­keit eines Klas­si­kers«. Heu­te fällt es schwer, dar­über hin­weg­zu­se­hen, wie durch­schla­gend wir­kungs­los auch Frischs Œuvre daher­kommt. Wie aber steht es um das Schaf­fen von Peter Weiss, des­sen Todes­tag sich zum 40. Mal jährt?

Wie die Bibel in den Bür­ger­stu­ben einer ver­gan­ge­nen Zeit und wie auf Dünn­druck­pa­pier und wahl­wei­se in einem oder meh­re­ren Bän­den erhält­lich, steht in den Pri­vat­bi­blio­the­ken derer, die sich in der Epo­che der digi­ta­len Frag­ment­lek­tü­re so etwas noch leis­ten wol­len, Peter Weiss’ »Die Ästhe­tik des Wider­stands«. Wie die Bibel macht es im Regal ein paar Zen­ti­me­ter gut, behaup­tet sich dort als ein ver­hei­ßungs­vol­les Sym­bol, viel­leicht sogar als Bekennt­nis. Nur zur regel­mä­ßi­gen Erbau­ung wird die eine wie die ande­re Schrift wohl eher sel­ten, mit abneh­men­der Ten­denz in die Hand genommen.

Ein ein­dring­li­cher Titel: »Die Ästhe­tik des Wider­stands«. Aber was für ein Opus bil­det die­ser sper­ri­ge, absatz­ar­me Text, der auf den Lese­sog sei­nes Publi­kums hofft? Der essay­is­tisch ange­leg­te Roman in drei Tei­len erzählt die Geschich­te eines Man­nes, eines Arbei­ters, der zum Wider­stands­kämp­fer wird. Klug fragt Weiss dar­in, nach dem Ver­hält­nis von Kunst und Poli­tik, von Avant­gar­de und gesell­schaft­li­cher Erneue­rung. Aber auch die Fra­gen des anti­fa­schis­ti­schen Kamp­fes jener Jah­re fin­den auf Hun­der­ten Sei­ten Platz. Die­sem lite­ra­ri­schen Werk gelingt etwas ganz Außer­or­dent­li­ches: Es ist eine Wis­sens­samm­lung enzy­klo­pä­di­schen Aus­ma­ßes. Es stellt selbst die Ein­heit dar, die es zum The­ma macht: von Wider­stand und Ästhe­tik. Vier Dez­en­ni­en nach Weiss’ Able­ben erin­nern wir uns an den Schrift­stel­ler vor allem als Urhe­ber die­ses gewal­ti­gen Romans. »Was bleibt, ist der Autor eines Jahr­hun­dert­werks, einer ande­ren Suche nach der ver­lo­re­nen Zeit«, for­mu­lier­te es Hei­ner Müller.

Und jen­seits die­ses Buches? Weiss ist auch Autor ande­rer, selbst­re­dend schma­le­rer, Pro­saar­bei­ten, Mikroro­ma­ne gar. Es ist bedau­er­lich, dass in einer Zeit, in der auto­bio­gra­fi­sche Erzäh­lun­gen mit star­ker sozia­ler Ver­or­tung, beson­ders fran­zö­si­scher Pro­ve­ni­enz, eine Kon­junk­tur erle­ben, Tex­te wie »Abschied von den Eltern« sowie »Flucht­punkt« aus dem Fokus der Auf­merk­sam­keit gerückt sind. Weiss ist als Epi­ker ein genau­er Chro­nist, der exak­te Beschrei­ber von Bege­ben­hei­ten, ohne dass die­ses minu­tiö­se Fest­hal­ten aller Fein­hei­ten zu einer Detail­ver­liebt­heit wird, die blo­ße Eitel­keit wäre. Dem Autor ging es um die Ver­hält­nis­se, die zuerst eines genau­en Abbil­des bedurf­ten, um erkannt zu werden.

1916 wur­de Peter Weiss als Sohn einer Schau­spie­le­rin und eines Fabri­kan­ten tsche­chisch-jüdi­scher Her­kunft in Nowo­wes gebo­ren. Der her­an­wach­sen­de Autor war ein obses­si­ver Leser: Hes­se, Mann, Brecht ver­schlang er. Bald schon kam er zum Zeich­nen. Fast zufäl­lig erfuhr er, dass sein Vater einer jüdi­schen Fami­lie ent­stamm­te. Die Emi­gra­ti­on wur­de unver­meid­lich, zunächst nach Eng­land, wo er Foto­gra­fie stu­dier­te und sich in der Frei­zeit glei­cher­ma­ßen Schrift­stel­le­rei wie Male­rei wid­me­te. Von Her­mann Hes­se ermu­tigt, nahm er ein Stu­di­um an der Pra­ger Kunst­aka­de­mie auf. Aber der faschis­ti­sche Vor­stoß in die Tsche­cho­slo­wa­kei soll­te bald erfolgen.

Weiss zog über den Umweg Schweiz wei­ter nach Schwe­den, es soll­te ein Exil auf Lebens­zeit wer­den. Mit ver­schie­de­nen Hilfs­ar­bei­ten muss­te er sei­nen Unter­halt bestrei­ten. Ers­te Erfol­ge mit sei­nen bild­ne­ri­schen Wer­ken, von expres­sio­nis­ti­schen Vor­bil­dern beseelt, stell­ten sich ein. Er schrieb sich an der Kunst­aka­de­mie in Stock­holm ein, war schon bald selbst Dozent für Ästhe­tik und wid­me­te sich kur­ze Zeit auch dem expe­ri­men­tel­len Film. Sei­ne Pro­saar­bei­ten erschie­nen zunächst in schwe­di­scher Sprache.

Der bil­den­de Künst­ler, der Fil­me­ma­cher Peter Weiss, das sind zwei fast ver­ges­se­ne Iden­ti­tä­ten die­ses Man­nes. Wohl auch des­halb, weil er schon bald mit einer ande­ren Kunst­form reüs­sier­te, die ihn weit­aus stär­ker zu fes­seln ver­moch­te: das Thea­ter. Es sind vor allem zwei Stü­cke, die der Rede wert sind. Das ers­te trägt den über­bor­den­den Titel »Die Ver­fol­gung und Ermor­dung Jean Paul Marats dar­ge­stellt durch die Schau­spiel­grup­pe des Hos­pi­zes zu Cha­ren­ton unter Anlei­tung des Herrn de Sade«, das prag­ma­ti­scher­wei­se zumeist mit »Marat/Sade« benannt wird.

Die­ses Dra­ma in zwei Akten ist ganz gewiss ein Pro­dukt sei­ner Zeit, also der 60er Jah­re. An Brecht geschult, hat Weiss ein His­to­ri­en­stück geschrie­ben, das mit aller­hand Skur­ri­li­tä­ten auf­war­tet und das mit sei­nen Knit­tel­ver­sen und Lie­dern ein wahn­sin­nig tem­po­rei­ches Thea­ter­er­leb­nis ver­spricht. Uns wer­den hier zwei Anti­po­den aus der Zeit der Fran­zö­si­schen Revo­lu­ti­on vor­ge­stellt: der Zyni­ker de Sade, der an die Ver­än­der­bar­keit des Men­schen nicht zu glau­ben bereit ist, und der kämp­fe­ri­sche Marat, ein jako­bi­ni­scher Sozia­list. Die Stär­ke des Stü­ckes liegt gera­de dar­in, dem Publi­kum kei­nen Gewin­ner die­ses geis­ti­gen Wider­streits zu prä­sen­tie­ren, son­dern eine Ent­schei­dung im Zuschau­er selbst zu erzwin­gen, ohne sie vor­weg­zu­neh­men. Die­ser Thea­ter­text wur­de und wird an den gro­ßen und klei­nen Büh­nen rauf und run­ter gespielt; er ist viel­leicht das bekann­tes­te, das wich­tigs­te Stück Lite­ra­tur die­ses Autors.

Das ande­re Dra­ma aus Weiss’ Feder, »Die Ermitt­lung«, trägt den Unter­ti­tel »Ein Ora­to­ri­um in 11 Gesän­gen«. Es fin­det sich kaum auf den Spiel­plä­nen der Thea­ter, obwohl es in einer Rin­gur­auf­füh­rung der Roy­al Shake­speare Com­pa­ny Lon­don sowie von vier west- und zehn ost­deut­schen Büh­nen 1965 am sel­ben Abend erst­mals einem Publi­kum vor­ge­stellt wur­de und für Furo­re gesorgt hat­te. In die­sem Fall wur­de das Thea­ter noch ein­mal sei­ner Funk­ti­on als Ago­ra gerecht – hier wur­de öffent­lich gemacht, was die Öffent­lich­keit anging, was sie betraf. Nach­dem er als Zuschau­er den ers­ten Ausch­witz-Pro­zess ver­folgt hat­te, ver­wan­del­te er unter Zuhil­fe­nah­me von Bernd Nau­manns Pro­to­kol­len die Geschich­te von der Ankunft im Todes­la­ger bis zur voll­kom­me­nen Ver­nich­tung durch Ver­bren­nung der Lei­chen zu einem Opus von Dante’schem Aus­maß. Es ist ein kaum auf­führ­ba­res Werk, des­sen blo­ße Exis­tenz doch ein Auf­be­geh­ren gegen das deut­sche Schwei­gen der Nach­kriegs­zeit darstellte.

Es war ein lan­ger Weg zum Erfolg. Mit kri­ti­scher Distanz zum geteil­ten deut­schen Vater­land arbei­te­te Weiss wei­ter in Stock­holm. Bereits gesund­heit­lich ange­schla­gen, wid­me­te er zehn Jah­re sei­nes Lebens der Abfas­sung einer »Ästhe­tik des Wider­stands«. Er starb am 10. Mai 1982 nach einem Herz­in­farkt im Krankenhaus.