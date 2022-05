Konstantina Vlachaki (r.) blieb beim Matchball am Freitag an Stuttgarts Block hängen. Am Sonntag verloren ihre Potsdamerinnen sogar 0:3. Foto: imago/Jan Huebner

Die Trä­nen der Ent­täu­schung waren noch nicht getrock­net, da ver­sam­mel­ten sich die Vol­ley­bal­le­rin­nen des SC Pots­dam bereits wie­der auf dem Spiel­feld der Stutt­gar­ter Are­na, nah­men sich an den Armen und began­nen, im Kreis auf und ab zu sprin­gen, als hät­ten sie gewon­nen. Hat­ten sie nicht. Aber es dau­er­te eben auch nur ein paar Minu­ten, bis sie sich mit­ein­an­der ver­ge­wis­sern woll­ten, was für eine tol­le Sai­son sie doch gespielt hat­ten – auch wenn sie nicht so geen­det hat­te, wie sie es sich erträumt hatten.

Der Wunsch, die ers­te deut­sche Vol­ley­ball-Meis­ter­schaft für den SC Pots­dam zu holen, blieb auch am Sonn­tag­abend uner­füllt. Nach­dem die Bran­den­bur­ge­rin­nen bereits zwei Tage zuvor in Spiel vier vor eige­nem Publi­kum zwei Match­bäl­le unge­nutzt lie­ßen und noch 2:3 unter­la­gen, ver­lo­ren sie nun auch das ent­schei­den­de fünf­te Final­spiel beim Pokal­sie­ger MTV Stutt­gart mit 0:3. So sicher­te sich nach einem zwi­schen­zeit­li­chen 1:2‑Rückstand doch noch der gro­ße Favo­rit sei­nen zwei­ten Meis­ter­ti­tel nach dem von 2019.

Auch Pots­dams Kapi­tä­nin Lau­ra Emonts muss­te sich erst mal ein paar Trä­nen aus dem Gesicht wischen, bevor sie zum Inter­view vor die Fern­seh­ka­me­ras trat und ver­such­te, das gro­ße Gan­ze im Blick zu behal­ten: »Wir kön­nen stolz sein auf den zwei­ten Platz. Wir haben eine rich­ti­ge Rei­se hin­ter uns. Am Schluss waren wir eher ein Laza­rett. Daher bin ich so stolz auf die­ses Team«, sag­te Emonts.

Kurz dar­auf posier­te sie mit ihren Kol­le­gin­nen schon fürs Vize­meis­ter­fo­to, und mit Sil­ber­me­dail­len am Hals konn­ten alle schon wie­der lachen. Die­se Nie­der­la­ge war offen­bar schnel­ler abzu­ha­ken als die vom Frei­tag­abend, als ein Auf­schlag­feh­ler und eine ver­ge­be­ne Angriffs­chan­ce den Pots­da­mer Titel in einem dra­ma­ti­schen Fünf-Satz-Kri­mi ver­hin­dert hat­ten. »Natür­lich tat das sehr weh. Aber wir wuss­ten auch vor­her, dass wir eine sehr schwe­re Auf­ga­be vor uns hat­ten. Stutt­gart wür­de uns den Titel nicht so ein­fach schen­ken. Bei­de Teams woll­ten ihn so sehr, aber wir waren auch sehr müde«, gestand Kon­stan­ti­na Vlacha­ki gegen­über »nd«. Es war ihr ent­schei­den­der Angriffs­schlag gewe­sen, der in Spiel vier am Stutt­gar­ter Block hän­gen­ge­blie­ben war.

Die Grie­chin spielt erst seit letz­tem Som­mer für Pots­dam. »Als ich hier unter­schrie­ben habe, hat­te ich kei­ne Ahnung, dass das die bes­te Sai­son des Ver­eins wer­den wür­de. Aber schon damals sag­ten vie­le im Umfeld, dass Pots­dam die Gele­gen­heit zu etwas Gro­ßem haben wür­de«, erin­ner­te sich Vlacha­ki. »Ich bin echt froh, dass ich zuge­sagt habe, denn die Spie­le­rin­nen sind so gut, und der Team­geist ist außerordentlich.«

Jene gute Team­che­mie beschwor auch Toni Rie­ger: »Wir sind mit Ver­let­zun­gen in die Sai­son gestar­tet, hat­ten zwi­schen­durch eine lan­ge Nie­der­la­gen­se­rie, und uns fehl­te auch jetzt eine Außen­an­grei­fe­rin«, ließ der Sport­di­rek­tor die Spiel­zeit 2021/22 Revue pas­sie­ren. »Es spricht für die­ses Team, dass wir immer wie­der aus den Tiefs raus­ge­kom­men sind. Nur so ist ein sol­cher Erfolg über­haupt möglich.«

Die ange­spro­che­nen Ver­let­zungs­sor­gen hat­ten die Pots­da­me­rin­nen bis ins Fina­le beglei­tet. Vlacha­ki war nicht nur müde in die letz­ten Par­tien gegan­gen, son­dern auch ange­schla­gen. Im zwei­ten Match war sie umge­knickt, kam erst mit­ten im vier­ten mit dick ban­da­gier­tem Fuß wie­der zum Ein­satz. Aber: »Wenn man in einem Fina­le spielt, spürt man kei­nen Schmerz. Du musst ein­fach ran und blen­dest das aus«, sag­te sie spä­ter. Nach den Spie­len kam zum see­li­schen Schmerz ob der ver­pass­ten Sie­ge aber auch immer wie­der der im Sprung­ge­lenk hin­zu. Zudem hat­te Libe­ra Alek­san­dra Jeg­dic mit Rücken­pro­ble­men zu kämp­fen. Bei Vale­ria Papa war die Schul­ter lädiert. Alle bis­sen auf die Zäh­ne, doch es reich­te nicht.

Dass es den­noch eine her­aus­ra­gen­de Spiel­zeit war, zeigt allein der Fakt, dass nur der SCP die Stutt­gar­te­rin­nen in die­ser Sai­son natio­nal hat­ten bezwin­gen kön­nen. Der MTV arbei­tet wohl mit dem höchs­ten Etat der gesam­ten Bun­des­li­ga. Star­an­grei­fe­rin Krys­tal Rivers ver­die­ne Ex-Bun­des­trai­ner Felix Koslow­ski zufol­ge sechs­stel­lig in einer Stutt­gar­ter Sai­son. Da kann der SC Pots­dam nicht mit­hal­ten. Hier tra­fen bild­lich gespro­chen David und Goli­ath auf­ein­an­der, oder – mit Blick auf die Spon­so­ren der Teams – die Mit­tel­bran­den­bur­gi­sche Spar­kas­se und der Dax-Rie­se Allianz.

Was das bedeu­tet, war auch Pots­dams 18-jäh­ri­ger Jung-Natio­nal­spie­le­rin Ana­sta­sia Ceku­la­ev klar: »Der Erfolg Stutt­garts war ja erwar­tet wor­den, und das hat­te sei­ne Grün­de«, so die Mit­tel­blo­cke­rin. »Natür­lich kämpft man trotz­dem, natür­lich träumt man vom Titel. Aber am Ende war schon das Errei­chen des Finals eine Beloh­nung für uns.«

Weil sich die Aus­gangs­la­ge auch nicht so schnell ändert, fiel es Pots­dams Kapi­tä­nin schwer, am Sonn­tag den neu­en Meis­te­rin­nen eine ech­te Kampf­an­sa­ge vor­zu­le­gen: »Natür­lich ist nächs­te Sai­son wie­der mit uns zu rech­nen, aber wir müs­sen uns kei­nen Druck machen. Unser Etat ist ein­fach nur so groß, dass wir Stutt­gart maxi­mal ein biss­chen ärgern kön­nen«, so Lau­ra Emonts.

Weil schon die vor­he­ri­ge Sai­son mit dem Errei­chen des Pokal­fi­nals als her­aus­ra­gend in Pots­dam galt und star­ke Spie­le­rin­nen das Inter­es­se der zah­lungs­kräf­ti­ge­ren Kon­kur­renz geweckt hat­ten, war das Manage­ment gezwun­gen, im Som­mer 2021 den Kader mehr als zur Hälf­te neu auf­zu­stel­len. Die­ses Schick­sal droht dem SCP im Grun­de nach jedem erfolg­rei­chen Jahr. »Ich hof­fe aber wirk­lich, dass die­ses Team so gut es geht zusam­men­bleibt«, zeig­te Kon­stan­ti­na Vlacha­ki zumin­dest gegen­über »nd« Inter­es­se an einem Ver­bleib in der Lan­des­haupt­stadt. »Es ist ein gut orga­ni­sier­ter Klub, und die Leu­te lie­ben den Sport hier. So könn­te sich das Team auch mit jedem Jahr wei­ter verbessern.«

Aus dem Manage­ment des Ver­eins war am Mon­tag zu hören, dass es zumin­dest im Bereich der Leis­tungs­trä­ge­rin­nen kaum Ver­än­de­run­gen geben wer­de. Ers­te kon­kre­te Per­so­nal­ent­schei­dun­gen sol­len an die­sem Diens­tag bei einer Sai­son­ab­schluss­fei­er ver­kün­det werden.