Foto: dpa

Vor der Land­tags­wahl 2017 hat­te Armin Laschet, damals Oppo­si­ti­ons­füh­rer in Nord­rhein-West­fa­len, immer wie­der davon gespro­chen, dass er »Öko­no­mie und Öko­lo­gie ver­söh­nen« wol­le. Von Beob­ach­tern der Lan­des­po­li­tik wur­de das fast ein­hel­lig als Signal in Rich­tung einer schwarz-grü­nen Lan­des­re­gie­rung gedeu­tet. Armin Laschet, der zu einer Grup­pe von CDU-Poli­ti­kern gehör­te, die sich schon Anfang der 1990er Jah­re mit Poli­ti­kern der Grü­nen traf, schien prä­de­sti­niert für so ein Bünd­nis. Mit der Wahl und vor allem danach kam dann alles anders. Laschet bil­de­te ein schwarz-gel­bes Bünd­nis. Die Poli­tik sei­ner Koali­ti­on war so gar nicht dar­auf aus­ge­legt, Öko­no­mie und Öko­lo­gie zu ver­söh­nen. Mit der Räu­mung des Ham­ba­cher Fors­tes und einem – von brei­ten gesell­schaft­li­chen Grup­pen als zu spät ein­ge­schätz­ten – Koh­le­aus­stieg brach­te die CDU kli­ma­be­wuss­te Men­schen gegen sich auf. Zu den laut­stärks­ten Kri­ti­kern der schwarz-gel­ben Poli­tik gehör­ten immer die Grünen.

Jetzt hört sich Hen­drik Wüst, der das Amt des Minis­ter­prä­si­den­ten im ver­gan­ge­nen Herbst von Armin Laschet über­nom­men hat, an wie sein Vor­gän­ger. Am Tag nach der Land­tags­wahl, aus der CDU und noch mehr die Grü­nen als gro­ße Sie­ger her­vor­ge­gan­gen sind, erklär­te Wüst, dass er ein »Zukunfts­bünd­nis« schmie­den wol­le, in dem »Kli­ma­schutz und Indus­trie« mit­ein­an­der »ver­söhnt« wer­den sol­len. Wüst, der lan­ge Jah­re als kon­ser­va­ti­ver Scharf­ma­cher galt, kämpft nun für eine schwarz-grü­ne Koali­ti­on. Sie ist sei­ne bes­te Chan­ce, um Regie­rungs­chef zu bleiben.

Ganz bil­lig dürf­te das für die CDU nicht wer­den. Mit ihren 18 Pro­zent strah­len die Grü­nen ein gro­ßes Selbst­be­wusst­sein aus. Die Par­tei hat hat als ein­zi­ge real Wäh­ler­stim­men hin­zu­ge­won­nen. Wähl­ten 2017 noch 539 000 Men­schen mit der Zweit­stim­me grün, sind es jetzt fast 1,3 Mil­lio­nen gewe­sen. Die CDU konn­te mit 35,7 Pro­zent zwar ihr Ergeb­nis um fast drei Pro­zent ver­bes­sern, ver­lor real aller­dings über 200 000 Zweit­stim­men. Bei den Erst­stim­men ver­lor sie sogar über 600 000 Wäh­ler. Dass die Christ­de­mo­kra­ten wie­der auf Platz Eins ste­hen, haben sie nur der um fast zehn Pro­zent zurück­ge­gan­ge­nen Wahl­be­tei­li­gung zu verdanken.

Den Grü­nen ist bewusst, dass sie der ein­zi­ge ech­te Wahl­sie­ger sind. Dem­entspre­chend selbst­be­wusst tritt ihre Spit­zen­kan­di­da­tin Mona Neu­baur auch am Tag nach der Wahl auf. Der FAZ sag­te sie, in einer künf­ti­gen Regie­rung müs­se »deut­lich eine grü­ne Hand­schrift erkenn­bar« sein. Wie die­se Hand­schrift aus­se­hen soll, das gibt Neu­baur auch vor. Die »Trans­for­ma­ti­on hin zu einer kli­ma­neu­tra­len Wirt­schaft und Gesell­schaft« steht für die Che­fin der Grü­nen an Rhein und Ruhr ganz oben auf der Prio­ri­tä­ten­lis­te. In die­sem The­men­feld habe die alte Lan­des­re­gie­rung vor allem gere­det und wenig gehan­delt. Für die CDU mit dem inhalt­lich fle­xi­blen Hen­drik Wüst dürf­te es kein Pro­blem sein, sich in die­sen The­men­fel­dern mit den Grü­nen zu eini­gen. Schwie­ri­ger scheint es beim The­men­feld inne­re Sicher­heit, bei dem Grü­ne und CDU in den ver­gan­ge­nen Jah­ren immer wie­der anein­an­der­ge­rie­ten. In einer Koali­ti­on müss­ten sich bei­de Par­tei­en hier wohl auf mini­ma­le Kom­pro­mis­se einigen.

Bei der NRW-Wahl abge­stürzt ist die FDP. Mit 5,9 Pro­zent muss­te sie am Sonn­tag­abend sogar um den Ein­zug in den Land­tag zit­tern. Am Mon­tag­mor­gen mach­te der libe­ra­le Spit­zen­kan­di­dat Joa­chim Stamp im WDR sei­nem bis­he­ri­gen Koali­ti­ons­part­ner Hen­drik Wüst Vor­wür­fe. Wüst habe Erfol­ge der FDP für sich rekla­miert. Etwa die »Ent­fes­se­lungs­pak­te« aus dem Wirt­schafts­mi­nis­te­ri­um, die für 400 000 Jobs gesorgt hät­ten, oder die Ein­füh­rung soge­nann­ter Talent-Schu­len. Das sei »nicht fair« gewe­sen. Stamp erklär­te, dass er ent­täuscht ist. Eine Ampel-Koali­ti­on steht für den Chef der FDP-NRW nicht zur Debat­te. Außer­dem wer­de die CDU »für den Minis­ter­prä­si­den­ten-Pos­ten im Zwei­fels­fall sämt­li­che Inhal­te preis­ge­ben«, sagt er mit Blick auf ein schwarz-grü­nes Bündnis.

Auch bei der SPD, bei der man am Wahl­abend noch angriffs­lus­tig klang und eine Ampel-Koali­ti­on als ernst­haf­te Opti­on vor­schlug, ist man am Tag nach der Wahl zurück­hal­ten­der. Spit­zen­kan­di­dat Tho­mas Kutscha­ty erklär­te zwar, dass man für Gesprä­che bereit ste­he, gleich­zei­tig räum­te er aber auch ein, dass Hen­drik Wüst den Auf­schlag für Koali­ti­ons­ge­sprä­che machen müs­se. Als Knack­punk­te für das schlech­tes­te Wahl­er­geb­nis der SPD in Nord­rhein-West­fa­len erkann­te Kutscha­ty vor allem zwei Din­ge. Die Ent­las­tungs­pa­ke­te der Bun­des­re­gie­rung sei­en noch nicht im Bewusst­sein der Men­schen ange­kom­men. Das sei schlecht gewe­sen, weil die Preis­stei­ge­run­gen eine domi­nan­te Sor­ge waren. Das zwei­te Pro­blem: die nied­ri­ge Wahl­be­tei­li­gung. Gera­de die alte Stamm­wäh­ler­schaft der SPD aus ärme­ren Stadt­tei­len sei nicht an die Wahl­ur­ne gegan­gen. Die gerin­ge Wahl­be­tei­li­gung müs­se allen Demo­kra­ten Sor­gen berei­ten, so Kutscha­ty. Intern soll es bei der SPD nach der Wahl­nie­der­la­ge ziem­lich rum­peln. Auch öffent­lich äußern SPD-Poli­ti­ker ihren Ärger. Von einer Kam­pa­gne, die nie »gezün­det« hat, ist die Rede. Tho­mas Kutscha­ty schloß per­sön­li­che Kon­se­quen­zen und einen Rück­tritt am Mon­tag aus.