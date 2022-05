Ohne Kabelbäume aus der Ukraine sind große Teile der deutschen Autoindustrie lahmgelegt.

Am 24. Febru­ar 2022 fie­len rus­si­sche Trup­pen in die Ukrai­ne ein. Seit­dem wer­den wir in unse­ren Grund­fes­ten erschüt­tert. Der rus­si­sche Angriffs­krieg auf die Ukrai­ne bringt ver­hee­ren­de Folgen.

Das Land hat­te seit Beginn des neu­en Jahr­tau­sends eine beacht­li­che gesamt­wirt­schaft­li­che Dyna­mik gezeigt. Seit 2014 ist die­se Erfolgs­ge­schich­te unter­bro­chen. Im Gefol­ge der poli­ti­schen Insta­bi­li­tä­ten schrumpf­te im Jahr 2015 das Brut­to­in­lands­pro­dukt (BIP) um knapp zehn Pro­zent. Der anschlie­ßen­de Auf­schwung fiel ver­hal­ten aus; in der Pan­de­mie kam es zu einem wei­te­ren gesamt­wirt­schaft­li­chen Ein­bruch. Im Jahr 2021 lag das Pro Kopf BIP bei 4830 US-Dol­lar. Bei einer Bevöl­ke­rung von etwa 42 Mil­lio­nen Men­schen betrug der ukrai­ni­sche Anteil am welt­wei­ten BIP im Jahr 2021 weni­ger als 0,4 Prozent.

Die Infra­struk­tur, die Indus­trie und der Kapi­tal­stock des Lan­des wer­den gera­de bru­tal zer­stört. Für 2022 rech­net der Inter­na­tio­na­le Wäh­rungs­fonds (IWF) aktu­ell mit einem kriegs­be­ding­ten Schrump­fen des BIP um 35 Pro­zent – hier­in sind die aktu­el­len Fol­gen der Kriegs­ent­wick­lung noch nicht ein­ge­schlos­sen. Dies ist eine Kata­stro­phe. Für das im inter­na­tio­na­len Ver­gleich ohne­hin arme Land wäre selbst bei einem sofor­ti­gen Frie­den eine ver­hee­ren­de gesamt­wirt­schaft­li­che Rezes­si­on zu erwarten.

Für das Jahr 2022 geht der IWF von einem Schrump­fen des rus­si­schen BIP um 8,5 Pro­zent aus. Dabei sind die Fol­gen des Krie­ges und der Sank­tio­nen gegen das Land noch nicht voll­stän­dig berück­sich­tigt; ande­re Schät­zun­gen gehen von einem Rück­gang um 15 Pro­zent aus. Die rus­si­sche Regie­rung mutet ihrer Bevöl­ke­rung eine mas­si­ve Ver­ar­mung zu. Russ­land ist durch sei­ne Roh­stoff­lie­fe­run­gen weit­ge­hend vom Welt­markt abhän­gig. Einen erheb­li­chen Anteil haben die Expor­te fos­si­ler Ener­gie­trä­ger. Sie machen etwa 50 Pro­zent des rus­si­schen Außen­han­dels aus. Die Ein­nah­men aus dem Öl und Gas­ge­schäft spie­len eine wich­ti­ge Rol­le bei der Finan­zie­rung des öffent­li­chen Haushalts.

Als Reak­ti­on auf die rus­si­sche Aggres­si­on ver­häng­ten vie­le Staa­ten schar­fe Sank­tio­nen gegen

Russ­land, allen vor­an die USA und die EU. Rus­si­sche Kon­ten, auch die der Zen­tral­bank, wur­den weit­ge­hend gesperrt, und der rus­si­sche Finanz­sek­tor wur­de mit einem Aus­schluss vom Swift-Abkom­men von den inter­na­tio­na­len Finanz­märk­ten abge­trennt. Vie­le Staa­ten haben den Luft­raum für rus­si­sche Flug­zeu­ge gesperrt, eben­so ihre Häfen für rus­si­sche Schif­fe. Der Export vie­ler Waren nach Russ­land, vor allem von Hoch­tech­no­lo­gie, wur­de ver­bo­ten. Zudem haben vie­le Unter­neh­men über die gesetz­li­chen Sank­tio­nen hin­aus ihre Wirt­schafts­ver­bin­dun­gen zu Russ­land gekappt. Rus­si­sche Fabri­ken in aus­län­di­schem Besitz haben weit­ge­hend ihre Pro­duk­ti­on ein­ge­stellt. Alles deu­tet jedoch dar­auf hin, dass Sank­tio­nen die rus­si­sche Regie­rung kurz­fris­tig nicht zum Stopp des Krie­ges bewe­gen wer­den. Den­noch ist es gebo­ten, den von der EU beschlos­se­nen Sank­ti­ons­ka­ta­log gezielt zu verschärfen.

Weltweite Abhängigkeiten

Vie­le Trends, die wir im Memo­ran­dum 2022 beschrei­ben und ana­ly­sie­ren, wer­den durch die aktu­el­len Ereig­nis­se erheb­lich ver­stärkt. In der aktu­el­len poli­ti­schen Debat­te ist viel von einer Zei­ten­wen­de die Rede. Davon ist in der gesamt­wirt­schaft­li­chen Ent­wick­lung bis­her noch ver­gleichs­wei­se wenig zu spü­ren, doch noch las­sen sich die Aus­wir­kun­gen nicht voll erfassen.

Die eher gerin­gen Antei­le Russ­lands und der Ukrai­ne an der welt­wei­ten Wert­schöp­fung kön­nen dabei nicht das ent­schei­den­de Kri­te­ri­um sein. Denn es gibt eine Rei­he von wich­ti­gen Roh­stof­fen, bei denen Russ­land einen erheb­li­chen Welt­markt­an­teil auf­weist. Vor allem Euro­pa ist bis­her in hohem Maße vom Import von Koh­le, Erd­öl, Erd­gas und Brenn­ele­men­ten für Atom­kraft­wer­ke abhän­gig. Koh­le und Erd­öl las­sen sich noch rela­tiv gut auf dem Welt­markt erset­zen, für Erd­gas gilt das hin­ge­gen nicht.

Die Aus­wir­kun­gen aus­fal­len­der Nah­rungs­mit­tel­trans­por­te wer­den dra­ma­tisch sein. Es droht eine Zunah­me des Hun­gers in der Welt. Fast ein Drit­tel der welt­wei­ten Wei­zen­ex­por­te kom­men aus Russ­land und der Ukrai­ne. Die nächs­te Ern­te in der Ukrai­ne wird durch den Krieg schwer beein­träch­tigt, und Russ­land hat den Export ein­ge­stellt. Auch Gers­te und Spei­se­öle kom­men im erheb­li­chen Umfang aus die­sen Län­dern. Russ­land ist auch ein wich­ti­ger Pro­du­zent von Kunst­dün­ger. Die ara­bi­sche Welt ist als gro­ßer Impor­teur rus­si­scher Lebens­mit­tel beson­ders betrof­fen. Auch bei wich­ti­gen Metal­len ist Russ­land ein bedeu­ten­der Lie­fe­rant. Mehr als 40 Pro­zent der welt­wei­ten Expor­te von Chrom, Roh­stahl, Raf­fi­na­de­kup­fer und Pal­la­di­um stam­men aus Russ­land. Die Ukrai­ne ist zudem für Deutsch­land ein wich­ti­ger Pro­du­zent von indus­tri­el­len Vor­pro­duk­ten. Bekann­tes­tes Bei­spiel sind die Kabel­bäu­me, deren Feh­len gro­ße Tei­le der deut­schen Auto­in­dus­trie still­ge­legt hat und die kurz­fris­tig nicht zu sub­sti­tu­ie­ren sind.

Russ­land hat sei­ne lang­fris­ti­gen Lie­fer­ver­trä­ge für Öl und Gas bis­her in vol­lem Umfang erfüllt. Aller­dings haben rus­si­sche Ener­gie­fir­men seit dem ver­gan­ge­nen Jahr ihre Ange­bo­te auf den Spot­märk­ten künst­lich ver­knappt und ihre Spei­cher in Euro­pa kaum gefüllt. Dies und die Erwar­tung wei­te­rer Knapp­hei­ten haben die Ener­gie­prei­se stark nach oben getrie­ben und bie­ten nun die Basis für Spe­ku­la­tio­nen. Das heißt aber auch, dass an den hohen Prei­sen kräf­tig ver­dient wird, es also Gewin­ner die­ser Ent­wick­lung gibt. Die Arbeits­grup­pe Alter­na­ti­ve Wirt­schafts­po­li­tik for­dert Maß­nah­men, um die­se Spe­ku­la­ti­on ein­zu­däm­men. Das kön­nen bei­spiels­wei­se begrenz­te Preis­kon­trol­len für Ölpro­duk­te und Gas sein. Sol­che Rege­lun­gen müs­sen schnell umge­setzt wer­den. Auch kar­tell­recht­li­che Ein­grif­fe soll­ten ein­ge­lei­tet wer­den. Schnel­le Hil­fe ist dabei nicht zu erwar­ten, da die ent­spre­chen­den Ver­fah­ren lang­wie­rig sind.

Ausbauen und einsparen

Klar ist, dass sich ange­sichts des Krie­ges und der Sank­tio­nen die wirt­schaft­li­chen Akti­vi­tä­ten

in Deutsch­land abschwä­chen. Zusam­men mit den stär­ker stei­gen­den Prei­sen kommt es zu stag­fla­tio­nä­ren Ten­den­zen. Die wirt­schaft­li­che Erho­lung nach der Coro­na­kri­se wird zäher und dau­ert län­ger. Ins­ge­samt kann die deut­sche Öko­no­mie die Situa­ti­on mit feh­len­den Roh­stof­fen und Vor­pro­duk­ten bis­her aber noch eini­ger­ma­ßen verkraften.

Die Ener­gie­wen­de erhält durch den rus­si­schen Angriffs­krieg eine neue Dring­lich­keit. Was aus Ein­sicht in die Not­wen­dig­keit zur Ver­mei­dung einer Kli­ma­ka­ta­stro­phe nicht schnell genug zu funk­tio­nie­ren scheint, könn­te jetzt zur Ver­rin­ge­rung der Ener­gie­ab­hän­gig­keit von Russ­land gelin­gen. Mit dem soge­nann­ten Oster­pa­ket will die Bun­des­re­gie­rung den Aus­bau von Erneu­er­ba­ren Ener­gien vor­an­trei­ben. Vie­le der ein­zel­nen Maß­nah­men, wie die Ver­ein­fa­chung von Geneh­mi­gungs­ver­fah­ren, sind sinn­vol­le Schrit­te in die rich­ti­ge Rich­tung. Hin­ge­gen wer­den bestimm­te Maß­nah­men, die auf die Sen­kung der Nach­fra­ge zie­len – wie etwa ein all­ge­mei­nes Tem­po­li­mit –, aus rein ideo­lo­gi­schen Grün­den durch die FDP blo­ckiert. Ob die geplan­ten Maß­nah­men aus­rei­chen, um den Aus­bau der Erneu­er­ba­ren im not­wen­di­gen Aus­maß vor­an­zu­trei­ben, bleibt daher abzuwarten.

Gene­rell fehlt eine Ener­gie­spar­of­fen­si­ve, die rund zehn Pro­zent Ener­gie­ein­spa­rung rela­tiv zügig rea­li­sie­ren könn­te. Eine öko­lo­gi­sche Ener­gie­wen­de funk­tio­niert nicht nur mit dem Aus­bau von Solar und Wind­ener­gie. In allen Berei­chen der Gesell­schaft, im Ver­kehr, beim Woh­nen, in der indus­tri­el­len Pro­duk­ti­on und beim Kon­sum­ver­hal­ten muss der sozi­al-öko­lo­gi­sche Umbau vor­an­ge­trie­ben wer­den. Dadurch lässt sich Ener­gie in gro­ßem Umfang ein­spa­ren und ein hoher Anteil Erneu­er­ba­rer Ener­gien schnel­ler, kos­ten­güns­ti­ger und gesell­schaft­lich akzep­tier­ter erreichen.

Aller­dings darf man sich dabei kei­nen Illu­sio­nen hin­ge­ben. Auch ein sol­cher Weg wür­de Jah­re bean­spru­chen und wegen der dif­fe­ren­zier­ten Abhän­gig­kei­ten kei­ne schnel­len Lösun­gen bie­ten. Wie im Memo­ran­dum 2022 dar­ge­stellt wird, wür­de eine sol­che Ent­wick­lung auch nicht zu einer Ener­gie­aut­ar­kie füh­ren. Deutsch­land wird dau­er­haft auf Ener­gie­im­por­te (vor allem von grü­nem Was­ser­stoff) ange­wie­sen sein. Die Import­ab­hän­gig­keit wür­de mit die­ser Stra­te­gie aller­dings quan­ti­ta­tiv gerin­ger sein als bei fos­si­len Ener­gien und sich bei vor­sor­gen­der Diver­si­fi­zie­rungs­po­li­tik nicht mehr auf weni­ge Län­der konzentrieren.