Die Einweisung von Menschen, von Jugendlichen gar, in eine Einrichtung für psychisch Kranke ist eine schwerwiegende Maßnahme. An der Entscheidung darüber müssen viele Parteien beteiligt werden, nicht zuletzt die Betroffenen. Eigentlich. In der Realität entscheiden oft Gutachter und manchmal sogar Richter allein und nach Gusto. Foto: Pixabay

Der Fall hat es in sich: In min­des­tens 18 Fäl­len hat ein Rich­ter des Amts­ge­richts Bie­den­kopf zwi­schen 2013 und 2016 Jugend­li­che rechts­wid­rig in psych­ia­tri­sche Ein­rich­tun­gen ein­ge­wie­sen. Vor der Anord­nung oder Geneh­mi­gung frei­heits­ent­zie­hen­der Maß­nah­men hör­te er dabei nicht wie vor­ge­schrie­ben die Betei­lig­ten an, also die Betrof­fe­nen selbst, die Sor­ge­be­rech­tig­ten, Ver­fah­rens­bei­stän­de oder das Jugend­amt. In der Fol­ge ver­brach­ten die Jugend­li­chen teil­wei­se meh­re­re Wochen oder gar Mona­te in geschlos­se­nen Psychiatrien.

Eine Kam­mer des Land­ge­richts Mar­burg ver­han­del­te die Ende 2016 nach einer gerichts­in­ter­nen Über­prü­fung bekannt gewor­de­nen Fäl­le im März – und sprach den 61-Jäh­ri­gen vom Vor­wurf der Rechts­beu­gung frei. Zur Begrün­dung ihres Plä­doy­ers für einen Frei­spruch erklär­te die zustän­di­ge Staats­an­walt­schaft, die beruf­li­che Über­las­tungs­si­tua­ti­on des Ange­klag­ten habe bei des­sen Vor­ge­hen eine Rol­le gespielt. Zudem habe er offen­bar nicht aus »sach­frem­den Moti­ven« gehan­delt. Dabei hat­te das Gericht zuvor in den ange­klag­ten Fäl­len Ver­stö­ße gegen »zwin­gen­de ver­fah­rens­recht­li­che Vor­schrif­ten« fest­ge­stellt. Zudem hat­te der Rich­ter die in Rede ste­hen­den Fäl­le frei­wil­lig über­nom­men, er hät­te dies auch ableh­nen können.

Die Lin­ke im Hes­si­schen Land­tag nahm den Fall zum Anlass für eine Anfra­ge an das Jus­tiz­mi­nis­te­ri­um. Chris­tia­ne Böhm, Spre­che­rin der Links­frak­ti­on für Sozia­les, Frau­en, Fami­li­en und Kin­der und Jus­tiz­voll­zug, woll­te von Jus­tiz­mi­nis­te­rin Eva Küh­ne-Hör­mann (CDU) wis­sen, wel­che Kon­se­quen­zen ihr Haus aus die­sem Fall in Sachen Prä­ven­ti­on ziehe.

Die Ant­wort kam Mit­te ver­gan­ge­ner Woche. Die Minis­te­rin teilt in dem »nd« vor­lie­gen­den Schrei­ben mit, die Ein­hal­tung von Vor­schrif­ten sei ins­ge­samt hin­rei­chend gewähr­leis­tet, beim Fehl­ver­hal­ten des Rich­ters han­de­le es sich um einen »Ein­zel­fall«. Küh­ne-Hör­mann ver­wies auf die Mög­lich­keit der Ver­fah­rens­be­tei­lig­ten, Beschwer­de gegen eine Rich­ter­ent­schei­dung ein­zu­le­gen oder einen Antrag auf Ableh­nung zu stel­len. Zudem lau­fe das inter­ne Dis­zi­pli­nar­ver­fah­ren noch.

Chris­tia­ne Böhm fin­det die­se Aus­künf­te nicht zufrie­den­stel­lend. Sie hält den Fall für einen »Jus­tiz­skan­dal, der nicht dadurch gemil­dert wird, dass der Rich­ter beruf­lich über­las­tet gewe­sen sein soll«. Im Gespräch mit »nd« sag­te sie, der Fall offen­ba­re eben­so wie die Fäl­le der im April wegen Kor­rup­ti­ons­ver­dachts vom Dienst sus­pen­dier­ten Ange­hö­ri­gen der Gene­ral­staats­an­walt­schaft Frank­furt am Main, dass es im Jus­tiz­mi­nis­te­ri­um »offen­sicht­lich kei­ne Feh­ler­kul­tur« gebe. Es feh­le »die Bereit­schaft, Maß­nah­men zu ergrei­fen, mit denen der­ar­ti­ges Fehl­ver­hal­ten künf­tig unmög­lich gemacht wird«.

Böhm for­dert zudem eine Ent­schä­di­gung aller Betrof­fe­nen der rechts­wid­ri­gen Psych­ia­trie­ein­wei­sun­gen durch das Land Hes­sen. »Ob für Tage oder Wochen: Grund­los in eine psych­ia­tri­sche Kli­nik ein­ge­wie­sen zu wer­den, ist Frei­heits­be­rau­bung, die gera­de bei Jugend­li­chen durch­aus lang­fris­ti­ge Fol­gen haben kann«, gibt die Abge­ord­ne­te zu beden­ken. Dass die Minis­te­rin nicht tätig wer­den wol­le, um wenigs­tens eine Ent­schä­di­gung anzu­sto­ßen, fin­det Böhm »beschä­mend«.

Böhm kri­ti­siert seit Jah­ren gene­rell die Zustän­de in der Psych­ia­trie, die recht­li­chen Grund­la­gen für Ein­wei­sun­gen und die Per­so­nal­aus­stat­tung in den Ein­rich­tun­gen in Hes­sen. Ein Pro­blem sei dabei nach wie vor das »Gut­ach­ter­un­we­sen«. Die frei­be­ruf­li­chen Gut­ach­ter lie­fer­ten Rich­tern nicht sel­ten Ein­schät­zun­gen, die in die vom Auf­trag­ge­ber gewünsch­te Rich­tung gehen, um sich Fol­ge­auf­trä­ge zu sichern. Dies las­se sich frei­lich oft nur schwer nach­wei­sen. Böhm sieht in einer vom Land Baden-Würt­tem­berg geschaf­fe­nen staat­lich finan­zier­ten Ein­rich­tung ein Vor­bild, in der unab­hän­gi­ge Gut­ach­ter arbei­ten, bei denen die Rich­ter Fall­ana­ly­sen in Auf­trag geben müssen.

Eine Stu­die der Münch­ner Medi­zin­pro­fes­so­rin Ursu­la Gres­ser hat­te bereits 2014 erge­ben, dass es sich bei einem gro­ßen Teil der von Rich­tern in Auf­trag gege­be­nen psych­ia­tri­schen Exper­ti­sen um »Gefäl­lig­keits­gut­ach­ten« han­de­le. Gres­ser hat­te sich unter ande­rem jah­re­lang für die Frei­las­sung des sie­ben Jah­re zu Unrecht in der geschlos­se­nen Psych­ia­trie fest­ge­hal­te­nen Gustl Mol­lath eingesetzt.