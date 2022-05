Janine Wissler beantwortet vor der Bundespressekonferenz Fragen von Journalisten zur Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Jani­ne Wiss­ler will auf dem Par­tei­tag Ende Juni erneut für den Vor­sitz der Lin­ken kan­di­die­ren. Die amtie­ren­de Par­tei­che­fin bestä­tig­te damit einen Bericht der ARD-Tages­schau. Die Lage sei »ernst, aber nicht aus­sichts­los«, sag­te Wiss­ler am Sams­tag beim Lan­des­par­tei­tag in Han­no­ver. Es gebe das Poten­zi­al für Mehr­hei­ten für eine lin­ke Poli­tik. Die Lin­ke hän­ge nicht fest im Loch von fünf Pro­zent oder dar­un­ter. In Nie­der­sach­sen wird am 9. Okto­ber ein neu­er Land­tag gewählt. Nach Vor­wür­fen, nicht ange­mes­sen mit Sexis­mus in den eige­nen Rei­hen umzu­ge­hen, und meh­re­ren Wahl­schlap­pen hat­te die Lin­ke ent­schie­den, auf dem Bun­des­par­tei­tag in Erfurt die kom­plet­te Par­tei­spit­ze neu zu wäh­len. Wiss­ler führt die Par­tei nach dem Rück­zug ihrer Ko-Vor­sit­zen­den Susan­ne Hen­nig-Well­sow seit eini­gen Wochen allein.

Diver­se Funk­tio­nä­re hat­ten sich dafür aus­ge­spro­chen, dass Wiss­ler wei­ter­macht, dar­un­ter der frü­he­re Par­tei­chef und jet­zi­ge Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Bernd Riex­in­ger. Der Ber­li­ner Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Pas­cal Mei­ser war eben­falls erfreut. »Ich hof­fe, es gelingt, jetzt ein star­kes Team um Jani­ne Wiss­ler her­um zu bil­den, das die Gemein­sam­kei­ten nach vor­ne stellt und die Lin­ke tat­säch­lich zur moder­nen Gerech­tig­keits­par­tei macht, die es ange­sichts der vie­len Leer­stel­len der Ampel­ko­ali­ti­on drin­gend braucht«, schrieb Mei­ser auf Twit­ter. Der Par­la­men­ta­ri­sche Geschäfts­füh­rer der Links­frak­ti­on im Bun­des­tag, Jan Kor­te, teil­te auf dem Kurz­nach­rich­ten­dienst mit: »Fin­de ich gut.« Aber nicht über­all in der Par­tei ist Eupho­rie aus­ge­bro­chen. Die Füh­rung der Lin­ken in Sach­sen, einer der mit­glie­der­stärks­ten Lan­des­ver­bän­de, sag­te gegen­über »nd«, sich vor­erst nicht öffent­lich zu Per­so­nal­fra­gen äußern zu wol­len. Erst wol­le man sich intern mit den Dele­gier­ten beraten.

Mög­lich ist auch eine Kan­di­da­tur des Ost­be­auf­trag­ten der Links­frak­ti­on im Bun­des­tag, Sören Pell­mann, für die Dop­pel­spit­ze. Er hat­te ange­kün­digt, in den kom­men­den Tagen eine Ent­schei­dung zu verkünden.

Meh­re­re wich­ti­ge Poli­ti­ker der Lin­ken sehen auch ein Struk­tur­pro­blem. Der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te Gre­gor Gysi erklär­te, er pla­ne eine Initia­ti­ve zur Ret­tung sei­ner Par­tei. Nötig sei eine inhalt­li­che und per­so­nel­le Erneue­rung, so Gysi gegen­über der dpa. »Wir müs­sen deut­lich machen, wel­che Inter­es­sen wir ver­tre­ten, zuerst die von Arbeit­neh­me­rin­nen und Arbeit­neh­mern sowie Aus­zu­bil­den­den, und dann die von Stu­die­ren­den, Arbeits­lo­sen, Obdach­lo­sen, Geflüch­te­ten, Frei­be­ruf­lern und klei­nen Unter­neh­men. Auch der Mit­tel­stand gehört dazu«, sag­te der frü­he­re Frak­ti­ons­chef. Ein Pro­blem sei, dass ver­schie­de­ne Mei­nun­gen von Lin­ke-Poli­ti­kern in der Öffent­lich­keit schein­bar gleich­wer­tig neben­ein­an­der stünden.

Der Thü­rin­ger Minis­ter­prä­si­dent Bodo Rame­low kri­ti­sier­te, dass die Par­tei qua­si drei Macht­zen­tren habe, den Bun­des­vor­stand, die Bun­des­tags­frak­ti­on und den Bun­des­aus­schuss. Die­se wür­den auf eine Fra­ge manch­mal drei kon­trä­re Ant­wor­ten geben. »Das kann nicht funk­tio­nie­ren«, sag­te Rame­low am Sams­tag am Ran­de eines Lan­des­par­tei­tags der Thü­rin­ger Lin­ken in Bad Blan­ken­burg. Die Lin­ke sol­le künf­tig mit einer Stim­me spre­chen und sagen, wofür sie stehe.

Rame­low for­der­te sei­ne Par­tei zudem auf, die eige­ne Hal­tung zum Krieg in der Ukrai­ne zu über­den­ken. Dabei gehe es um Ursa­chen des Krie­ges und die Mei­nung zu Waf­fen­lie­fe­run­gen an die Regie­rung in Kiew, die von der Bun­des­re­gie­rung beschlos­sen wor­den waren. »Alle in der Lin­ken ver­ur­tei­len den Krieg gegen die Ukrai­ne«, sag­te Rame­low auf dem Thü­rin­ger Lan­des­par­tei­tag. Wenn aber man­che mein­ten, die Nato sei schuld dar­an, dass Russ­lands Prä­si­dent Wla­di­mir Putin die Ukrai­ne ange­grif­fen habe, »dann ist die Situa­ti­on auf den Kopf gestellt«.

Kri­ti­ker der Nato, dar­un­ter Poli­ti­ker der Lin­ken, tra­fen sich am Sams­tag zu einem Kon­gress an der Ber­li­ner Hum­boldt-Uni­ver­si­tät. Die Ein­la­dung erging unter ande­rem im Namen der Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­ten Sevim Dagde­len und Andrej Hun­ko. Neben Russ­land kri­ti­sier­ten sie im Auf­ruf auch das west­li­che Mili­tär­bünd­nis. Denn Nato und EU hät­ten mit der soge­nann­ten Zei­ten­wen­de nicht nur eine neue Poli­tik der Hoch­rüs­tung ein­ge­läu­tet. »Jetzt soll auch jeg­li­cher Ansatz von Ent­span­nungs­po­li­tik und Frie­dens­di­plo­ma­tie dis­kre­di­tiert und ent­sorgt werden.«