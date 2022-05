Teile der Friedensbewegung werden zurzeit verunglimpft. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

»Schämt Euch!«, schall­te es den Besu­chern des Kon­gres­ses »Ohne Nato leben – Ideen zum Frie­den« ent­ge­gen, als sie am Sonn­abend ver­such­ten, den Ver­an­stal­tungs­ort durch den Hin­ter­ein­gang der Ber­li­ner Hum­boldt-Uni­ver­si­tät zu betre­ten. Ein zah­len­mä­ßig über­schau­ba­res Häuf­lein hat­te sich dort ver­sam­melt, offen­sicht­lich unter der Regie eines älte­ren Man­nes ste­hend, der wie ein jün­ge­rer Bru­der des im letz­ten Jahr ver­stor­be­nen Dort­mun­der Neo­na­zi-Funk­tio­närs Sieg­fried Bor­chardt (»SS-Sig­gi«) aus­sah und eben­so auf­trat. Der Mann, beklei­det wie ein Ange­hö­ri­ger para­mi­li­tä­ri­scher Mili­zen, inklu­si­ve einer ukrai­ni­schen Flag­ge, wel­che er um den Ober­arm gebun­den hat­te, schnitt dem Jour­na­lis­ten den Weg zur Ver­an­stal­tung ab und rede­te wie einer die­ser »Lügenpresse«-Krakeeler, vor allem als er den Namen des Medi­ums, »nd«, vernahm.

Han­del­te es sich um ein Mit­glied der Neo­na­zi-Par­tei »Drit­ter Weg«, die schon seit lan­gem eine deutsch-ukrai­ni­sche Waf­fen­brü­der­schaft pro­pa­giert? Der älte­re Mann war zunächst zu kei­nem Gespräch fähig, äußer­te statt­des­sen russo­pho­be und anti­se­mi­ti­sche Dro­hun­gen, flan­kiert von Kli­schees über die poli­ti­sche Aus­rich­tung des »nd«. Nein, angeb­lich stamm­te der Akti­vist aus dem »ideo­lo­gie­kri­ti­schen, frü­her anti­deut­schen Spek­trum«. Eine ver­kehr­te Welt, über die man sich nicht wun­dern darf, wenn heut­zu­ta­ge Asow-Kämp­fer in der Ukrai­ne mit Hit­ler- und Haken­kreuz-Tat­toos von Leit­me­di­en und füh­ren­den Poli­ti­kern als Frei­heits­kämp­fer des Wes­tens insze­niert werden.

»Nein, über eine man­geln­de media­le Auf­merk­sam­keit konn­ten wir uns im Vor­feld nicht bekla­gen«, erklär­te Ekke­hard Lentz vom Bre­mer Frie­dens­fo­rum, der nur weni­ge Meter ent­fernt das Trei­ben der Gegen­de­mons­tran­ten beob­ach­te­te. Lentz, der zusam­men mit Chris­tia­ne Rey­mann und Karl Heinz Peil die Ver­an­stal­tung orga­ni­siert hat­te, äußer­te sich opti­mis­tisch zur Zukunft der Frie­dens­be­we­gung. Unter den Teil­neh­mern war auch die Lin­ke-Obfrau im Aus­wär­ti­gen Aus­schuss, Sevim Dagde­len, wäh­rend Lin­ke-Bun­des­ge­schäfts­füh­rer Jörg Schind­ler schon eine Woche zuvor ver­laut­ba­ren ließ, dass die dort ver­tre­te­nen Auf­fas­sun­gen »aus­drück­lich nicht Posi­ti­on unse­rer Par­tei« seien.

In Ber­lin wird eine Nato-kri­ti­sche Ver­an­stal­tung inzwi­schen als Blas­phe­mie behan­delt, hin­ter der natür­lich nur der rus­si­sche Prä­si­dent selbst ste­cken kann. Als »Who’s who der Putin-Ver­ste­her und Fak­ten­ver­dre­her« wuß­te dann auch der Vor­sit­zen­de des Aus­wär­ti­gen Aus­schus­ses im Bun­des­tag, der SPD-Poli­ti­ker Micha­el Roth, gegen­über dem Redak­ti­ons­netz­werk Deutsch­land (RND) zu berich­ten. Neben der schon erwähn­ten Lin­ke-Abge­ord­ne­ten Dagde­len gehör­ten zu den von Roth als Puti­nis­ten Ver­un­glimpf­ten der His­to­ri­ker Peter Brandt, der Theo­lo­ge Eugen Dre­wer­mann, die frü­he­re Lei­te­rin des ARD-Stu­di­os Mos­kau, Gabrie­le Kro­ne-Schmalz, Oskar Lafon­tai­ne, der Völ­ker­recht­ler Nor­man Paech, der rus­si­sche Wis­sen­schaft­ler Ale­xej Gro­my­ko, der ukrai­ni­sche Pazi­fist Jurij Schel­ja­schen­ko und andere.

Besu­cher der Ver­an­stal­tung konn­ten schnell fest­stel­len, dass der rus­si­sche Prä­si­dent dort aber nicht anzu­tref­fen war, weder per­sön­lich noch als Inspi­ra­ti­ons­quel­le, son­dern dass die etwa 1000 Teil­neh­men­den in Prä­senz und online eher den Bei­trä­gen lausch­ten oder sich unter­ein­an­der aus­tausch­ten, wäh­rend der Sozi­al­de­mo­krat Roth wet­ter­te, »wie Putins Pro­pa­gan­da auch in Tei­len der deut­schen Gesell­schaft ver­fängt und wei­ter­ver­brei­tet wird«. Dabei wur­de der Angriffs­krieg Russ­lands auf die Ukrai­ne als »völ­ker­rechts­wid­rig« und, wie jeg­li­cher Krieg, »nicht gerecht­fer­tigt« ver­ur­teilt. Aller­dings habe es seit Jah­ren gegen­über Russ­land nicht zu vie­le Ange­bo­te und Diplo­ma­tie gege­ben, son­dern viel zu weni­ge. »Die Nato war nicht kom­pro­miss­be­reit und setzt ihre eige­nen Sicher­heits­in­ter­es­sen auf Kos­ten ande­rer durch; so kann kei­ne Sicher­heits­ord­nung in Euro­pa funk­tio­nie­ren«, so die Veranstalter.

Ein weit gewich­ti­ge­rer Sozi­al­de­mo­krat, der schon ver­stor­be­ne Egon Bahr, hät­te sei­nem par­tei­po­li­ti­schen Leicht­ge­wicht Roth viel­leicht die glei­chen Wor­te ent­geg­net, wel­che er am 3. Dezem­ber 2013 im Gespräch mit Schü­lern im Rah­men der »Wil­ly-Brandt-Lese­wo­che« im Fried­rich-Ebert-Haus Hei­del­berg äußer­te: »In der inter­na­tio­na­len Poli­tik geht es nie um Demo­kra­tie oder Men­schen­rech­te. Es geht um die Inter­es­sen von Staa­ten. Mer­ken Sie sich das, egal, was man Ihnen im Geschichts­un­ter­richt erzählt.«

Der Ver­an­stal­tung und ihren Orga­ni­sa­to­ren kann man eigent­lich nichts wei­ter vor­wer­fen, außer dass man die Kon­fe­renz etwas leb­haf­ter hät­te gestal­ten kön­nen, zumal deren The­sen und Theo­rien vor rund 20 Jah­ren, zu Beginn des Golf-Krie­ges, noch in wei­ten Tei­len der Gesell­schaft ver­an­kert waren. Für die dama­li­gen Pro­tes­te und den Wider­stand gegen den Krieg waren in den Leit­me­di­en punk­tu­ell sogar gewis­se Sym­pa­thien erkenn­bar. Jeden­falls wur­de kei­ner der kri­ti­schen Men­schen, die damals auf die Stra­ße gin­gen, als »Quer­den­ker«, »Schwur­b­ler« oder »Hus­sein-Ver­ste­her« abge­kan­zelt, und das, obwohl jedem klar war, dass es sich bei dem ira­ki­schen Staats­chef Sad­dam Hus­sein um einen äußerst grau­sa­men Dik­ta­tor handelte.