Ärzte wünschen sich weniger Bürokratie und mehr Zeit für Patienten Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Ärz­te feh­len nicht nur in Stadt­tei­len, in denen kaum Pri­vat­ver­si­cher­te leben, oder auf dem Land. Von einem wach­sen­den Man­gel an Kol­le­gin­nen und Kol­le­gen ist der gan­ze Berufs­stand betrof­fen. Die Alarm­glo­cken läu­ten unter ande­rem bei der Ärz­te­ge­werk­schaft Mar­bur­ger Bund. Auf des­sen Früh­jahrs­haupt­ver­samm­lung in Bre­men an die­sem Wochen­en­de wur­de das Pro­blem zum wie­der­hol­ten Male benannt und dis­ku­tiert. Es betref­fe nicht allein die All­ge­mein­me­di­zin, in vie­len wei­te­ren Fach­rich­tun­gen wer­de inzwi­schen hän­de­rin­gend nach Nach­wuchs gesucht. Für das nächs­te Jahr­zehnt wird eine rie­si­ge Ruhe­stands­wel­le vor­her­ge­sagt. Unter ande­rem müss­ten die Stu­di­en­ka­pa­zi­tä­ten an den wach­sen­den Ersatz­be­darf ange­passt werden.

Die­se Situa­ti­on führ­te unter ande­rem dazu, dass die Deut­sche Apo­the­ker- und Ärz­te­bank eG (Apo-Bank) Men­schen aus dem Berufs­stand ein­lud, über Ursa­chen für eine dort wahr­nehm­ba­re Unzu­frie­den­heit zu dis­ku­tie­ren. Denn in einer Stu­die im Auf­trag der Bank waren 500 Heil­be­ruf­ler zu dem The­ma befragt wor­den, dar­un­ter auch 100 All­ge­mein­me­di­zi­ner, 100 Fach­ärz­te und 100 Stu­die­ren­de, zudem Zahn­ärz­te und Apo­the­ker. Die Unzu­frie­den­heit mit der beruf­li­chen Situa­ti­on ist dem­nach gestie­gen. Als Haupt­ur­sa­chen dafür wur­den die pan­de­mie­be­ding­te Ver­mi­schung von Arbeits- und Pri­vat­le­ben genannt sowie die nicht abneh­men­den Ver­pflich­tun­gen zu Doku­men­ta­ti­on und Verwaltungstätigkeiten.

Ange­sichts einer in Deutsch­land recht hohen Arzt­dich­te im Ver­gleich mit ande­ren Indus­trie­staa­ten wur­de nun in einer Dis­kus­si­ons­run­de der Apo-Bank danach gefragt, in wel­che Rich­tung sich der Beruf über­haupt ent­wick­le, was ihn attrak­tiv mache. »Die Arbeit mit Men­schen, nicht mit Zah­len oder Lis­ten«, ant­wor­te­te hier etwa der Der­ma­to­lo­ge Max Tisch­ler. Hin­zu kom­men für ihn sowohl die Ver­ant­wor­tung für sei­ne Pati­en­ten wie auch für die eige­ne Pra­xis. Jedoch wer­de sowohl für die Nie­der­ge­las­se­nen wie auch für Ärz­te in Kran­ken­häu­sern der büro­kra­ti­sche Auf­wand immer höher. Die Digi­ta­li­sie­rung belas­te im All­tag häu­fi­ger als dass sie hel­fe. Tisch­ler hofft wie auch etli­che sei­ner Kol­le­gen, laut der genann­ten Umfra­ge sind das vor allem jün­ge­re, auf mehr Koope­ra­tio­nen mit Men­schen aus (nicht­ärzt­li­chen) Gesund­heits­fach­be­ru­fen. Ärz­te könn­ten bestimm­te Tätig­kei­ten schon dele­gie­ren – »aber das ist kein Plan nur für eine Legis­la­tur­pe­ri­ode«. Teils ist das auch unter Ärz­ten umstrit­ten, ande­rer­seits wür­de es sie entlasten.

Die von Ärz­ten in der Regel hoch gehal­te­ne Frei­heit der the­ra­peu­ti­schen Ent­schei­dung sehen Ver­tre­ter des Berufs häu­fig ein­ge­schränkt. Das Pro­blem besteht bereits mit einem gro­ßen Teil pri­va­ti­sier­ter Kli­ni­ken und der Öko­no­mie der Fall­pau­scha­len. Aktu­ell ver­schärft es sich, weil auch in die ambu­lan­te Medi­zin Inves­to­ren drän­gen. Ein Teil der Debat­te dreht sich um die Fra­ge, ob es nur Pro­ble­me gibt, wenn in einem Medi­zi­ni­sches Ver­sor­gungs­zen­trum (MVZ) Fremd­ka­pi­tal steckt. Oder ob Ärz­te selbst »gute Inves­to­ren« im Sin­ne fach­li­cher Unab­hän­gig­keit sein kön­nen. Dani­el Krau­se, Augen­heil­kund­ler, ist selbst Inha­ber eines MVZ. Er weist dar­auf hin, dass Inves­to­ren eher gro­ße Pra­xen kau­fen als klei­ne­re in länd­li­chen Gebie­ten. Wenn der Pro­zess unre­gu­liert wei­ter gehe, wür­den die Bedin­gun­gen für Ein­zel­nie­der­las­sun­gen immer schwieriger.

Einen ganz ande­ren Aspekt des beruf­li­chen Selbst­ver­ständ­nis­ses brach­te Ger­hard Tra­bert ins Spiel. Der All­ge­mein- und Not­fall­me­di­zi­ner kan­di­dier­te kürz­lich für das Amt des Bun­des­prä­si­den­ten und wur­de so noch bekann­ter, über die Sozi­al­me­di­zin hin­aus. Gleich ein­gangs erklär­te er sich zum Lob­by­is­ten sei­ner Pati­en­ten, ins­be­son­de­re, wenn die­se nicht nur von Krank­hei­ten, son­dern auch von sozia­ler Unge­rech­tig­keit betrof­fen sind: »Vie­le Ärz­te sehen die­se Ant­walt­schaft auch als ihre Auf­ga­be, aber ande­re neh­men sol­che Pro­ble­me gar nicht wahr«.

Auch Tra­bert sieht die Not­wen­dig­keit, die Aus­bil­dungs­ka­pa­zi­tä­ten für Medi­zi­ner zu erhö­hen. Zugleich müss­te aber im Stu­di­um die psy­cho­so­zia­le Kom­pe­tenz eine viel grö­ße­re Rol­le spie­len. Ärz­te soll­ten mehr mit ande­ren Berufs­grup­pen koope­rie­ren, um Pati­en­ten zum Bei­spiel zurück ins Regel­sys­tem zu brin­gen, zum Bei­spiel Nicht­ver­si­cher­te in die Kran­ken­ver­si­che­rung. Einig ist er sich mit den Kol­le­gen in der Dis­kus­si­ons­run­de, dass das Gespräch mit den Pati­en­ten deut­li­che höher hono­riert wer­den müsse.