Auf der Demonstration "Nicht auf unserem Rücken – Gewerkschaften und Lohnabhängige in die Offensive!" am 1. Mai 2021 in Berlin. Foto: dpa/Annette Riedl

Erst hat sie pro­vo­ziert, dann hat sie über­zeugt: Die Initia­ti­ve Deut­sche Woh­nen & Co ent­eig­nen hat seit ihrem ers­ten Auf­tritt im April 2018 nicht nur die Eigen­tums­fra­ge gestellt, son­dern Ant­wor­ten gege­ben und Mehr­hei­ten gewon­nen. Nicht Ver­staat­li­chung, son­dern Ver­ge­sell­schaf­tung ist das Kon­zept, mit dem die Wen­de in der Woh­nungs­wirt­schaft gelin­gen soll. Doch was ist damit gemeint?

Eine Idee aus der Gründerzeit der Republik

Der Ber­li­ner Volks­ent­scheid für eine Ver­ge­sell­schaf­tung gro­ßer Immo­bi­li­en­kon­zer­ne war ein poli­ti­sches Erd­be­ben. Eine Mil­li­on Men­schen, ins­ge­samt 59,1 Pro­zent der gül­ti­gen Stim­men, votier­ten im Sep­tem­ber 2021 dafür, die Woh­nungs­be­stän­de von pro­fit­ori­en­tier­ten Groß­ver­mie­tern mit über 3000 Woh­nun­gen in Ber­lin in Gemein­ei­gen­tum zu über­füh­ren. Ein solch ein­deu­ti­ges Ergeb­nis hat es seit den Grün­der­jah­ren der Bun­des­re­pu­blik nicht mehr gege­ben – damals spra­chen sich auch in West­deutsch­land die Wäh­le­rin­nen und Wäh­ler quer durch alle Schich­ten für Sozia­li­sie­run­gen aus. So befür­wor­te­ten 1946 bei einer Volks­ab­stim­mung 72 Pro­zent der Bevöl­ke­rung die Auf­nah­me des Arti­kels 41 über Sozia­li­sie­run­gen in die hes­si­sche Verfassung.

Auch der in Ber­lin abge­stimm­te Beschluss beruft sich auf eine Bestim­mung aus den Jugend­jah­ren der Repu­blik: Arti­kel 15 des Grund­ge­set­zes. Der erlaubt die Über­füh­rung von Pro­duk­ti­ons­mit­teln, aber auch von Grund und Boden in Gemein­ei­gen­tum – »zum Zwe­cke der Ver­ge­sell­schaf­tung«. Es geht dar­um, ein lebens­wich­ti­ges Gut nicht dem frei­en Markt zu über­las­sen, son­dern gemein­wohl­ori­en­tiert zu bewirt­schaf­ten. Die Müt­ter und Väter des Grund­ge­set­zes über­nah­men die­sen Arti­kel aus der Wei­ma­rer Ver­fas­sung von 1919. Sei­ne Aktua­li­sie­rung 1949 war im Wesent­li­chen ein Ver­dienst der Sozi­al­de­mo­kra­tie, doch auch in der CDU und der CSU gab es vie­le Befür­wor­ter der Gemein­wirt­schaft. Sie aktua­li­sier­ten einen Ver­fas­sungs­kom­pro­miss, der bis auf die Kämp­fe der Novem­ber­re­vo­lu­ti­on zurück­geht: Wie schon die Wei­ma­rer Ver­fas­sung garan­tiert das Grund­ge­setz das pri­va­te Eigen­tum, erlaubt aber die Ent­eig­nung ein­zel­ner Besitz­tü­mer zum Woh­le der All­ge­mein­heit wie auch die Ver­ge­sell­schaf­tung gan­zer Wirt­schafts­zwei­ge. Die Wirt­schafts­form unse­rer Bun­des­re­pu­blik wur­de damit, so bestä­tig­te das Bun­des­ver­fas­sungs­ge­richt in spä­te­ren Urtei­len, bewusst offengelassen.

Wie geht Gemeinwirtschaft?

Was Pri­va­ti­sie­rung ist, weiß heu­te jeder: Öffent­li­ches Eigen­tum wird an irgend­wen ver­kauft, der hin­ter­her damit machen kann, was er will. Doch was bedeu­tet die im Grund­ge­setz als Ergeb­nis von Ver­ge­sell­schaf­tung genann­te Über­füh­rung in »Gemein­gut« oder »ande­re For­men der Gemeinwirtschaft«?

Bis in die 1980er-Jah­re war Gemein­wirt­schaft für vie­le Men­schen noch All­tag. Nicht nur Woh­nun­gen, son­dern auch Ver­si­che­run­gen, Rei­sen und Lebens­mit­tel wur­den von gemein­wirt­schaft­li­chen Markt­teil­neh­mern ange­bo­ten. Die­se Betrie­be hat­ten sich aus Kon­sum­ge­nos­sen­schaf­ten der Arbei­ter­be­we­gung oder aus gewerk­schaft­li­chen Eigen­be­trie­ben ent­wi­ckelt. Die Ver­si­che­rung gab es bei der Volks­für­sor­ge, die Woh­nung bei der Neu­en Hei­mat, den Lebens­mit­tel­ein­kauf bei Coop. Gemein­wirt­schaft­li­che Betrie­be gehör­ten ent­we­der den Gewerk­schaf­ten oder den Mit­glie­dern einer Genos­sen­schaft. Die mehr­heit­lich gewerk­schafts­ei­ge­ne Bank für Gemein­wirt­schaft etwa ver­wal­te­te die deut­schen Gewerk­schafts­fi­nan­zen, damit nicht irgend­ein Kapi­ta­list aus der Streik­kas­se noch Pro­fit zie­hen konn­te. Sie tat dies erfolg­reich mit 6 bis 10 Pro­zent Divi­den­de in den 1950er-Jahren.

Von den west­deut­schen Gewerk­schaf­ten wur­de die­ses Modell nicht nur als Geld­quel­le, son­dern als Gegen­pol zur Pro­fit­wirt­schaft hoch­ge­hal­ten, gleich­zei­tig galt es als demo­kra­ti­sche Alter­na­ti­ve zum Staats­so­zia­lis­mus der DDR. Doch in den 1980ern gerie­ten vie­le gemein­wirt­schaft­li­che Betrie­be in eine Kri­se. Die demo­kra­ti­sche Betei­li­gung war ein­ge­schla­fen, nach Kapi­tal­kon­zen­tra­tio­nen in der Pri­vat­wirt­schaft konn­ten man­che gemein­wirt­schaft­li­chen Betrie­be im Wett­be­werb kaum noch mit­hal­ten. Der Effi­zi­enz hal­ber wur­de etwa die Neue Hei­mat zu einer gro­ßen kon­zern­ähn­li­chen Hol­ding zusam­men­ge­fasst – und an die Wand gefah­ren. Statt einer Sanie­rung ent­schie­den sich DGB und Ein­zel­ge­werk­schaf­ten für die Pri­va­ti­sie­rung. Nach einem Ver­un­treu­ungs­skan­dal bei der Neu­en Hei­mat 1982 wur­den gemein­wirt­schaft­li­che Betrie­be schritt­wei­se abge­wi­ckelt. Die Gewerk­schaf­ten waren damals froh, ein ver­meint­li­ches finan­zi­el­les Risi­ko los­zu­wer­den. Wenig spä­ter zeig­te sich jedoch, dass damit auch ein Prin­zip ver­lo­ren­ging: Als 1989 der Staats­so­zia­lis­mus zer­brach, hat­ten Gewerk­schaf­ten und Sozi­al­de­mo­kra­tie kein öko­no­mi­sches Gegen­mo­dell mehr vor­zu­wei­sen. Ohne geleb­te Sys­te­mal­ter­na­ti­ve zwi­schen Zen­tral­ver­wal­tungs­wirt­schaft und tota­lem Markt gelang es der Kohl-Regie­rung, die letz­ten Res­te gemein­wirt­schaft­li­cher Regu­lie­rung im ver­ein­ten Deutsch­land geräusch­los zu besei­ti­gen. So ent­fiel etwa die Woh­nungs­ge­mein­nüt­zig­keit, die bis 1990 nicht pro­fit­ori­en­tier­ten Ver­mie­tern Steu­er­vor­tei­le gesi­chert hat­te. Die­ser Schritt begüns­tig­te eine Ent­po­li­ti­sie­rung und Markt­ori­en­tie­rung der bis dato erfolg­reichs­ten gemein­wirt­schaft­li­chen Akteu­re: der Woh­nungs­ge­nos­sen­schaf­ten. Anders als die durch Manage­ment­feh­ler rui­nier­te Neue Hei­mat hat­ten sie alle Wirt­schafts­kri­sen gut über­stan­den, denn Wohn­raum wur­de immer gebraucht. Selbst die ost­deut­schen Woh­nungs­ge­nos­sen­schaf­ten, die dank des Alt­schul­den­hil­fe-Geset­zes ab 1990 ihre einst in Ost­mark gewähr­ten Kre­di­te und Sub­ven­tio­nen plötz­lich in D-Mark zurück­zah­len muss­ten, konn­ten sich bald sanie­ren. Obwohl Genos­sen­schaf­ten somit bis heu­te demons­trie­ren, dass Gemein­wirt­schaft mit Woh­nun­gen glän­zend funk­tio­niert, sehen sich vie­le nicht mehr in die­ser Tra­di­ti­on. Sie begrei­fen sich als Unter­neh­men am Markt, weil ihnen ihre alte sozia­le Idee abhan­den­kam. Doch eine Gegen­be­we­gung ist sicht­bar – auch Genos­sen­schafts­mit­glie­der betei­lig­ten sich von Beginn an in der Ber­li­ner Ver­ge­sell­schaf­tungs­be­we­gung. Der Ver­such von CDU und eini­gen Genos­sen­schafts­dach­ver­bän­den, Genos­sen­schafts­mie­te­rin­nen und -mie­ter gegen den Volks­ent­scheid zu mobi­li­sie­ren, schei­ter­te kläg­lich – gera­de in Bezir­ken mit vie­len Genos­sen­schafts­bau­ten wie Mar­zahn-Hel­lers­dorf errang Ver­ge­sell­schaf­tung deut­li­che Mehrheiten.

Renaissance der Vergesellschaftung

Wäh­rend Genos­sen­schaf­ten nach 1990 ihre Mie­te­rin­nen und Mie­ter mit güns­ti­gem Wohn­raum ver­sor­gen konn­ten und ihnen bis heu­te ein lebens­lan­ges Wohn­recht gewäh­ren, geschah am Markt das Gegen­teil. Aus Pri­va­ti­sie­run­gen von kom­mu­na­len, staat­li­chen und betrieb­li­chen Woh­nungs­be­stän­den ent­stan­den in den 2000er-Jah­ren auf dem Umweg über Hedge­fonds die gro­ßen, bör­sen­no­tier­ten Woh­nungs­kon­zer­ne. Erst­mals hat­te das glo­ba­le Finanz­ka­pi­tal nun direk­ten Zugriff auf unse­re Mie­ten. Das Ergeb­nis war ver­hee­rend – der Ren­di­te­druck gelang­te bis ins Wohn­zim­mer, Neu­bau fand nicht mehr statt, das Geschäfts­mo­dell beruht auf Ver­drän­gung und Neu­ver­mie­tung. Die Woh­nungs­not hat so die Mit­tel­schicht erreicht – und der Ruf nach Gemein­wirt­schaft ist wie­der da. Fast alle Woh­nungs­ge­nos­sen­schaf­ten in Ber­lin haben einen Auf­nah­me­stopp wegen zu hoher Nach­fra­ge, in Dres­den wird das 2006 pri­va­ti­sier­te kom­mu­na­le Woh­nungs­un­ter­neh­men müh­sam neu aufgebaut.

Die Kam­pa­gne Deut­sche Woh­nen & Co ent­eig­nen ent­stand fol­ge­rich­tig im Umfeld von Mie­ter­initia­ti­ven in ehe­mals lan­des­ei­ge­nen Wohn­sied­lun­gen in Ber­lin – die Ver­mie­ter hie­ßen GSW oder GEHAG, wobei die Gs für Gemein­nüt­zig­keit stan­den. Die Mie­ter und Mie­te­rin­nen die­ser Sied­lun­gen wol­len wie­der gemein­nüt­zig wer­den. Genau dies ist der Auf­trag des Volks­ent­scheids an den Senat. Er ist auf­ge­for­dert, »alle Maß­nah­men zu ergrei­fen«, damit die Ber­li­ner Bestän­de der Groß­kon­zer­ne ver­ge­sell­schaf­tet und in eine Anstalt öffent­li­chen Rechts über­führt wer­den. Aus­ge­nom­men sind Genos­sen­schaf­ten und öffent­li­che Unter­neh­men, denn die­se die­nen nicht dem pri­va­ten Pro­fit und sind schon gemein­wirt­schaft­li­ches oder öffent­li­ches Eigentum.

Für die Aus­ge­stal­tung der Anstalt öffent­li­chen Rechts, wel­che die ver­ge­sell­schaf­te­ten Woh­nungs­be­stän­de ver­wal­ten soll, hat die Initia­ti­ve Deut­sche Woh­nen & Co ent­eig­nen 2019 in ihrer Bro­schü­re »Ver­ge­sell­schaf­tung und Gemein­wirt­schaft« kon­kre­te Ideen vor­ge­stellt. Sie ent­stam­men der gemein­wirt­schaft­li­chen Tra­di­ti­on: gemein­schaft­li­ches Eigen­tum, demo­kra­ti­sche Ver­wal­tung, kei­ne Aus­schüt­tung von Gewin­nen und die Ver­wen­dung von Über­schüs­sen für Bedürf­nis­se der Gemein­schaft – die in die­sem Fall die gan­ze Ber­li­ner Stadt­ge­sell­schaft umfasst. Das heißt, Pro­fi­te der AöR dürf­ten nicht ent­nom­men, son­dern nur für Instand­hal­tung und Neu­bau sowie die Finan­zie­rung der Ent­schä­di­gung ver­wen­det wer­den. Die Stadt wür­de mit dem Tag der Ver­ge­sell­schaf­tung jedes Jahr rei­cher, denn die Ent­schä­di­gungs­pflich­ten ver­rin­gern sich, die Miet­ein­nah­men aber blei­ben dau­er­haft. Ver­ge­sell­schaf­tung ist ein Genera­tio­nen­pro­jekt. Wo der pri­va­te Markt im Klei­nen die Spal­tung zwi­schen Ein­fa­mi­li­en­haus­er­ben und Mie­te­rin­nen mit Dis­po-Schul­den vor­an­treibt, mit jeder Genera­ti­on die Rei­chen rei­cher macht und Dynas­tien von Olig­ar­chen her­vor­bringt, da bie­tet Ver­ge­sell­schaf­tung sozia­le Sicher­heit auch für unse­re Kin­der und Enkel. Damit die­ser gemein­sa­me Reich­tum bewahrt und nicht wie einst in der Neu­en Hei­mat über die Köp­fe der Mie­te­rin­nen und Mie­ter hin­weg ver­spe­ku­liert wird, for­dert die Initia­ti­ve eine grund­sätz­li­che Demo­kra­ti­sie­rung der AöR, an der Mie­te­rin­nen und Mie­ter eben­so betei­ligt sind wie die Ange­stell­ten des Unter­neh­mens und die sons­ti­ge Stadt­ge­sell­schaft. Auch der Senat soll betei­ligt sein – aber ohne Stim­men­mehr­heit. Denn sonst ent­stün­de kein Gemein­ei­gen­tum, son­dern Staats­ei­gen­tum. Die AöR wäre nach jeder Wahl von Pri­va­ti­sie­rung bedroht, und mit der büro­kra­ti­schen Ver­wal­tung der lan­des­ei­ge­nen Unter­neh­men haben die Ber­li­ner Mie­te­rin­nen und Mie­ter bis­her eher schlech­te Erfah­run­gen gemacht – ihre Mit­be­stim­mung hält sich in engen Gren­zen. Weil die Lan­des­ei­ge­nen als Akti­en­ge­sell­schaf­ten oder GmbHs ver­fasst sind, konn­te auch der Senat woh­nungs­po­li­ti­sche Zie­le hier nur durch Koope­ra­ti­ons­ver­trä­ge durch­set­zen – obwohl das Land als Eigen­tü­mer eigent­lich auch direkt durch­grei­fen könn­te. Dazu gab es jedoch vom rot-rot-grü­nen Senat seit 2016 nicht ein­mal Anläufe.

Vergesellschaftung ist mehr als Enteignung

Mit dem Auf­bau einer Gemein­wirt­schaft am Woh­nungs­markt ist Ver­ge­sell­schaf­tung ein posi­ti­ver Gegen­ent­wurf zum Markt­ra­di­ka­lis­mus unse­rer Tage. Immo­bi­li­en­wer­te, die im Besitz pri­va­ter Kon­zer­ne Ver­drän­gung und Exis­tenz­angst zur Fol­ge haben, wür­den für sozia­le Sicher­heit sor­gen – und den Men­schen Gestal­tungs­macht über ihre Stadt zurück­ge­ben. Wo die Poli­tik heu­te ohn­mäch­tig und hilf­los ist, wenn Pri­vat­ei­gen­tü­mer Kitas, Jugend­zen­tren oder Ate­liers ent­mie­ten, gäbe es mit einer Vier­tel­mil­li­on ver­ge­sell­schaf­te­ter Woh­nun­gen in Ber­lin einen rie­si­gen Woh­nungs­markt, in dem nicht nur Bestehen­des erhal­ten wer­den kann, son­dern neue sozia­le Räu­me geöff­net wer­den. Wo der Markt das Gewe­be unse­rer Städ­te zer­stört, kann Ver­ge­sell­schaf­tung nicht nur hei­len, son­dern die Stadt neu gestal­ten. Doch noch ist der Kampf um Ver­ge­sell­schaf­tung nicht gewon­nen. Der Ber­li­ner Beschluss-Volks­ent­scheid ist als Akt der Volks­sou­ve­rä­ni­tät poli­tisch bin­dend, aber gibt kei­ne Garan­tie der Rea­li­sie­rung. Das hin­hal­ten­de Ver­fah­ren der Senats­mehr­heit lässt befürch­ten, dass auch die nun tagen­de Exper­ten­kom­mis­si­on nicht der Umset­zung des Mehr­heits­wil­lens dient, son­dern dass hier auf Zeit gespielt wer­den soll. Wer weiß denn, ob sich 2023 die Bewe­gung nicht erschöpft hat? Die­ses Spiel erleb­ten wir schon 2020, als eine »recht­li­che Prü­fung« den Volks­ent­scheid für über ein Jahr auf Eis leg­te. Die Bewe­gung ist dar­an nicht zer­bro­chen, son­dern noch gewach­sen. Es liegt an uns, die­ses Kunst­stück 2022 zu wie­der­ho­len – indem wir prä­sent sind und Ver­ge­sell­schaf­tung nicht nur als Ent­eig­nung den­ken, son­dern als posi­ti­ven Gegen­ent­wurf zum Markt ein­brin­gen. Auch nach dem Ende der Unter­schrif­ten­samm­lun­gen gilt: über­all, wo sich Mie­te­rin­nen und Mie­ter weh­ren, muss auch die For­de­rung nach Ver­ge­sell­schaf­tung erho­ben werden.